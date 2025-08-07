Altcoin Season Diprediksi Tiba pada Agustus? Pergerakan Whale Mulai Bergeser dari BTC ke ETH

Pada bulan Agustus 2025, tanda-tanda altcoin season mulai menguat seiring dengan rotasi modal besar dari Bitcoin (BTC) ke Ethereum (ETH). Pergerakan masif para whale—sebutan bagi investor bermodal besar—mengindikasikan adanya fase transisi penting di pasar kripto, yang diprediksi menjadi awal dari masa reli altcoin.

Indeks altcoin season saat ini telah menyentuh kisaran 37%. Jika indikator ini melewati ambang 75%, maka komunitas kripto akan resmi menyatakan dimulainya altcoin season. Para analis percaya bahwa dalam 3 hingga 6 bulan mendatang, pasar kripto akan memasuki fase volatilitas tinggi yang cenderung positif untuk altcoin.

Di tengah momen krusial ini, investor mulai mempertanyakan: altcoin mana yang akan memimpin reli selanjutnya?

Whale Geser Modal Besar dari Bitcoin ke Ethereum

Ethereum mencatat kenaikan harga sebesar 45,22% hanya dalam 30 hari terakhir. Saat ini, ETH diperdagangkan pada harga $3.676,82 atau sekitar Rp59.976.287 (dengan kurs Rp16.312/USD per 7 Agustus 2025). Lonjakan ini disebabkan oleh pergerakan dana besar dari Bitcoin ke Ethereum oleh akun-akun whale.

Data on-chain mencatat bahwa dalam satu bulan terakhir, jumlah alamat whale yang memiliki lebih dari 1.000 ETH mengalami arus masuk selama 19 hari berturut-turut. Ini menjadi sinyal kuat bahwa investor besar sedang melakukan reposisi aset ke Ethereum.

Di sisi lain, dominasi pasar Bitcoin mengalami penurunan dari 65,38% pada Juni menjadi 60,9% saat ini. Penurunan sebesar 4,3% ini diyakini sebagai bukti bahwa altcoin sedang menyerap lebih banyak minat dan modal dari para pelaku pasar besar.

Jika dominasi Bitcoin jatuh di bawah 60%, para analis memperkirakan fase altcoin rally akan resmi dimulai.

ETH ETF dan EIP-7999 Jadi Katalis Altcoin

Dukungan terhadap Ethereum semakin kuat seiring dengan adanya arus masuk institusional senilai $73,3 juta ke Ethereum spot ETF. Selain itu, komunitas juga merespons positif usulan EIP-7999 yang memperkenalkan sistem pasar biaya transaksi terpadu (unified fee market), yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan prediktabilitas biaya transaksi di jaringan Ethereum.

Kedua faktor ini memperkuat keyakinan investor bahwa Ethereum akan menjadi poros utama dalam altcoin season 2025, terutama dengan potensi dampaknya terhadap ekosistem DeFi yang semakin matang.

Institusi Masuk, Pasar Altcoin Agustus 2025 Diperkirakan Meledak

João Wedson, CEO dari Alphractal, menyatakan bahwa Agustus akan menjadi bulan awal altcoin season. Ia menekankan bahwa dominasi Bitcoin kemungkinan akan terus menurun ke level 60% atau lebih rendah, diikuti dengan lonjakan minat terhadap altcoin yang memiliki pertumbuhan tinggi.

Sejumlah tren mendukung prediksi tersebut, termasuk regulasi kripto yang semakin jelas di AS, ekspektasi penurunan suku bunga oleh bank sentral, dan sentimen pasar yang cenderung positif terhadap proyek DeFi, teknologi AI, serta solusi Layer 2.

Siklus pasar tahun ini dinilai mirip dengan altcoin season pada 2017 dan 2021, yang juga dimulai dari musim panas hingga memasuki musim gugur. Investor mulai mengalihkan fokus dari koin lama ke proyek-proyek inovatif yang menawarkan utilitas dan skalabilitas lebih tinggi.

Bitcoin Hyper Jadi Fokus Whale Setelah Presale Lampaui Rp120 Miliar

Di tengah pergeseran besar di pasar kripto, proyek baru bernama Bitcoin Hyper (HYPER) muncul sebagai salah satu altcoin paling menjanjikan. Presale yang sedang berlangsung berhasil menarik perhatian para whale, dengan total dana yang terkumpul sudah melampaui $7,38 juta atau setara dengan Rp120.278.256.000 (berdasarkan kurs Rp16.312 per USD per 7 Agustus 2025).

Dalam 24 jam terakhir, beberapa pembelian signifikan terekam di blockchain, termasuk transaksi senilai:

$125,500 (Rp2.047.156.000)

$1,453.052 (Rp23.702.184.224)

$955.921 (Rp15.592.983.352)

$62.750 (Rp1.023.578.000)

$49.748 (Rp811.489.376)

Total permintaan yang tinggi ini menunjukkan antusiasme luar biasa terhadap proyek Layer 2 ini. Sejumlah whale tampaknya yakin bahwa Bitcoin Hyper bisa menjadi proyek yang mengubah masa depan Bitcoin, terutama dalam hal efisiensi transaksi dan biaya rendah.

