Solana Terus Perkasa, Dukungan Institusi dan DeFi Dorong Harga Dekati ATH – Bitcoin Hyper juga Mencuri Perhatian

Disclaimers: Penting untuk diingat bahwa investasi di crypto memiliki risiko tinggi. Artikel/berita ini disediakan sebagai tambahan informasi dan bukan sebagai saran investasi. Dengan membaca artikel/berita ini, Anda menyetujui syarat dan ketentuan kami.

Solana (SOL) kembali mencuri perhatian pelaku pasar global setelah mencatatkan kenaikan 3,65% dalam 24 jam terakhir per 18 September 2025, dengan harga saat ini berada di US$246,44, atau sekitar Rp4.035.000 (kurs Rp16.372/USD). Kenaikan ini menempatkan SOL hanya sekitar 7% dari harga tertingginya sepanjang masa (ATH) di level US$265.

Data kapitalisasi pasar menunjukkan bahwa Solana kini berada pada peringkat ke-6 aset kripto terbesar dunia dengan market cap sebesar US$133,82 miliar, serta volume transaksi harian yang melonjak menjadi US$10,15 miliar, naik 36,53% dibanding hari sebelumnya. Angka ini menggambarkan lonjakan minat beli yang sangat kuat, baik dari investor ritel maupun institusi.

Nama Koin solana (SOL) solana Harga $239.66 solana ATH $294.16 (January 19, 2025) solana Perubahan Harga dalam 24 Jam ▲ 0.69% solana Perubahan Harga dalam 7 Hari ▲ 7.26% solana Kapitalisasi Pasar $141.08B Sirkulasi Pasokan 588.68M

Solana (SOL) 24 jam 7 hari 1 Tahun

Institusi Masuk Besar-Besaran: Apa Penyebabnya?

Salah satu pendorong utama reli harga SOL adalah arus dana masuk dari institusi yang mencapai lebih dari US$1,72 miliar dalam beberapa pekan terakhir. Lonjakan ini dipicu oleh dua faktor utama:

Persetujuan ETF berbasis Solana yang mulai didorong oleh beberapa manajer aset besar sebagai alternatif dari ETF berbasis Ethereum dan Bitcoin. Solana dipilih karena kecepatan dan biaya transaksi yang rendah, yang dinilai cocok untuk volume institusional. Alokasi treasury strategis dari perusahaan besar, termasuk Galaxy Digital dan Forward Industries. Keduanya menjalin kemitraan dan aksi akuisisi untuk membentuk ekosistem Solana yang semakin matang dan mapan di kancah global.

Galaxy Digital’s $306M Solana Purchase Sparks Treasury Strategy Speculation



Galaxy Digital has acquired $306 million worth of Solana ( $SOL) in a single day, intensifying speculation about the growing role of institutional treasury…https://t.co/S6wzvlArQD — Crypto Daily™ (@cryptodailyuk) September 16, 2025

Penguatan di Sektor DeFi dan Ekosistem USDC

Solana juga mencatat pencapaian signifikan di sektor decentralized finance (DeFi). Data terbaru menunjukkan bahwa lebih dari US$2,25 miliar USDC telah dicetak di jaringan Solana sepanjang Oktober 2025. Ini menjadi indikasi bahwa pengguna mulai mengandalkan Solana untuk transaksi stablecoin berkecepatan tinggi dan berbiaya sangat rendah.

Dengan pertumbuhan ini, Solana berhasil menyaingi Ethereum dalam sejumlah metrik penting di sektor DeFi, termasuk TVL (Total Value Locked), kecepatan transaksi, dan efisiensi biaya gas.

Supply Token SOL dan Struktur Inflasi

Total pasokan token SOL saat ini berada di angka 609,89 juta, dengan pasokan yang beredar sekitar 543 juta SOL. Tidak seperti Bitcoin yang memiliki pasokan maksimum tetap, Solana memiliki model inflasi yang dikendalikan oleh mekanisme burning dan reward validator, yang membuatnya lebih fleksibel dalam penyesuaian ekonomi jaringan.

Model ini terbukti cukup efektif menjaga nilai token sekaligus memastikan insentif staking tetap menarik bagi validator dan investor jangka panjang.

Mengapa Solana Jadi Acuan Altcoin Season?

