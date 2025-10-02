Altcoin Bangkit! 4 Aset Kripto Populer Seperti SOL, BNB, dan ETH Siap Cetak Cuan

Disclaimers: Penting untuk diingat bahwa investasi di crypto memiliki risiko tinggi. Artikel/berita ini disediakan sebagai tambahan informasi dan bukan sebagai saran investasi. Dengan membaca artikel/berita ini, Anda menyetujui syarat dan ketentuan kami.

Pasar altcoin kembali menguat seiring pemulihan signifikan dari Bitcoin. Harga BTC melonjak menembus Rp1.962.813.000 ($117.891,61), naik 3,55% dalam 24 jam terakhir, dan membawa sentimen positif ke seluruh ekosistem kripto. Kapitalisasi pasar Bitcoin kini berada di level Rp2.922,15 triliun ($2,34 triliun), dengan volume transaksi harian menyentuh Rp1.152,6 triliun ($69,22 miliar), meningkat 15,55%.

Nama Koin Bitcoin (BTC) Bitcoin Harga $117,469.42 Bitcoin ATH $124,167.01 (August 14, 2025) Bitcoin Perubahan Harga dalam 24 Jam ▲ 2.76% Bitcoin Perubahan Harga dalam 7 Hari ▲ 3.38% Bitcoin Kapitalisasi Pasar $2.34T Sirkulasi Pasokan 19.93M

Indeks “Fear and Greed” pun ikut berubah dari zona ketakutan ke posisi netral, mengindikasikan meningkatnya keyakinan investor terhadap pemulihan pasar. Dalam kondisi seperti ini, sejumlah altcoin mulai mencuri perhatian dengan kinerja teknikal dan fundamental yang solid.

Bagi investor yang ingin mengejar momentum, memahami karakteristik dan peluang dari altcoin seperti Solana, BNB, Ethereum, hingga token fenomenal Pump.fun dapat menjadi strategi untuk memaksimalkan keuntungan menjelang akhir tahun 2025.

Solana (SOL) Terus Menguat, Volume Perdagangan Melejit

Solana (SOL) kembali membuktikan dirinya sebagai altcoin unggulan. Harga SOL melonjak 5,49% dalam 24 jam terakhir menjadi Rp3.658.788 ($219,67). Kenaikan ini terjadi di tengah arus masuk dana institusional yang kuat dan meningkatnya adopsi ekosistem Solana di sektor DeFi, NFT, hingga games on-chain.

Nama Koin Binance-peg Sol (SOL) Binance-peg Sol Harga $219.81 Binance-peg Sol ATH $252.82 (September 18, 2025) Binance-peg Sol Perubahan Harga dalam 24 Jam ▲ 4.79% Binance-peg Sol Perubahan Harga dalam 7 Hari ▲ 3.37% Binance-peg Sol Kapitalisasi Pasar $241.79M Sirkulasi Pasokan 1.10M

Kapitalisasi pasar Solana kini mencapai Rp1.988,05 triliun ($119,38 miliar), dengan volume perdagangan harian melonjak 18,1% ke angka Rp135,2 triliun ($8,12 miliar). Tingginya rasio volume terhadap market cap (6,82%) menunjukkan tingginya minat beli terhadap SOL di tengah kondisi pasar yang menguat.

Jumlah suplai yang beredar saat ini mencapai 543,45 juta SOL dari total suplai sebesar 610,88 juta. Fakta bahwa SOL tidak memiliki batas maksimum suplai (infinite max supply) tidak menghentikan performa harga karena utilitas jaringan tetap menjadi magnet utama bagi investor dan pengguna.

BNB Bergerak Stabil, Siap Tantang All-Time High

BNB (Binance Coin) menunjukkan ketahanan harga yang konsisten di tengah dinamika pasar. Saat ini, harga BNB berada di level Rp17.048.013 ($1.023,60), naik 2,04% dalam 24 jam terakhir. Walau belum mencapai rekor tertingginya di kisaran $1.083, kinerja BNB tetap tergolong stabil dan menarik minat investor jangka panjang.

Kapitalisasi pasar BNB kini mencapai Rp2.371,3 triliun ($142,47 miliar) dengan volume transaksi harian Rp51,1 triliun ($3,07 miliar). Rasio volume terhadap market cap berada di angka 2,15%, memperlihatkan likuiditas yang sehat.

