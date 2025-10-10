Hanya 10 Hari Tersisa untuk Ikut Presale Snorter Bot Token – Potensi Naik 11,3x di Tahun 2025?

Snorter Bot Token (SNORT), proyek Telegram trading bot berbasis Solana, kini resmi memasuki 10 hari terakhir masa presale. Ini menjadi kesempatan terakhir bagi investor untuk mengamankan token SNORT sebelum peluncuran resminya.

Dengan total dana presale yang telah mencapai sekitar Rp74,5 miliar (USDT Raised: $4.492.879,72, kurs USD/IDR Rp16.598), arus modal baru terus mengalir setiap hari. Para trader berlomba-lomba mengambil posisi awal sebelum peluncuran token berbasis meme ini.

Snorter dinilai sebagai salah satu proyek paling menjanjikan dalam sektor Telegram trading bot yang saat ini sedang berkembang pesat. Token SNORT diperkirakan menjadi akses langsung menuju potensi keuntungan besar dari sektor ini.

Tidak seperti mayoritas kompetitor, Snorter Bot menjadi satu dari sedikit proyek yang menghadirkan native token dengan model yang siap bersaing dengan proyek papan atas seperti Banana Gun (BANANA). Dengan begitu, peserta awal dapat memiliki peran langsung dalam pertumbuhan proyek dan berpeluang memperoleh keuntungan tiga hingga empat digit.

Ekspektasi pasar mulai membesar. Sejumlah analis bahkan memperkirakan harga SNORT bisa mencapai Rp16.598 ($1) dalam beberapa bulan setelah peluncuran – sebuah lonjakan tajam dari harga presale saat ini.

Getting close to launching the lowest fees bot for the trenches.



All comments will be considered for first round bot access. pic.twitter.com/GuxkTjOcHd — Snorter (@SnorterToken) October 8, 2025

Harga SNORT saat ini berada di Rp1.783 per token ($0.1075), dan akan terus naik secara otomatis setiap hari menjelang Token Generation Event (TGE).

Begitu masa presale berakhir, satu-satunya cara untuk mendapatkan SNORT adalah melalui bursa. Pada saat itu, harga awal seperti sekarang kemungkinan besar hanya akan menjadi sejarah.

Kepercayaan Investor Kian Kuat: Snorter Ungguli Kompetitor dalam Pendanaan dan Teknologi

Snorter Bot tidak hanya menarik perhatian investor tahap awal, tetapi juga dilirik oleh berbagai media crypto besar dan influencer ternama.

Dari sisi pengembangan, Snorter kini bersaing langsung dengan proyek-proyek besar seperti Maestro, Banana Gun, dan Trojan.

Keunggulan lainnya adalah pendanaan. Dengan pencapaian lebih dari Rp74,5 miliar ($4.492.879,72), Snorter sukses melampaui pendanaan awal Banana Gun yang hanya mencapai sekitar Rp64,7 miliar ($3,9 juta).

Sebagai catatan, Banana Gun memimpin pasar Telegram bot dengan volume transaksi mencapai Rp2,92 triliun ($176 juta) dalam tujuh hari terakhir. Angka ini bahkan melebihi gabungan dari Maestro dan Trojan.

Fakta bahwa Snorter telah melampaui pendanaan Banana Gun sebelum peluncuran menandakan adanya keyakinan yang kuat dari komunitas investor terhadap masa depan proyek ini.

Faktor lain yang turut membangun kepercayaan investor adalah teknologi dasar yang digunakan. Snorter dibangun langsung di atas jaringan Solana – yang artinya tidak terdampak oleh kecepatan transaksi lambat dan gas fee tinggi seperti yang dialami proyek lain di jaringan Ethereum, termasuk Banana Gun dan Maestro, meskipun sudah multichain.

Breaking: U.S. regulators approve crypto spot trading



Next cycle is going to be huge. Prepare with the tools



Snorter bot coming in with the lowest fees on Solana https://t.co/J8vsSsMiK7 pic.twitter.com/Qo3iB5oZja — Snorter (@SnorterToken) October 8, 2025

Snorter menawarkan kecepatan setara Trojan, namun dengan infrastruktur multichain yang siap membawa ekspansi ke jaringan Binance dan Ethereum.

Prediksi Harga SNORT: Peluang Naik hingga 18,45x dari Harga Sekarang

Melihat keunggulan teknis dan kepercayaan investor, wajar jika prediksi harga SNORT makin mencuri perhatian.

Analis dari CryptoNews memperkirakan bahwa SNORT bisa mencapai harga tertinggi Rp20.103 ($1.21) saat mulai diperdagangkan di bursa, dengan proyeksi harga terendah di Rp15.446 ($0.93).

Dibandingkan dengan harga presale saat ini di Rp1.783 ($0.1075), estimasi tersebut menawarkan potensi imbal hasil sebesar 766% (sekitar 8,67x) untuk target konservatif.

Jika target harga tertinggi Rp20.103 ($1.21) tercapai, keuntungan bisa melonjak hingga 1.027,7% atau sekitar 11,3x. Sementara untuk proyeksi tahun depan, target harga Rp32.895 ($1.98) berarti potensi naik hingga 1.745% – setara 18,45x dari harga hari ini.

Influencer ternama seperti Alessandro De Crypto dan Apex Syndicate bahkan memprediksi bahwa SNORT berpotensi mengalami lonjakan hingga 100x setelah listing dan bot resmi dirilis.

Sebagian besar optimisme harga ini muncul dari keberanian Snorter untuk bersaing langsung dengan pemain besar seperti Maestro, Banana Gun, dan Trojan. Snorter menghadirkan keunggulan teknologi Solana yang lebih efisien dan lebih cepat.

Antusiasme dari analis dan komunitas semakin mengarah ke satu token: SNORT – proyek berbasis Telegram bot yang menggabungkan fitur-fitur terbaik dari para kompetitor dalam satu platform yang solid dan siap diluncurkan.

Beli di Harga Termurah Sebelum Waktunya Habis – 10 Hari Menuju Akhir Presale

Cara terbaik untuk meraih keuntungan besar adalah membeli di harga serendah mungkin. Dan saat ini, peluang tersebut hanya tersedia melalui presale Snorter Bot Token yang masih berlangsung.

Setelah token terdaftar di bursa – terutama di platform besar – harga cenderung melonjak tajam. Dengan modal yang telah dikumpulkan sejauh ini, sangat mungkin momentum tersebut akan terus berlanjut hingga peluncuran, mendorong harga jauh di atas harga presale.

Mumpung masih ada waktu, kunjungi situs resmi Snorter Bot Token dan beli SNORT menggunakan SOL, ETH, BNB, USDT, USDC, atau kartu kredit.

Token SNORT yang dibeli saat presale bisa langsung digunakan untuk staking dan mendapatkan imbal hasil dinamis sebesar 110% APY melalui protokol staking resmi milik proyek ini.

Snorter merekomendasikan penggunaan Best Wallet – salah satu dompet crypto dan Bitcoin terbaik di pasar saat ini. Token yang dibeli akan langsung muncul di aplikasi, proses klaim berlangsung otomatis saat token dirilis, dan pengguna juga mendapat akses eksklusif ke peluncuran token baru melalui fitur Upcoming Tokens dari Best Wallet.

Best Wallet tersedia di Google Play dan App Store.

Bergabunglah dengan komunitas Snorter melalui X dan Instagram. Kunjungi situs resminya sekarang!

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Cryptonews. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Cryptonews tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.