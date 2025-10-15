AI Ungkap 3 Proyek Presale Paling Panas Oktober 2025: BTC, DOGE, dan PEPE Versi Baru Siap Guncang Pasar Crypto

Pasar crypto global pada Oktober 2025 tengah mengalami guncangan besar. Gejolak ini dipicu oleh kebijakan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang mengumumkan kenaikan tarif impor terhadap Tiongkok. Keputusan tersebut memicu aksi jual besar-besaran di pasar keuangan global, termasuk di sektor cryptocurrency.

Harga Bitcoin (BTC) bahkan sempat merosot di bawah Rp1.825.180.500 (sekitar $110.000), menjadi level terendah dalam beberapa bulan terakhir. Ethereum (ETH) dan Solana (SOL) juga mengalami penurunan cukup tajam akibat sentimen negatif ini.

Investor Mulai Mengevaluasi Ulang Portofolio Mereka

Kondisi ini membuat banyak investor mulai mengevaluasi ulang portofolio mereka. Fokus mulai bergeser ke aset yang dinilai lebih fleksibel dan berisiko lebih rendah. Salah satu segmen yang kini disorot adalah proyek crypto dalam fase Presale. Fase ini belum masuk ke bursa resmi, namun memberikan kesempatan kepada investor untuk membeli dengan harga paling awal. Strategi ini dinilai menjanjikan potensi imbal hasil yang lebih tinggi di masa depan.

Artikel ini akan mengulas tiga proyek Presale yang saat ini sedang dibicarakan luas dan direkomendasikan oleh AI. Ketiganya dianggap sebagai versi baru dari BTC, DOGE, dan PEPE. Proyek ini mulai menarik perhatian para analis global dan disebut-sebut sebagai kandidat kuat untuk crypto terbaik untuk investasi di tahun 2025.

1. Bitcoin Hyper (HYPER) – Proyek Layer-2 Solusi Skalabilitas Bitcoin

Bitcoin Hyper (HYPER) menjadi proyek pertama yang patut dicermati. Proyek ini memiliki visi besar untuk menyelesaikan persoalan skalabilitas Bitcoin. Pendekatan yang digunakan menggabungkan keamanan tinggi dari jaringan Bitcoin dengan kecepatan transaksi dari teknologi Solana Virtual Machine (SVM).

Whitepaper resmi mencatat bahwa HYPER mampu memproses transaksi hanya dalam waktu 2 detik. Kecepatan ini jauh di atas Bitcoin asli. Berkat performa ini, proyek ini mendapatkan banyak pujian dari komunitas developer dan analis blockchain. Mereka menilai bahwa HYPER merupakan solusi Layer-2 yang paling siap digunakan secara nyata di tahun ini.

Presale HYPER saat ini telah mengumpulkan dana sebesar Rp391.952.930.720 (setara $23,662,449.36), mendekati target maksimum sebesar $23,862,858.25. Harga 1 token HYPER saat ini adalah $0.013115 atau sekitar Rp217,75. Investor bisa membelinya menggunakan ETH, USDT, atau BNB langsung melalui situs resmi.

Proyek ini juga menawarkan imbal hasil Staking sebesar 50% per tahun. Rencana peluncuran ke bursa telah dijadwalkan pada kuartal keempat 2025. Beberapa analis memperkirakan bahwa nilai token HYPER bisa melonjak hingga 2.300% dari harga Presale bila peluncuran berjalan sukses. Hal ini menjadikan HYPER salah satu proyek DeFi berbasis Bitcoin yang paling potensial di tahun ini.

2. Maxi Doge (MAXI) – Meme Coin Baru dengan Gaya Maskulin dan Strategi Cerdas

Proyek kedua yang ramai dibicarakan adalah Maxi Doge (MAXI). Token ini hadir dengan konsep meme coin yang lebih berotot, secara harfiah. Maskot anjing bertema “gym bro” membawa nuansa segar yang menggabungkan humor, komunitas kuat, dan keseriusan dalam strategi pemasaran.