Nama Koin Bnb Bnb Harga $1,020.66 Bnb ATH $1,080.65 (September 21, 2025) Bnb Perubahan Harga dalam 24 Jam ▲ 1.47% Bnb Perubahan Harga dalam 7 Hari ▲ 0.34% Bnb Kapitalisasi Pasar $152.01B Sirkulasi Pasokan 148.93M

BNB terus mendapatkan dorongan dari ekosistem Binance yang luas, termasuk fitur burning, utilitas DeFi, serta integrasi dengan proyek-proyek lain di BNB Chain. Supply beredar saat ini mencapai 139,18 juta BNB, tanpa batas maksimal, namun strategi pengurangan suplai yang diterapkan Binance melalui program burning tetap mendukung nilai jangka panjang aset ini.

Ethereum (ETH) Melonjak Hampir 5%, Sentimen Pasar Semakin Positif

Ethereum (ETH) menjadi salah satu altcoin dengan rebound paling kuat minggu ini. Harga ETH naik sebesar 4,75% dalam 24 jam terakhir, kini diperdagangkan di level Rp71.958.237 ($4.323,19). Kenaikan ini mencerminkan respon positif pasar terhadap peningkatan aktivitas jaringan dan arus dana institusional.

Kapitalisasi pasar Ethereum saat ini mencapai Rp8.686,4 triliun ($521,82 miliar), sementara volume transaksi dalam 24 jam terakhir melonjak 19,28% menjadi Rp746,93 triliun ($44,84 miliar). Rasio volume terhadap market cap yang mencapai 8,84% menunjukkan bahwa ETH sedang berada dalam fase trading aktif dan likuiditas tinggi.

Nama Koin Ethereum (ETH) Ethereum Harga $4,329.87 Ethereum ATH $4,946.23 (August 24, 2025) Ethereum Perubahan Harga dalam 24 Jam ▲ 3.75% Ethereum Perubahan Harga dalam 7 Hari ▲ 3.72% Ethereum Kapitalisasi Pasar $520.59B Sirkulasi Pasokan 120.23M

Supply ETH yang beredar tetap di angka 120,7 juta, tanpa batas maksimal suplai. Kombinasi antara peningkatan volume transaksi, adopsi Layer-2, serta reward staking yang kompetitif menjadikan ETH sebagai aset dominan kedua setelah Bitcoin dalam setiap fase pemulihan pasar kripto.

Pump.fun (PUMP) Melejit 19,64%, Dominasi Altcoin Pendatang Baru

Pump.fun (PUMP) mencuri perhatian pasar setelah harganya melonjak tajam 19,64% dalam 24 jam terakhir, kini berada di level Rp116,58 ($0.007006). Kapitalisasi pasar PUMP kini mencapai Rp41,3 triliun ($2,48 miliar), dengan volume transaksi harian yang melonjak drastis 46,26% ke Rp14,7 triliun ($883,6 juta).

PUMP telah memperkuat posisinya sebagai altcoin baru yang mampu bersaing dengan proyek-proyek mapan. Saat ini terdapat lebih dari 99.460 holder yang memegang token ini, dengan suplai yang beredar mencapai 354 miliar token atau 35,4% dari total supply sebesar 1 triliun.

Nama Koin Respect The Pump (PUMP) Respect The Pump Harga $0.0000072 Respect The Pump ATH $0.0011 (November 14, 2024) Respect The Pump Perubahan Harga dalam 24 Jam ▲ 0.00% Respect The Pump Perubahan Harga dalam 7 Hari ▲ 0.00% Respect The Pump Kapitalisasi Pasar $7.21K Sirkulasi Pasokan 1,000.00M

Rasio volume terhadap market cap yang sangat tinggi (35,66%) menandakan aktivitas perdagangan yang luar biasa padat. Strategi token buyback dalam jumlah besar juga turut memperkuat harga, mengurangi tekanan jual, dan memicu minat investor terhadap potensi pertumbuhan harga dalam waktu singkat.

Bitcoin Hyper Hampir Capai Target Hard Cap, Harga Token Naik Stabil

Bitcoin Hyper terus mencatat pencapaian mengesankan di fase presale. Hingga 2 Oktober 2025, total dana yang berhasil dikumpulkan telah mencapai Rp328,99 miliar ($19.735.472,78) dari target maksimum Rp332,34 miliar ($19.957.561,68), atau hampir 99% dari hard cap. Harga token HYPER saat ini berada di level Rp216,52 ($0.013015), naik stabil di setiap tahap presale.

Presale hanya tersisa satu hari lebih dengan waktu yang sangat terbatas. Investor yang masuk pada tahap akhir ini masih bisa mendapatkan harga terbaik sebelum token naik harga atau listing di bursa.

