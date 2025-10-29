Prediksi Harga XRP 3 Bulan Mendatang dari Qwen AI Alibaba: XRP Capai $4,20 di Januari 2026?

Kami percaya pada transparansi penuh dengan pembaca kami. Beberapa konten di situs kami mengandung tautan afiliasi, dan kami mungkin menerima komisi melalui kemitraan ini. Namun, potensi kompensasi ini tidak pernah memengaruhi analisis, opini, atau ulasan kami. Semua konten editorial kami dibuat secara independen dari kemitraan pemasaran, dan penilaian kami sepenuhnya didasarkan pada kriteria evaluasi yang telah ditetapkan. Terakhir diperbarui: Oktober 29, 2025

Seiring dengan pemulihan pasar yang akhirnya dimulai dan dana mengalir keluar dari emas untuk kembali ke aset berisiko, XRP tetap menjadi salah satu favorit di kalangan investor ritel. Qwen AI yang unggul dalam kontes trading Alpha Arena, membuat prediksi harga XRP untuk tiga bulan ke depan.

Statusnya sebagai pemenang kontes membuat Qwen AI kini mulai sering didengar pendapatnya oleh para trader. Hasilnya, AI dari Alibaba tersebut memberikan prediksi bullish untuk harga XRP pada Januari 2026.

Prediksi Harga XRP — Apakah XRP akan Mencapai $4,20 pada Januari 2026?

Kenaikan 45 sampai 60 persen hingga Januari 2026 mendatang tampaknya masih masuk akal, dan itulah yang diprediksi oleh Qwen AI untuk harga XRP. Ia memberikan rentang target $3,80 sampai $4,20 pada Januari, menyebutnya sebagai tujuan yang realistis dan optimis.

Qwen AI tidak berhenti sampai di situ. AI tersebut bahkan menjelaskan beberapa alasannya. Dari sudut pandang teknis, XRP memantul secara sempurna dari level support kuat $2,20 setelah crash terbaru.

Dengan RSI yang berada di sekitar 63, Qwen AI percaya bahwa penembusan bersih di atas $2,85 akan mengonfirmasi pergerakan bullish besar berikutnya.

Selain itu, jendela keputusan ETF akan dibuka pada Januari. Apabila ETF XRP disetujui, itu bisa menjadi katalisator yang tepat untuk mempertahankan tren bullish ini.

Faktor Pendukung Utama Lainnya untuk Prospek Bullish Ini

Faktor teknis saja tidak cukup untuk mendukung prospek bullish mendatang. Masih ada kemungkinan ETF ditolak sementara arus dana tetap rendah. Itulah mengapa Qwen AI menambahkan alasan lain di balik prediksinya.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah kejelasan regulasi kripto di bawah kepemimpinan Trump. Regulasi ini telah dinanti oleh investor kripto selama bertahun-tahun.

Ada juga dorongan musiman. Q4 secara historis merupakan salah satu periode paling volatil untuk mata uang kripto. Apabila The Fed melanjutkan pemotongan suku bunga, hal tersebut dapat mendorong lebih banyak likuiditas ke daftar altcoin dan aset berisiko, terutama XRP.

Sambut Bullrun dengan Alat Penyimpanan Terbaik — Best Wallet

Apabila Anda memilih untuk menimbun XRP, altcoin lain, atau bahkan meme crypto untuk menyambut kenaikan harga yang besar, pastikan aset Anda disimpan di tempat yang aman. Best Wallet memungkinkan Anda menyimpan semua aset kripto Anda dalam satu aplikasi yang aman sembari tetap sepenuhnya mengontrol kunci pribadi Anda.

Sangat tidak disarankan untuk memarkir aset di dompet bursa ketika pasar sedang ‘liar’. Dengan menggunakan dompet non-kustodian seperti Best Wallet, kunci pribadi hanya dapat diakses oleh Anda selaku pemilik dompet.

Best Wallet merupakan dompet multi-chain yang mendukung hingga enam blockchain teratas, termasuk Bitcoin, Ethereum, Solana, dan Binance Smart Chain. Anda dapat menyimpan XRP, BTC, ETH, dan berbagai Solana token di dalam dompet dengan aman sebelum Q4 benar-benar meledak.

Aplikasi dompet ini juga menyediakan sarana untuk memanfaatkan peluang baru. Tersedia fitur untuk melakukan pertukaran, pembelian kripto, pelacakan portofolio, dan akses mudah ke DeFi saat hype melanda.

Bagian terbaiknya adalah Best Wallet Token, token asli dompet Best Wallet yang saat ini sedang ditawarkan melalui presale. Dengan menggunakan token tersebut, Anda akan menerima diskon biaya transaksi dan berbagai keuntungan lain di dalam ekosistem ini.

Presale Best Wallet Token telah meraup lebih dari $16,6 juta dan masih akan terus bertambah seiring meningkatnya minat terhadap aplikasi dompet Best Wallet. Aplikasi dompet Best Wallet tersedia dalam versi seluler, Anda dapat mengunduhnya secara langsung melalui Play Store (Android) maupun App Store (iOS).

Best Wallet Token (BEST) — Token Utilitas di Ekosistem Best Wallet

Best Wallet Token (BEST) merupakan token utilitas di ekosistem Best Wallet yang memberikan berbagai keuntungan kepada para pemegang. Token tersebut akan memberi akses kepada pemegang ke berbagai presale crypto terbaru dan terverifikasi di fitur Upcoming Tokens Best Wallet.

Fitur Upcoming Tokens tersebut menyediakan akses ke proyek kripto baru pada tahap paling awal. Dengan demikian, pemegang token $BEST dapat berpartisipasi sedini mungkin, membeli token dengan harga serendah mungkin, serta berpotensi menerima pengembalian besar ketika token diluncurkan dan terdaftar di bursa.

Seperti yang disebutkan sebelumnya, pemegang token $BEST juga akan menerima diskon biaya transaksi. Dengan demikian, para trader dapat selalu memaksimalkan keuntungan mereka tanpa perlu khawatir tergerus oleh biaya transaksi yang tinggi.

Imbalan staking ketika menggunakan aggregator staking Best Wallet juga akan lebih tinggi. Melalui aggregator staking tersebut, pengguna dompet dapat melakukan staking untuk berbagai cryptocurrency terbaik, meskipun fitur ini baru akan dirilis pada tahap ketiga proyek.

Token $BEST sendiri juga dapat dikunci di dalam pool staking untuk mendapatkan penghasilan pasif. Best Wallet menyediakan fitur staking untuk token $BEST dengan imbalan dinamis mencapai 79% APY.

Pemegang token $BEST juga memiliki hak tata kelola. Mereka dapat menyuarakan pendapatnya untuk menentukan arah proyek dan pengambilan keputusan-keputusan penting. Ini termasuk integrasi blockchain baru hingga kemitraan strategis di masa depan.

Beli token $BEST dengan mengikuti panduan dalam cara beli Best Wallet Token agar tetap aman saat bertransaksi. Ketahui potensi jangka panjang proyek ini dengan membaca artikel kami mengenai prediksi harga Best Wallet Token.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Cryptonews. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Cryptonews tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.