MAXI memiliki struktur Presale unik dengan 50 tingkatan harga, mendorong pembelian lebih awal untuk memaksimalkan keuntungan. Hingga saat ini, proyek ini telah berhasil mengumpulkan Rp599.822.911.342 (setara $3,615,163.03) dari total target $3,918,756.83. Harga token saat ini adalah $0.000263 atau sekitar Rp4,37 per MAXI. Pembelian bisa dilakukan langsung di situs resmi dengan ETH atau USDT.

Total suplai dibatasi di angka 150,2 miliar token. Mekanisme burn diterapkan secara berkala untuk menjaga pasokan dan menciptakan tekanan inflasi yang rendah. Salah satu fitur paling menarik adalah imbal hasil Staking sebesar 119% per tahun. Strategi ini berhasil menarik banyak investor jangka panjang.

MAXI dinilai memiliki potensi kenaikan 12–16 kali lipat setelah masuk bursa, terutama berkat tren meme coin yang masih kuat di tahun ini. Analis menyebut bahwa kekuatan utama MAXI terletak pada branding yang konsisten dan komunitas yang solid.

3. Pepenode (PEPENODE) – Proyek Meme Coin Pertama dengan Sistem “Mine-to-Earn” Virtual

Proyek ketiga yang tak kalah menarik adalah Pepenode (PEPENODE), yang berhasil menciptakan gebrakan baru dengan menghadirkan sistem “Mine-to-Earn” pertama di dunia untuk kategori meme coin. Mekanisme ini memungkinkan pengguna memperoleh token hanya dengan bergabung ke dalam sistem virtual mining—tanpa perlu membeli perangkat keras mahal atau mengoperasikan rig mining tradisional.

Saat ini, PEPENODE berada dalam fase Presale dengan harga token sebesar $0.0011005 atau sekitar Rp18,26 per token. Dana yang berhasil dikumpulkan hingga saat ini mencapai Rp30.285.849.992 (setara $1,826,536.3) dari total target $1,982,340.89. Investor dapat melakukan pembelian langsung di situs resmi tanpa perlu dompet digital khusus.

Proyek ini juga menawarkan insentif besar bagi early adopter berupa bonus Staking dengan imbal hasil sebesar 1,162% per tahun. Angka ini termasuk yang tertinggi di sektor DeFi dan meme coin. Tidak hanya itu, Pepenode juga menerapkan mekanisme Burn sebesar 70% untuk semua token yang digunakan dalam proses mining. Hal ini membatasi pasokan yang beredar dan menciptakan efek deflasi, yang berpotensi besar mendorong harga naik seiring meningkatnya permintaan.

Struktur tokenomics yang unik ini menjadikan PEPENODE sebagai salah satu proyek baru yang dinilai paling kreatif sekaligus potensial untuk jangka panjang oleh para analis. Pendekatan yang berbeda dan mekanisme distribusi yang terdesentralisasi membuka peluang besar bagi komunitas crypto global untuk ikut serta sejak dini.

Kesimpulan: Apakah Tahun 2025 Akan Menjadi Titik Balik Presale dan Meme Coin?

Bitcoin Hyper, Maxi Doge, dan Pepenode menunjukkan bahwa tren investasi crypto di tahun 2025 telah bertransformasi. Investor tidak lagi hanya berfokus pada aset mapan seperti Bitcoin atau Ethereum. Sebaliknya, perhatian kini tertuju pada proyek-proyek baru yang membawa inovasi—baik dari sisi teknologi, ekosistem, maupun peluang penghasilan dari Staking.

Fase Presale menjadi gerbang utama untuk masuk lebih awal dengan harga rendah. Kombinasi potensi pertumbuhan harga dan insentif besar dari Staking menjadikan sektor ini sangat diminati, terutama oleh generasi investor muda.

Dengan dukungan komunitas, narasi meme coin yang belum meredup, serta pergeseran minat pasar terhadap proyek dengan fitur unik dan ekonomi token yang matang, ketiga proyek ini berpotensi menciptakan gelombang besar berikutnya di dunia crypto. Tahun 2025 bisa menjadi tahun emas bagi mereka yang berani mengambil keputusan lebih awal dan menempatkan diri di posisi strategis sebelum fase peluncuran publik dimulai.

