Prediksi Claude AI: Harga Litecoin, Cardano, dan XRP Siap Naik Tajam di November 2025

Claude AI, model kecerdasan buatan dari Anthropic, merilis prediksi ambisius untuk bulan November yang memicu antusiasme investor crypto. Menurut proyeksi terbaru, tiga altcoin besar yaitu Litecoin, Cardano, dan XRP yang berpotensi mencetak lonjakan signifikan menjelang Natal.

Setelah reli “Uptober” berakhir akibat pengumuman tarif 100% oleh Presiden Trump terhadap impor China, peluncuran ETF untuk Solana, Litecoin, dan Hedera di Amerika Serikat memberi dorongan baru. Dengan ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed yang semakin kuat, Claude AI memperkirakan November akan menjadi awal dari altseason berikutnya.

Litecoin (LTC) – Aset Kripto Senior Siap Cetak Breakout Besar

Litecoin (LTC) diluncurkan pada tahun 2011 oleh mantan engineer Google, Charlie Lee, sebagai versi yang lebih cepat dan hemat biaya dari Bitcoin. Proyek ini kerap dijuluki sebagai “perak digital” jika dibandingkan dengan status Bitcoin sebagai “emas digital.”

Kecepatan transaksinya jauh lebih unggul, dengan waktu konfirmasi hanya 2,5 menit per blok, empat kali lebih cepat dari Bitcoin dan biaya transaksi yang jauh lebih rendah. Litecoin juga mengadopsi algoritma hash Scrypt, yang membuat proses mining lebih ramah bagi pengguna rumahan.

Kombinasi kecepatan, efisiensi, dan kemudahan akses ini menjadikan LTC salah satu aset paling praktis untuk transaksi peer-to-peer harian. Menurut analisis dari Claude AI, harga Litecoin berpotensi mencapai $142 atau sekitar Rp2,36 juta pada tahun 2026.

Angka ini mewakili potensi pertumbuhan hampir 50% dari harga saat ini yang berkisar di $99 atau sekitar Rp1,64 juta. Sepanjang akhir 2024 hingga awal 2025, performa LTC terpantau relatif kuat. Aset ini konsisten menguji resistensi di level $140 sambil mempertahankan support kokoh di sekitar $100.

Jika momentum pasar terus meningkat, LTC bisa menembus area resistensi utama dan bahkan melampaui target Claude AI dengan potensi lonjakan menuju $200 atau sekitar Rp3,33 juta sebelum akhir tahun.

Walaupun jarang mendapat sorotan seperti altcoin terbaik lain, posisi Litecoin tetap kokoh sebagai salah satu aset kripto paling stabil, terpercaya, dan ramah untuk merchant. Sifatnya yang cepat, sederhana, dan handal menjadikannya bagian penting dari ekosistem pembayaran digital yang terus berkembang.

Cardano ($ADA) – Claude AI Prediksi Potensi Naik hingga 1.200% Kuartal Ini

Di ranah DeFi, Cardano ($ADA) terus menunjukkan dirinya sebagai pesaing kuat Ethereum. Proyek ini didukung oleh komunitas developer aktif yang konsisten meluncurkan inovasi di berbagai aplikasi terdesentralisasi.

Didirikan oleh Charles Hoskinson, salah satu co-founder Ethereum, Cardano menonjol berkat pendekatan akademis dan sistem peer-review yang ketat. Fokus utamanya mencakup skalabilitas, efisiensi, dan keamanan berbasis model matematika yang telah terverifikasi.

Saat ini, kapitalisasi pasar Cardano berada di kisaran $29.48B. Untuk bisa bersaing serius dengan Solana atau bahkan mengancam dominasi Ethereum, nilai tersebut perlu tumbuh hingga empat kali lipat.

Berdasarkan model prediktif Claude AI, harga ADA berpotensi naik hingga $0,92 pada bulan November, naik sekitar 44% dari posisi saat ini di $0,64 atau sekitar Rp10.661. Secara teknikal, Cardano telah menembus pola bullish flag yang terbentuk pada pertengahan tahun ini.

Saat ini ADA menghadapi resistensi awal di area $1,10. Jika tren pemulihan dari bulan Oktober berlanjut, harga bisa terus merangkak hingga menyentuh $2 pada tahun 2026. Bahkan, bukan tidak mungkin ADA akan memecahkan rekor all-time high tahun 2021 yang sempat mencapai $3,09 asalkan pasar mengalami bull run besar dalam waktu dekat.

Ripple ($XRP) – Potensi Double Digit yang Menjanjikan

Claude AI menempatkan XRP sebagai kandidat breakout kuat dengan sasaran di kisaran $4. Sentimen positif ini didorong kemenangan hukum Ripple melawan SEC yang memulihkan kepercayaan investor dan memacu reli hingga puncak tujuh tahun di $3,65.

Performa dalam 12 bulan terakhir memperlihatkan lonjakan besar yang jauh melampaui Bitcoin dan Ethereum, memberi bukti momentum fundamental dan teknikal. Beberapa pola bullish flag muncul sepanjang 2025, menunjukkan kekuatan teknikal yang berkelanjutan.

Peluncuran produk baru seperti stablecoin yang terkait serta kerja sama institusional turut memperkuat narasi adopsi reguler. Jika katalis tambahan seperti peluncuran ETF yang sukses atau kemitraan institusional datang, skenario bull ekstrim menempatkan target $10 atau sekitar Rp166,6 ribu sebagai kemungkinan jangka menengah.

Maxi Doge (MAXI) – Presale High Risk High Reward untuk Para Degen

Maxi Doge muncul sebagai meme coin presale yang menarik perhatian dengan pengumpulan dana lebih dari $3,8 juta atau sekitar Rp63,3 miliar. Token ini hadir sebagai versi lebih agresif dari Dogecoin dengan fokus pada komunitas, kampanye pemasaran, dan mekanik degen yang memicu hype.

MAXI berjalan di jaringan Ethereum sebagai ERC-20 sehingga transaksi relatif cepat dan biaya lebih efisien dibandingkan blockchain lama Dogecoin. Total suplai 150,24 miliar token memuat alokasi 25 persen untuk Maxi Fund yang dikhususkan demi pemasaran dan ekspansi ekosistem.

Mekanisme staking sudah aktif dengan imbal hasil tinggi hingga 80 persen APY pada tahap awal. Harga presale saat ini $0.0002655. Investor bisa membeli menggunakan MetaMask atau Best Wallet.

Ingin melihat prediksi harga Maxi Doge lebih rinci atau mempelajari cara beli Maxi Doge? Kunjungi akun X (Twitter) dan Telegram resmi proyek untuk update langsung. Silakan buka laman resmi proyek untuk informasi lengkap dan panduan pembelian. Namun jangan lupa untuk melakukan riset secara mendalam, baca whitepaper sebelum memutuskan untuk berinvestasi.

