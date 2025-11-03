Η Fed και η Κίνα Ρίχνουν Δισεκατομμύρια Καθώς οι Αγορές Ταλαντεύονται

Share Copied Last updated: Νοεμβρίου 3, 2025

Σε μια από τις πιο κρίσιμες εβδομάδες του 2025, και ενώ οι αγορές ταλαντεύονται, οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες του πλανήτη έλαβαν ταυτόχρονα μέτρα ρευστότητας για να αποτρέψουν ενδεχόμενη αναταραχή. Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) και η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας (PBOC) προχώρησαν σε ιστορικές ενέσεις κεφαλαίου, επιχειρώντας να διατηρήσουν τη σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών συστημάτων τους, εν μέσω φόβων για ύφεση και αυξημένη μεταβλητότητα.

Οι κινήσεις αυτές, αν και καθησυχαστικές για την άμεση ρευστότητα, προκάλεσαν νέα ερωτήματα σχετικά με τη βιωσιμότητα της νομισματικής πολιτικής και τη μακροπρόθεσμη ισορροπία της παγκόσμιας οικονομίας. Ταυτόχρονα, επηρέασαν σημαντικά τα λεγόμενα «risk assets», μεταξύ αυτών το Bitcoin και τον χρυσό, τα οποία κατέγραψαν απότομες διακυμάνσεις καθώς οι επενδυτές προσπαθούν να ερμηνεύσουν τα αντικρουόμενα μηνύματα των κεντρικών τραπεζών.

Ρεκόρ ρευστότητας από τη Fed

Στις 31 Οκτωβρίου 2025, η Fed πραγματοποίησε την μεγαλύτερη ημερήσια παρέμβαση ρευστότητας από την εποχή της «dot-com» φούσκας, διοχετεύοντας 29,4 δισ. δολάρια μέσω overnight repo operations. Μόλις μία ημέρα αργότερα, προχώρησε σε ακόμη πιο δραστική κίνηση, διαθέτοντας 50,35 δισ. δολάρια μέσω του μηχανισμού Standing Repo Facility, ποσό-ρεκόρ στην ιστορία του εργαλείου.

Παράλληλα, το reverse repo facility απορρόφησε 51,8 δισ. δολάρια, καθώς η Fed προσπάθησε να ισορροπήσει μεταξύ της ανάγκης για ρευστότητα και της επιθυμίας να συγκρατήσει τον πληθωρισμό. Αν και επίσημα η κεντρική τράπεζα υποστηρίζει ότι «το σύστημα διαθέτει άφθονα αποθέματα», αναλυτές προειδοποιούν ότι η επιθετική παρέμβαση ενδέχεται να προμηνύει βαθύτερα προβλήματα στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, τέτοιοι «σπασμοί» στη ρευστότητα είχαν προηγηθεί και σε άλλες κρίσιμες περιόδους, όπως το 2008 και το 2020. Οι ιστορικές αναλογίες δεν περνούν απαρατήρητες: συχνά, όταν η Fed αναγκάζεται να στηρίξει με τόσο μεγάλα ποσά την αγορά, οι επενδυτές φοβούνται ότι πίσω από την επιφάνεια κρύβεται ένα νέο κύμα πίεσης στις τράπεζες ή στις επιχειρήσεις.

Ορισμένοι αναλυτές κάνουν λόγο για «προληπτική πυρόσβεση» που σκοπό έχει να αποτρέψει ένα φαινόμενο τύπου «liquidity crunch». Ωστόσο, καθώς τα επιτόκια παραμένουν σε υψηλά επίπεδα και τα δημοσιονομικά ελλείμματα συνεχίζουν να αυξάνονται, το περιθώριο κινήσεων της Fed στενεύει.

Η Κίνα ακολουθεί με τη μεγαλύτερη ένεση ρευστότητας στην ιστορία της

Την ίδια στιγμή, και ενώ οι αγορές ταλαντεύονται, η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας (PBOC) ανακοίνωσε τη μεγαλύτερη παροχή ρευστότητας προς τις εγχώριες τράπεζες που έχει πραγματοποιήσει ποτέ. Στόχος είναι να τονωθεί η ανάπτυξη σε μια περίοδο όπου η κινεζική οικονομία δείχνει σημάδια κόπωσης, κυρίως λόγω της πτώσης της ζήτησης και των συνεχιζόμενων πιέσεων στον τομέα των ακινήτων.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στη στρατηγική του Πεκίνου να διατηρήσει τις πιστώσεις σε ροή και να αποτρέψει μια κρίση χρέους. Σύμφωνα με αναλυτές του Bloomberg, η PBOC επιχειρεί να χαλαρώσει τις συνθήκες δανεισμού, μειώνοντας τα επιτόκια και ενθαρρύνοντας τις επιχειρήσεις να επενδύσουν ξανά. Ωστόσο, η αυξημένη νομισματική κυκλοφορία ενδέχεται να συμβάλει και σε νέα άνοδο των τιμών των περιουσιακών στοιχείων, από τις μετοχές έως τα κρυπτονομίσματα.

