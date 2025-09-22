Prediksi Harga Avalanche (AVAX): Aliran Dana $1 Miliar dan Volume Melejit Buka Peluang Breakout Menuju $40 (Rp660 Ribu), tapi Presale Bitcoin Hyper Justru Curi Perhatian Investor

Disclaimers: Penting untuk diingat bahwa investasi di crypto memiliki risiko tinggi. Artikel/berita ini disediakan sebagai tambahan informasi dan bukan sebagai saran investasi. Dengan membaca artikel/berita ini, Anda menyetujui syarat dan ketentuan kami.

Harga Avalanche saat ini tengah menguji garis tren turun jangka panjang, didukung oleh lonjakan volume dan masuknya dana institusional senilai $1 miliar. Para trader kini memantau apakah AVAX mampu breakout dan menuju level harga yang lebih tinggi.

Avalanche kembali menjadi sorotan pasar crypto setelah harganya menekan batas tren turun multi-tahunan. Masuknya aliran dana baru dari institusi besar memperkuat narasi positif ini. Momentum kini membangun di atas level Rp446.607 ($27), dengan area resistance penting yang mulai teruji. Para pelaku pasar kini menantikan apakah AVAX sanggup membalikkan struktur ini dan mendorong kenaikan menuju Rp660.000 ($40) atau bahkan lebih tinggi.

Prediksi Harga Avalanche: Menguji Garis Tren Turun Multi-Tahunan

AVAX kini berada di momen teknikal paling krusial dalam beberapa tahun terakhir. Harga sedang menekan garis tren turun utama yang telah membatasi reli sejak tahun 2021. Jika AVAX mampu menutup candle mingguan di atas Rp561.394 ($34), hal ini tidak hanya menandakan breakout, tetapi juga menciptakan level tertinggi baru dalam hampir empat tahun terakhir.

Struktur ini memberikan sinyal bahwa momentum sedang berbalik arah, dengan garis resistance menurun kini kembali diuji sebagai penghalang utama. Analis dari Milk Road menyoroti bahwa sinyal pembalikan tren yang lebih besar akan muncul jika AVAX mampu menembus Rp926.296 ($56).

$AVAX is on the verge of breaking a 4 year downtrend.



A weekly close above $34 would confirm a breakout and set up its first higher high since 2021.



The true reversal comes at $56, this level flips the long term trend.



Big test ahead. pic.twitter.com/bOxEy6t4rV — Milk Road (@MilkRoadDaily) September 20, 2025

Bertahan di level saat ini dan mencatat volume yang meningkat saat percobaan breakout akan membuka jalan bagi AVAX untuk memulihkan posisi harga yang sebelumnya hilang. Grafik menunjukkan potensi kenaikan yang besar jika faktor-faktor ini terpenuhi.

Baca juga Cryptocurrency Terbaik 2025 - Panduan Investasi untuk Pemula

Analis Menyoroti Kekuatan Fundamental Avalanche

Saat ini, Avalanche mulai menunjukkan sinyal bahwa fundamental proyeknya mulai selaras dengan narasi teknikal breakout. Menurut analis bernama Steven9000, arus dana masuk senilai $1 miliar dari perusahaan treasury menunjukkan meningkatnya minat institusi terhadap ekosistem ini. Kemitraan strategis dengan sejumlah pemain besar di sektor TradFi (Traditional Finance) juga semakin berkembang.

The stars for $AVAX are in the process of aligning



> $1b in initial buys from treasury companies

> dozens of top tier trad-fi partnerships

> ACP-194

> @hypha_sh flywheel

> price finally broke above $25

> TVL steadily increasing

> current US administration bullish crypto

> rate… — Steven9000 🎈 (L1/acc) (@stvngts) September 14, 2025

Di sisi on-chain, data menunjukkan bahwa Total Value Locked (TVL) di jaringan Avalanche tetap stabil meski kondisi pasar masih berhati-hati. Aktivitas pengguna perlahan meningkat, menunjukkan bahwa pengguna tetap berinteraksi aktif dengan jaringan.

Beberapa poin utama:

Dana institusional masuk sebesar $1 miliar dari perusahaan treasury

Harga AVAX berhasil merebut kembali area di atas Rp413.525 ($25) dengan dukungan momentum positif

TVL meningkat secara bertahap, menandakan pertumbuhan ekosistem yang stabil

Kombinasi faktor ini memperkuat pondasi AVAX saat mendekati level resistance utama. Di tengah potensi pemangkasan suku bunga dan kebijakan AS yang mulai ramah terhadap crypto, latar makro juga dapat membantu momentum AVAX. Jika Avalanche berhasil menyelaraskan kekuatan fundamental dengan struktur teknikal yang mendukung breakout, maka jalan menuju level Rp561.394 ($34) hingga Rp926.296 ($56) menjadi semakin realistis.