Reli harga Solana tidak terjadi dalam ruang hampa. Kenaikan ini terjadi bersamaan dengan:

Penurunan dominasi Bitcoin untuk pertama kalinya dalam 3 tahun terakhir

Lonjakan indeks altcoin season ke angka 78, yang menandakan pergeseran likuiditas dari Bitcoin ke altcoin

Minat pasar yang besar terhadap proyek-proyek berbasis Layer-1 yang menawarkan solusi nyata dalam kecepatan, biaya, dan skalabilitas

Analis pasar seperti Michaël van de Poppe dan Virtual Bacon telah menyebut Solana sebagai indikator utama bahwa altcoin season sudah dimulai. Solana bukan hanya pendorong tren, tapi juga menjadi pemimpin narasi altcoin besar saat ini.

Bitcoin Hyper: Layer-2 Tercepat untuk Bitcoin Kini Tersedia dalam Presale Terpanas Tahun Ini

Ketika altcoin seperti Solana memimpin reli pasar, satu proyek baru bernama Bitcoin Hyper (HYPER) mulai mencuri perhatian investor ritel dan komunitas DeFi karena menawarkan sesuatu yang lebih fundamental: solusi skalabilitas Bitcoin yang nyata dan langsung bisa diakses melalui presale yang sedang berlangsung.

Bitcoin Hyper digadang-gadang sebagai proyek Layer-2 tercepat untuk ekosistem Bitcoin yang dibangun dengan teknologi ZK-Rollups dan mesin virtual milik Solana (Solana Virtual Machine / SVM). Pendekatan ini tidak hanya membuat transaksi Bitcoin menjadi lebih cepat dan murah, tapi juga membuka pintu untuk DeFi, dApps, staking, dan integrasi token meme ke dalam jaringan Bitcoin itu sendiri.

Presale yang Meledak: Angka Penjualan dan Harga Token Saat Ini

Presale token $HYPER kini sudah mengumpulkan lebih dari US$16.526.091,79, atau sekitar Rp270,8 miliar, hanya dalam beberapa pekan. Harga token saat ini berada di US$0,012935, atau sekitar Rp211 per HYPER.

Beberapa pembelian terbaru di antaranya:

43.200 HYPER dibeli dengan US$559,34 (Rp9.150.000)

15.300 HYPER dibeli dengan US$198,45 (Rp3.248.000)

7.000 HYPER dibeli dengan US$90,12 (Rp1.473.700)

Semua transaksi ini terjadi secara real-time melalui situs resmi presale Bitcoin Hyper, menggunakan berbagai aset kripto seperti ETH, USDT, dan BNB.

Apa Itu Bitcoin Hyper?

Bitcoin Hyper adalah jaringan Layer-2 untuk Bitcoin yang menggunakan SVM (Solana Virtual Machine) dan Zero-Knowledge Rollup (ZK-Rollup) untuk menghadirkan transaksi BTC yang:

Cepat (finalitas instan)

Murah (biaya sangat rendah)

Aman (komitmen berkala ke Layer-1 Bitcoin)

Terbuka untuk DeFi, staking, dan dApps

Teknologi bridge milik Bitcoin Hyper memungkinkan pengguna mengirimkan BTC dari Layer-1 ke Layer-2 secara trustless. Transaksi akan diverifikasi oleh smart contract SVM, dan BTC versi sintetis akan dicetak pada Layer-2 untuk digunakan dalam aplikasi seperti staking, DEX, dan lainnya.

Tokenomics: Alokasi Token HYPER

Distribusi token dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekosistem dan memberikan insentif kepada komunitas:

30% Development – untuk membiayai riset dan pengembangan fitur layer-2

– untuk membiayai riset dan pengembangan fitur layer-2 25% Treasury – digunakan untuk ekspansi bisnis dan aktivasi komunitas

– digunakan untuk ekspansi bisnis dan aktivasi komunitas 20% Marketing – mendanai kampanye viral global dan promosi ke Tier 1 market

– mendanai kampanye viral global dan promosi ke Tier 1 market 15% Rewards – alokasi untuk staking, airdrop, dan insentif komunitas

– alokasi untuk staking, airdrop, dan insentif komunitas 10% Listings – disiapkan untuk likuiditas dan listing di centralized dan DEX

Saat ini, lebih dari 758 juta HYPER telah di-stake, dan investor berkesempatan mendapatkan estimasi rewards sebesar 69% per tahun—yang merupakan salah satu APY tertinggi untuk proyek presale.