Bitcoin Hyper menjadi salah satu Layer-2 paling inovatif dalam jaringan BTC. Dengan kemampuan memproses puluhan ribu transaksi per detik dan biaya transaksi ultra rendah (di bawah Rp17), jaringan ini telah menarik perhatian dari pengguna yang mencari efisiensi dan kecepatan tanpa mengorbankan keamanan.

Fitur Unggulan Bitcoin Hyper: Transaksi Cepat, Jembatan Cross-Chain, dan Utility Nyata

Bitcoin Hyper dibangun untuk menjawab keterbatasan ekosistem Bitcoin tradisional. Proyek ini menghadirkan solusi Layer-2 dengan dukungan Zero-Knowledge Proof (ZKP), memungkinkan data transaksi dikompresi secara efisien sebelum dikembalikan ke Layer-1 untuk validasi.

Jaringan ini mampu mengeksekusi puluhan ribu transaksi per detik dengan biaya rata-rata di bawah Rp17 ($0.001). Pengguna dapat mengakses berbagai fitur seperti:

Pembuatan meme coin berbasis BTC

Aplikasi DeFi untuk yield farming dan lending

Micropayment instan dan murah

GameFi serta NFT marketplace dengan biaya transaksi sangat rendah

Fitur yang tak kalah penting adalah bridge cross-chain yang langsung terhubung ke Ethereum dan Solana sejak hari pertama. Hal ini membuka akses likuiditas dan interoperabilitas yang memungkinkan pengguna untuk memindahkan aset lintas ekosistem secara cepat dan aman.

Struktur Token dan Utility $HYPER: Bukan Sekadar Alat Spekulasi

Token $HYPER dirancang bukan hanya sebagai alat trading, melainkan memiliki peran fundamental dalam ekosistem. Fungsi utamanya meliputi:

Gas token untuk menjalankan transaksi di jaringan

untuk menjalankan transaksi di jaringan Staking reward dengan imbal hasil kompetitif

dengan imbal hasil kompetitif Governance token untuk partisipasi dalam pengambilan keputusan

Elevate yourself with the fastest Bitcoin L2 in History.



The future is now. 🔥⚡️ pic.twitter.com/uxCQCUE688 — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) October 1, 2025

Model tokenomics yang berorientasi pada utility ini membuat permintaan terhadap HYPER berasal dari penggunaan nyata di jaringan. Hal ini menjadi nilai tambah dibandingkan token spekulatif yang tidak memiliki fungsi jelas.

Investor yang memegang BTC kini dapat memanfaatkan HYPER untuk mengakses DeFi, NFT, dan berbagai layanan Web3 tanpa perlu berpindah blockchain. Hal ini mendorong adopsi lintas komunitas dan memperkuat posisi HYPER sebagai salah satu token Layer-2 paling strategis tahun ini.

Cara Membeli Bitcoin Hyper: Akses Presale Sebelum Waktu Habis

Presale Bitcoin Hyper masih terbuka untuk publik, namun hanya tersisa kurang dari dua hari. Untuk membeli HYPER:

Siapkan wallet kripto seperti Best Wallet atau MetaMask Kunjungi situs resmi Bitcoin Hyper Pilih metode pembayaran: ETH, USDT, atau kartu kredit Tentukan jumlah pembelian dan konfirmasi transaksi

Harga saat ini sebesar Rp216,52 ($0.013015) diperkirakan menjadi harga terendah sebelum naik di listing berikutnya. Investor yang bergabung sekarang masih berkesempatan membeli di titik optimal sebelum peluncuran publik.

Informasi lengkap tersedia di situs resmi Bitcoin Hyper. Untuk update cepat, ikuti kanal X dan grup Telegram Bitcoin Hyper yang aktif setiap hari.

Masih Binngung? Ini Dia Cara Termudah Beli Bitcoin Hyper Sebelum Harga Naik

Tertarik masuk ke dunia altcoin dengan potensi pertumbuhan tinggi? Cara Beli Bitcoin Hyper bisa jadi langkah awal Anda menuju keuntungan maksimal. Dengan presale yang hampir selesai dan harga masih di level dasar, ini adalah momen penting untuk bertindak cepat. Anda hanya butuh wallet seperti MetaMask dan bisa langsung beli via ETH, USDT, atau kartu kredit. Jangan sampai menyesal karena ketinggalan harga terbaik sebelum listing resmi. Klik Cara Beli Bitcoin Hyper sekarang dan manfaatkan kesempatan yang nyaris habis ini!