Baca juga Daftar Koin Micin Potensial 2025 yang Layak Dibeli - Siap Cuan Gede

Avalanche Incar Breakout Menuju Rp660 Ribu

Saat ini AVAX sedang menguji moving average utama yang selama ini menjadi resistance penggerak tren. Jika level ini mampu ditembus, maka AVAX akan berada dalam posisi yang jauh lebih nyaman untuk mengincar kenaikan lebih lanjut. Penutupan harga di atas moving average akan menandai breakout besar yang bisa menjadi awal fase bullish baru, sekaligus menghapus tekanan jangka pendek.

Menurut analis crypto rektbuildr, breakout pada titik ini akan membuka potensi AVAX untuk menuju Rp660.000 ($40). Ini akan menjadi sinyal kuat bahwa tren jangka menengah mulai berbalik ke arah bullish, dan minat investor bisa meningkat tajam.

My timeline says you all bought new cars and spent $3 billion $AVAX on travel and expensive food in the past 48 hours. Fine.



Now please stop using your Avalanche Card and let's head to $40



Selling AVAX under $100 should be illegal tbh pic.twitter.com/OvtWJ3aJF2 — REKTBuildr AVXTO 🔺🔺🔺 ⚔️ (@rektbuildr) September 20, 2025

Volume Perdagangan Avalanche Naik Dua Kali Lipat, Perkuat Momentum Kenaikan

Data terbaru dari Marc Shawn Brown mengungkap bahwa volume perdagangan harian token Avalanche telah melonjak dua kali lipat dalam sebulan terakhir. Kenaikan ini menunjukkan perubahan signifikan dalam partisipasi pasar. Peningkatan aktivitas seperti ini biasanya menjadi fondasi bagi pergerakan harga yang lebih kuat. Likuiditas yang lebih dalam dan meningkatnya kepercayaan trader memperkuat potensi breakout.

🚨 NEW: $AVAX Daily Token Trading Volume doubled this month. pic.twitter.com/QYshwX5EEK — Marc Shawn Brown (@MarcShawnBrown) September 20, 2025

Fenomena ini terjadi tepat ketika AVAX tengah menguji area resistance penting. Volume perdagangan yang meningkat bisa menjadi bahan bakar tambahan untuk breakout yang meyakinkan. Dari sudut pandang yang lebih luas, lonjakan volume ini menandakan bahwa baik investor ritel maupun institusi mulai kembali masuk ke pasar. Kecenderungan ini sejalan dengan narasi bullish terkait aliran dana institusional dan adopsi jaringan.

Jika volume tetap bertahan di level tinggi seperti saat ini, maka hal tersebut memperkuat struktur teknikal dan mendukung potensi AVAX untuk melanjutkan reli ke atas. Ini menjadi sinyal kuat bahwa permintaan pasar terhadap AVAX semakin nyata dan berkelanjutan.

Baca juga Crypto yang Akan Naik 2025 - Daftar Pesaing Teratas

Momentum Kuat untuk Breakout AVAX

Prediksi harga Avalanche kini berada di titik kritis di mana kekuatan teknikal dan fundamental mulai selaras. Dengan harga yang menekan garis tren turun multi-tahun dan volume perdagangan yang melonjak, momentum kenaikan jelas sedang terbentuk.

Jika harga AVAX mampu menutup di atas area penting seperti Rp561.394 ($34) dan mempertahankan level tersebut, maka pola teknikal akan berubah menjadi bullish secara signifikan. Breakout bersih sangat dibutuhkan sebelum para bull bisa secara percaya diri mengincar kisaran Rp660.000 ($40) hingga Rp926.296 ($56). Kondisi makro secara global, termasuk arah kebijakan moneter AS dan sentimen institusional terhadap crypto, juga akan memainkan peran penting dalam menentukan arah selanjutnya.

Avalanche sedang mendekati momen penting dalam siklusnya. Apabila kekuatan volume, arus dana institusional, dan faktor makro terus mendukung, maka peluang AVAX untuk kembali ke level harga yang jauh lebih tinggi tampak semakin masuk akal. Bagi investor yang memantau breakout jangka menengah hingga panjang, inilah fase yang perlu dicermati dengan serius.