Cara Membeli Bitcoin Hyper ($HYPER)

Berikut adalah langkah-langkah resmi untuk ikut presale HYPER:

Siapkan dompet kripto (Best Wallet atau MetaMask) dan beli ETH, USDT, atau BNB dari exchange pilihan. Kunjungi situs resmi Bitcoin Hyper, klik tombol “Buy” atau “Connect Wallet”. Tentukan jumlah HYPER yang ingin dibeli, lalu pilih “Buy and Stake” jika ingin langsung mengunci token untuk dapat rewards. Jika ingin bayar dengan kartu, pilih opsi “Buy with Card” dan hubungkan dompet browser-mu untuk menerima token.

Catatan penting: Pembeli menggunakan Solana akan menerima token di jaringan Solana, sedangkan pembeli menggunakan ETH, BNB, atau kartu akan menerima token di jaringan Ethereum. Bridge akan tersedia untuk menjembatani token ke jaringan BTC Hyper.

Roadmap & Masa Depan Bitcoin Hyper

Visi besar Bitcoin Hyper untuk 2025–2026 meliputi:

Peluncuran jembatan canonical bridge untuk BTC

Mainnet Layer-2 berbasis SVM dengan finalitas sub-detik

Peluncuran explorer, SDK developer, dan wallet dApps

Integrasi dengan stablecoin, meme coin, dan token DeFi

Listing di CEX dan DEX besar (Q1–Q2 2026)

Audit keamanan lengkap dan pembentukan DAO komunitas

Jika roadmap ini tercapai sesuai jadwal, Bitcoin Hyper dapat menjadi solusi utama untuk skalabilitas Bitcoin di masa mendatang, dan menjadi pionir untuk mempopulerkan Bitcoin-based dApps dan token seperti yang selama ini hanya tersedia di jaringan seperti Ethereum atau Solana.

Perbandingan SOL vs HYPER: Mana Yang Lebih Menjanjikan?

Aspek Solana (SOL) Bitcoin Hyper (HYPER) Harga saat ini & kapitalisasi US$246,44 / market cap ~ US$133,82 miliar Presale ~ US$0,012935 per token; kapitalisasi tergantung jumlah supply dan dana yang terkumpul (~US$16,5 juta) Dukungan institusional / likuiditas Sudah kuat: investor institusi masuk, DeFi aktif, minting USDC besar Masih dalam tahap presale, likuiditas belum sekuat SOL tapi ada banyak antusiasme Risiko vs potensi Risiko pasar altcoin, regulasi, serta kompetisi chain lain Risiko presale: token unlock, kejelasan tim & audit, plus listing, tetapi potensi kenaikan harga tinggi Fokus teknologi Ekosistem DeFi aktif, staking, smart contract serta efisiensi transaksi Expandabilitas Bitcoin lewat layer‑2, solver masalah kecepatan & biaya, akses DeFi & smart contract untuk ekosistem Bitcoin

Jangan Lewatkan! Solana Tembus Rp4 Juta, Tapi Proyek Ini Justru Curi Spotlight!

Momentum Solana dan Peluang Bitcoin Hyper

Solana terus menunjukkan kekuatan dengan performa harga mendekati ATH, lonjakan volume transaksi, dan dukungan institusi besar. Reli ini diperkuat oleh meningkatnya penggunaan DeFi dan integrasi USDC yang signifikan dalam ekosistem Solana. Namun, reli SOL ini juga menjadi sinyal bahwa pasar altcoin sedang bergairah dan mencari proyek-proyek baru.

Di sinilah Bitcoin Hyper muncul sebagai kandidat kuat berikutnya. Dengan teknologi Layer-2 berbasis SVM dan ZK-Rollup, proyek ini membawa kecepatan dan efisiensi Solana ke dalam ekosistem Bitcoin. Nilai presale yang sudah menyentuh lebih dari Rp270 miliar menunjukkan minat besar dari investor awal. Ditambah insentif staking hingga 69% APY, daya tariknya sangat tinggi.

Investor yang melewatkan Solana di awal bisa melihat Bitcoin Hyper sebagai “Solana moment” berikutnya, kali ini di jaringan Bitcoin. Potensinya bukan hanya pada profit jangka pendek, tetapi juga pada perubahan fundamental dalam utilitas Bitcoin. Dengan roadmap yang ambisius dan transparansi alokasi token, proyek ini patut dipertimbangkan serius.

Tindakan selanjutnya? Kunjungi situs resmi Bitcoin Hyper, pelajari cara pembeliannya, dan pertimbangkan untuk langsung staking token Anda agar tidak hanya mendapatkan token tapi juga reward tahunan. Waktu adalah kunci, karena fase presale berikutnya akan membawa kenaikan harga signifikan. Ambil posisi sebelum momentum bergeser ke publik!

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Cryptonews. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Cryptonews tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.