Οι κινήσεις της Κίνας και της Fed χαρακτηρίστηκαν από οικονομικούς αναλυτές ως «νομισματικός πόλεμος ρευστότητας». Η Fed προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στη σταθερότητα και στην αντιμετώπιση του πληθωρισμού, ενώ η Κίνα επιδιώκει να τονώσει την ανάπτυξη χωρίς να προκαλέσει υπερβολική μόχλευση. Το αποτέλεσμα είναι μια εύθραυστη διεθνής ισορροπία που ενισχύει τη μεταβλητότητα και δυσκολεύει την πρόβλεψη των αγορών για το 2026.

Bitcoin, χρυσός και η επόμενη μέρα στις αγορές

Η αστάθεια αυτή έχει αρχίσει ήδη να αποτυπώνεται στα risk assets. Σύμφωνα με στοιχεία του Coinglass, το ανοιχτό ενδιαφέρον στα Bitcoin futures υποχώρησε από πάνω από 100.000 συμβόλαια τον Οκτώβριο σε περίπου 90.000 στις αρχές Νοεμβρίου, δείχνοντας αυξημένη επιφυλακτικότητα από τους traders. Παρότι η τιμή του Bitcoin παρέμεινε σταθερή, οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών, γνωρίζοντας ότι ιστορικά οι περίοδοι μαζικής νομισματικής χαλάρωσης συχνά πυροδοτούν ανοδικά ράλι στα crypto.

Την ίδια ώρα, ο χρυσός, παραδοσιακό καταφύγιο σε περιόδους κρίσης, υποχώρησε 0,8% στις 3 Νοεμβρίου, στα 3.968 δολάρια ανά ουγκιά, καθώς το δολάριο ενισχύθηκε και οι προσδοκίες για νέες μειώσεις επιτοκίων από τη Fed περιορίστηκαν. Αν και ο χρυσός είχε καταγράψει άνοδο 51% νωρίτερα μέσα στο έτος, βρίσκεται πλέον 10% χαμηλότερα από το ιστορικό του υψηλό.

Bitcoin Hyper – Η τεχνολογική λύση σε εποχές αναταράξεων

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον αστάθειας, έργα όπως το Bitcoin Hyper προσελκύουν το ενδιαφέρον των επενδυτών που αναζητούν σταθερές, τεχνολογικά προηγμένες επιλογές. Το δίκτυο Bitcoin Hyper βασίζεται σε Layer-2 τεχνολογία, επιτρέποντας εκατομμύρια συναλλαγές ανά δευτερόλεπτο με ελάχιστα τέλη και απόλυτη ασφάλεια.

Χρησιμοποιώντας την τεχνολογία SVM (Scalable Virtual Machine), το Bitcoin Hyper φέρνει ταχύτητα και επεκτασιμότητα στο οικοσύστημα του Bitcoin, καθιστώντας το ιδανικό για εφαρμογές καθημερινών πληρωμών, gaming και e-commerce. Επιπλέον, το staking του $HYPER token προσφέρει υψηλές αποδόσεις, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή της κοινότητας και προωθώντας τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα του project.

Σε μια εποχή όπου οι αγορές ταλαντεύονται μεταξύ φόβου και προσδοκιών, η τεχνολογία Layer-2 του Bitcoin Hyper προσφέρει έναν ρεαλιστικό δρόμο προς ένα ταχύτερο, αποκεντρωμένο και πιο ανθεκτικό χρηματοοικονομικό μέλλον.

Οι Αγορές Ταλαντεύονται – Συμπεράσματα

Οι συντονισμένες κινήσεις της Fed και της PBOC αποκαλύπτουν την εύθραυστη φύση της παγκόσμιας οικονομίας στο τέλος του 2025. Παρότι οι ενέσεις ρευστότητας ανακουφίζουν προσωρινά τις αγορές, εντείνουν ταυτόχρονα τη συζήτηση για το εάν οι κεντρικές τράπεζες απλώς καθυστερούν την επόμενη κρίση.

Καθώς η μεταβλητότητα αυξάνεται, το ενδιαφέρον μετατοπίζεται σε ψηφιακά assets με πραγματική τεχνολογική αξία, όπως το Bitcoin Hyper, τα οποία μπορούν να προσφέρουν ταχύτητα, διαφάνεια και σταθερότητα σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς. Οι επόμενοι μήνες θα δείξουν αν η νομισματική χαλάρωση θα σταθεροποιήσει τελικά τις αγορές ή αν βρισκόμαστε απλώς στην ηρεμία πριν από τη νέα καταιγίδα.