Baca juga Koin Meme Crypto Terbaik 2025 di Pasar

Bitcoin Hyper Tampil sebagai Proyek Layer-2 yang Mengubah Permainan

Ketika altcoin seperti AVAX menunjukkan potensi teknikal untuk breakout ke Rp660.000, ada satu proyek baru yang diam-diam menarik perhatian komunitas kripto global. Namanya adalah Bitcoin Hyper ($HYPER) — proyek Layer-2 pertama yang dibangun secara native untuk memecahkan masalah skalabilitas Bitcoin dengan kecepatan dan biaya rendah. Jika Avalanche mengandalkan kekuatan teknikal dan sentimen pasar, maka Bitcoin Hyper hadir sebagai solusi struktural untuk Bitcoin itu sendiri.

Di tengah meningkatnya permintaan terhadap solusi Layer-2, Bitcoin Hyper justru tampil paling siap secara teknologi. Proyek ini dibangun di atas Solana Virtual Machine (SVM), bukan Ethereum Virtual Machine (EVM), yang memungkinkan transaksi Bitcoin berlangsung lebih cepat dan lebih murah — tanpa mengorbankan keamanan khas Bitcoin.

Presale Bitcoin Hyper: Momentum Awal yang Tidak Boleh Dilewatkan

Presale resmi Bitcoin Hyper saat ini masih berlangsung, dan minat pasar terhadap token ini semakin kuat. Total dana yang telah berhasil dikumpulkan mencapai $17.455.975,82 atau sekitar Rp288,7 miliar, hanya sedikit lagi dari target akhir di angka $17.625.523,7 (Rp291,5 miliar). Harga token saat ini masih berada di tahap awal yaitu $0.012955 atau sekitar Rp214, memberi ruang besar bagi potensi kenaikan saat listing nanti.

Alamat wallet pengguna dari berbagai belahan dunia terus membeli dalam jumlah besar. Beberapa transaksi mencakup pembelian senilai Rp20,5 juta, Rp16,3 juta, bahkan hingga Rp600 ribu. Antusiasme ini menunjukkan bahwa pasar percaya proyek ini dapat menjadi landasan baru untuk DeFi dan aplikasi terdesentralisasi di atas Bitcoin.

Apa yang Membuat Bitcoin Hyper Menonjol?

Bitcoin Hyper bukan sekadar proyek Layer-2 biasa. Arsitekturnya memungkinkan pengguna mengirim, menerima, dan berinteraksi dengan BTC secara instan, tanpa menunggu konfirmasi block Bitcoin yang lama. Bahkan, proyek ini telah mengembangkan sistem ZK-proof dan rollup sequencing untuk memastikan semua transaksi tetap sinkron dan aman.

Sistem ini bekerja dalam empat tahap: bridging BTC ke Layer-2, operasional dengan kecepatan tinggi, settlement menggunakan ZK proof, lalu withdrawal kembali ke Layer-1 dengan proses validasi canggih. Dengan ini, Bitcoin Hyper menghadirkan solusi lengkap yang sebelumnya hanya menjadi wacana dalam komunitas kripto.

Staking dengan Imbal Hasil 66% per Tahun

Salah satu fitur utama dari Bitcoin Hyper adalah sistem staking token $HYPER yang memungkinkan pengguna mengunci token mereka dan memperoleh imbal hasil hingga 66% per tahun. Sistem reward saat ini membagikan 199,77 HYPER per ETH block, dan reward ini akan berjalan selama dua tahun penuh.

Lebih dari 791 juta $HYPER telah distake oleh komunitas global. Staking tidak hanya mendukung keamanan jaringan, tetapi juga memberikan insentif besar bagi investor awal yang bergabung sejak presale.

Cara Membeli $HYPER di Presale

Untuk bergabung, pengguna hanya perlu mengikuti langkah sederhana:

Miliki crypto (ETH, SOL, BNB, atau USDT) melalui exchange favorit. Bagi pemula, wallet seperti Best Wallet atau MetaMask sangat disarankan. Kunjungi situs resmi Bitcoin Hyper dan klik tombol Buy atau Connect Wallet. Tentukan jumlah $HYPER yang ingin dibeli. Jika ingin langsung staking, pilih opsi Buy and Stake. Jika menggunakan kartu kredit, hubungkan wallet browser atau mobile wallet dan pilih opsi Buy With Card.

Token dapat diklaim di jaringan Solana (untuk pembeli via SOL) atau Ethereum (untuk pembeli via ETH, BNB, dan kartu kredit), dan jembatan antar jaringan akan tersedia.

Tokenomics dan Roadmap: Transparan dan Terarah

Tokenomics Bitcoin Hyper dirancang agar mendukung pertumbuhan jangka panjang:

30% untuk pengembangan

25% untuk treasury dan aktivasi komunitas

20% untuk marketing global

15% untuk rewards seperti staking dan giveaway

10% untuk listing di berbagai exchange

Roadmap mereka juga jelas: mulai dari peluncuran Layer-2, integrasi wallet, peluncuran explorer, audit, hingga ekspansi dApps dan aplikasi pembayaran berbasis Bitcoin. Kunjungi web resmi presale Bitcoin Hyper sekarang juga!