Prediksi Harga Bitcoin Hyper Bikin Heboh! Lihat Target Kenaikannya di 2025

Di tengah tren penguatan altcoin seperti SOL dan ETH, proyek seperti Bitcoin Hyper menunjukkan sinyal kuat menuju lonjakan harga. Banyak analis memproyeksikan bahwa HYPER bisa naik tajam setelah listing karena teknologi Layer-2 dan fitur real utility-nya. Prediksi Harga Bitcoin Hyper bahkan menunjukkan potensi profit yang lebih tinggi dibanding altcoin mapan. Jika Anda ingin tahu seberapa tinggi harga HYPER bisa melesat, jangan ragu untuk mengecek prediksinya sekarang. Informasi ini bisa jadi penentu langkah investasi Anda selanjutnya. Klik Prediksi Harga Bitcoin Hyper untuk wawasan lebih dalam.

Hati-Hati! Jangan Beli Token Sebelum Baca Ini: Apakah Bitcoin Hyper Legit atau Scam?

Popularitas Bitcoin Hyper meningkat tajam seiring mendekatnya akhir presale. Namun, sebelum Anda berinvestasi, penting untuk mengetahui Apakah Bitcoin Hyper Legit atau Scam. Artikel ini membahas aspek transparansi tim, tokenomics, serta utilitas nyata dari proyek tersebut. Jika Anda investor cermat yang ingin memastikan keputusan Anda aman dan menguntungkan, ini bacaan wajib. Jangan sampai tertipu proyek abal-abal saat peluang emas sedang terbuka. Klik sekarang untuk cari tahu jawaban sebenarnya di Apakah Bitcoin Hyper Legit atau Scam.

Saatnya Ambil Posisi di Altcoin dan Bitcoin Hyper

Solana, BNB, dan Ethereum menunjukkan kekuatan rebound di tengah pemulihan Bitcoin yang solid. Setiap altcoin memiliki fundamental dan volume perdagangan yang mendukung potensi kenaikan lebih lanjut. Kondisi pasar yang semakin likuid dan indeks sentimen yang membaik jadi sinyal positif bagi investor kripto. Artinya, kita sedang memasuki fase baru dari altcoin season yang lebih menjanjikan.

Di sisi lain, altcoin baru seperti Pump.fun menunjukkan bahwa investor juga mulai melirik proyek dengan strategi agresif dan komunitas besar. Lonjakan volume harian dan tingginya aktivitas on-chain membuat PUMP menjadi aset yang tidak bisa diabaikan. Namun, dengan volatilitas tinggi, investor tetap perlu strategi diversifikasi yang matang. Memadukan altcoin mapan dengan proyek baru berpotensi tinggi menjadi pendekatan cerdas.

Dalam konteks ini, Bitcoin Hyper hadir sebagai opsi yang sangat menarik. Dengan infrastruktur Layer-2 di atas jaringan BTC, biaya rendah, dan fitur seperti NFT, DeFi, serta bridge lintas jaringan, HYPER menjadi salah satu token paling siap secara teknikal. Token ini bukan hanya alat spekulasi, tapi memiliki utility kuat yang menopang permintaan jangka panjang. Apalagi, presale-nya sudah mencapai 99% dari hard cap—tanda kuat bahwa pasar menyambut proyek ini secara serius.

Investor yang masuk presale hari ini masih bisa mendapatkan harga token di titik terendah. Setelah listing, potensi lonjakan harga akan dipicu oleh adopsi cepat dan likuiditas lintas blockchain seperti Ethereum dan Solana. Maka dari itu, bertindak sekarang adalah langkah strategis untuk mengamankan posisi sebelum momentum hilang.

Altcoin season telah kembali. Jika Anda ingin memaksimalkan potensi profit, ikut serta dalam presale Bitcoin Hyper bisa jadi keputusan terbaik tahun ini. Jangan lewatkan, waktu hanya tersisa sedikit sebelum harga naik dan akses presale ditutup sepenuhnya. Kunjungi web resmi presale Bitcoin Hyper sekarang juga!

Mau jadi yang pertama tahu saat token presale seperti Bitcoin Hyper listing atau saat altcoin favorit Anda breakout harga? Komunitas Telegram Crypto News Indonesia adalah tempat yang tepat untuk Anda. Di sana, ribuan investor aktif berbagi insight, strategi beli, dan sinyal penting setiap hari. Anda juga bisa bertanya langsung dan mengikuti diskusi tentang tren pasar terbaru. Jangan tunggu sampai harga terbang baru ikut-ikutan. Klik dan bergabung sekarang di Crypto News Indonesia Official Telegram untuk jadi investor yang selalu selangkah lebih maju.