Teknologi Bitcoin Hyper: Solusi Layer 2 Super Cepat untuk Bitcoin

Bitcoin Hyper dikembangkan untuk mengatasi tiga kendala utama jaringan Bitcoin: kecepatan transaksi yang lambat, biaya tinggi, dan keterbatasan untuk pengembangan aplikasi terdesentralisasi (dApps). Untuk mengatasi itu, proyek ini mengintegrasikan Solana Virtual Machine (SVM), yang memungkinkan transaksi diproses hampir secara instan dan dengan biaya yang sangat rendah.

Solusi Layer 2 dari Bitcoin Hyper terdiri atas tiga komponen utama:

Bridge ke Layer 2: Pengguna mengirimkan BTC ke alamat khusus, yang diverifikasi oleh Bitcoin Relay Program berbasis SVM, lalu dimintakan salinan BTC pada Layer 2.

Pengguna mengirimkan BTC ke alamat khusus, yang diverifikasi oleh Bitcoin Relay Program berbasis SVM, lalu dimintakan salinan BTC pada Layer 2. Operasional Layer 2: Di jaringan ini, pengguna dapat melakukan staking, perdagangan DEX, serta menjalankan dApps dengan throughput tinggi.

Di jaringan ini, pengguna dapat melakukan staking, perdagangan DEX, serta menjalankan dApps dengan throughput tinggi. Finalisasi & Keamanan: Transaksi dikompres dan dikirim kembali ke Layer 1 Bitcoin dengan mekanisme zero-knowledge proof, menjaga keamanan tingkat Bitcoin.

Model rollup ini menjadikan Bitcoin Hyper sebagai salah satu proyek paling efisien untuk membawa Bitcoin ke ranah DeFi tanpa harus mengorbankan desentralisasi.

Cara Membeli Bitcoin Hyper: Mudah & Langsung Bisa Staking

Investor yang ingin berpartisipasi bisa membeli token langsung melalui situs resmi Bitcoin Hyper. Proses pembelian dibuat sederhana dan mendukung beberapa metode pembayaran, termasuk ETH, USDT, dan kartu kredit melalui wallet crypto.

Harga saat ini adalah $0.01255 atau sekitar Rp204,72 per token. Harga ini akan naik setiap beberapa hari atau setiap kali tahap alokasi token habis terjual, sehingga pembelian lebih awal akan lebih menguntungkan.

Opsi staking langsung tersedia saat pembelian, memungkinkan pengguna untuk mulai memperoleh imbal hasil bahkan sebelum token terdaftar di bursa.

Staking Rewards 146% dan Distribusi Token Transparan

Bitcoin Hyper menawarkan sistem staking dengan reward tahunan mencapai 146%. Total reward saat ini dibagikan sebanyak 199,77 token per blok ETH, dan sudah ada lebih dari 359 juta HYPER yang distake oleh komunitas.

Distribusi token menggunakan struktur yang sangat transparan:

30% untuk pengembangan proyek

25% untuk treasury dan inisiatif komunitas

20% untuk pemasaran global

15% untuk hadiah komunitas

10% untuk keperluan listing di CEX

Tidak ada alokasi untuk tim internal atau private sale, yang meningkatkan kepercayaan investor karena proyek sepenuhnya berbasis komunitas dan publik.

Altcoin Season dan Peluang Emas Bitcoin Hyper

Altcoin season diperkirakan dimulai Agustus 2025, ditandai dengan perpindahan dana dari Bitcoin ke Ethereum. Lonjakan 45% pada harga ETH memperkuat sinyal ini. Penurunan dominasi BTC menjadi indikasi bahwa altcoin akan memimpin pasar. Dalam konteks ini, investor perlu memantau altcoin yang menawarkan teknologi nyata dan adopsi tinggi. Bitcoin Hyper termasuk salah satu proyek yang memenuhi kedua syarat tersebut.

Presale Bitcoin Hyper sudah menarik dana lebih dari Rp120 miliar, didorong oleh ketertarikan whale. Proyek ini hadir dengan solusi Layer 2 super cepat untuk Bitcoin. Teknologi SVM dan sistem zero-knowledge proof membuatnya efisien dan scalable. Tidak hanya itu, struktur tokenomics-nya transparan dan ramah investor. Ini menjadikannya aset kuat di tengah potensi reli altcoin.

Dengan harga token yang masih di kisaran Rp204, peluang untuk masuk di tahap awal masih terbuka. Investor bisa membeli token langsung dan mulai staking dengan reward hingga 146% APY. Proses pembelian didesain simpel, bahkan bisa dilakukan dengan kartu kredit. Lebih cepat beli, lebih tinggi potensi keuntungan saat listing. Momentum seperti ini tidak sering datang.

Fakta bahwa whale mulai akumulasi HYPER menunjukkan validasi pasar terhadap proyek ini. Apalagi dengan dominasi BTC yang mendekati ambang 60%, sentimen altcoin kian menguat. Investor ritel bisa ikut arus besar ini sejak dini. Bitcoin Hyper berpotensi jadi pusat perhatian saat altcoin rally berlangsung. Jangan jadi penonton di gelombang besar berikutnya.

Segera kunjungi situs resmi Bitcoin Hyper dan amankan alokasi tokenmu sebelum harga naik. Altcoin season hanya datang beberapa tahun sekali—jangan sia-siakan momen ini. Presale masih berlangsung, tapi alokasi cepat habis. Ambil langkah sekarang untuk ikut proyek yang sedang naik daun. Masa depan altcoin dimulai dari sini.