Altcoin Mulai Rebound? Lihat Cara Beli Bitcoin Hyper Sebelum Terlambat!

Dengan Avalanche yang sedang menguji resistance kritis, investor cerdas sudah mulai mencari proyek presale potensial. Salah satu yang paling disorot saat ini adalah Bitcoin Hyper, proyek Layer-2 berbasis Solana yang menawarkan kecepatan dan biaya rendah untuk transaksi BTC. Anda bisa berpartisipasi dalam presale hanya dengan beberapa langkah mudah. Jangan tunggu harga listing naik drastis — lebih baik masuk saat harganya masih Rp214. Lihat Cara Beli Bitcoin Hyper sekarang sebelum batch presale berikutnya ditutup!

Analis Targetkan Breakout AVAX, Tapi Prediksi Harga Bitcoin Hyper Bisa Lebih Fantastis!

Meski AVAX berpeluang menuju Rp660 ribu, banyak analis justru lebih bullish terhadap Bitcoin Hyper karena potensi pertumbuhannya dari harga presale yang sangat rendah. Dengan staking reward hingga 66% dan arsitektur Solana VM yang efisien, proyek ini punya fundamental kuat. Apalagi dengan TVL yang terus tumbuh dan pembelian wallet besar hampir tiap jam. Bila ingin tahu berapa potensi harga $HYPER saat listing nanti, simak Prediksi Harga Bitcoin Hyper yang sudah dirilis oleh analis terkemuka.

Ribuan Investor Sudah Join Presale Ini, Tapi Apakah Bitcoin Hyper Legit atau Scam?

Dengan dana presale yang telah menembus Rp288 miliar, banyak yang bertanya: proyek ini hype doang atau benar-benar legit? Jawabannya bisa Anda temukan lewat audit keamanan, roadmap transparan, dan kemitraan dengan komunitas Solana. Ditambah sistem staking dan arsitektur rollup Bitcoin yang jelas, semua ini memberi sinyal kuat bahwa ini bukan proyek sembarangan. Untuk lebih yakin, cari tahu langsung: Apakah Bitcoin Hyper Legit atau Scam?

Breakout AVAX dan Peluang Emas di Presale Bitcoin Hyper

AVAX kini berada di fase teknikal paling menentukan sejak 2021. Breakout di atas Rp561.394 ($34) bisa membuka jalan menuju Rp660.000 ($40). Volume perdagangan yang melonjak dan dana institusional senilai $1 miliar menjadi katalis kuat. Namun, peluang ini memerlukan konfirmasi lebih lanjut sebelum reli berlanjut.

Di sisi fundamental, ekosistem Avalanche menunjukkan kestabilan dan minat pengguna yang kembali meningkat. TVL bertahan dan kemitraan dengan pemain TradFi makin solid. Namun, pasar altcoin tetap kompetitif dan volatil. Investor harus cermat memilih aset dengan utilitas dan adopsi jangka panjang.

Dalam momentum yang sama, Bitcoin Hyper hadir dengan nilai teknikal dan arsitektur inovatif. Proyek ini menjadi solusi nyata untuk skalabilitas Bitcoin melalui teknologi Layer-2 berbasis SVM. Berbeda dari AVAX yang mengandalkan breakout grafik, Bitcoin Hyper justru sudah menarik dana hingga Rp288 miliar melalui presale. Ini sinyal kuat bahwa investor melihat potensi eksplosif jangka panjang.

Presale Bitcoin Hyper menawarkan harga awal Rp214 per token dan staking reward hingga 66% per tahun. Lebih dari 791 juta token telah distake, menandakan kepercayaan komunitas global. Proyek ini juga telah menyiapkan roadmap jelas dan sistem rollup ZK untuk efisiensi transaksi. Artinya, potensi ROI lebih besar bisa didapat bahkan sebelum listing resmi dimulai.

Jika AVAX adalah peluang teknikal dalam siklus bullish, maka Bitcoin Hyper adalah peluang struktural jangka panjang. Bagi investor yang ingin diversifikasi dengan potensi pertumbuhan ekstrem, berpartisipasi dalam presale Bitcoin Hyper sekarang adalah langkah cerdas. Momentum seperti ini tidak datang dua kali. Segera ambil posisi sebelum proyek ini melesat di pasar. Kunjungi web resmi presale Bitcoin Hyper sekarang juga!

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Cryptonews. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Cryptonews tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.