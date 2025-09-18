Sondage Ipsos : 40% des américains veulent essayer la crypto… si Washington légifère

Auteur Julien Leroy Auteur Julien Leroy À propos de l'auteur Passionné par l’univers des crypto-monnaies et des technologies blockchain, Julien est un journaliste indépendant qui explore les tendances émergentes de la finance décentralisée (DeFi), des... Voir le profil de l'auteur Partagez Copié Dernière Mise à Jour: Septembre 18, 2025

Un nouveau sondage réalisé par Ipsos et la DeFi Education Fund (DEF) vient de tomber, et il en dit long sur l’état d’esprit des Américains face à leur système financier. Selon les résultats, 4 Américains sur 10 seraient prêts à utiliser des cryptos si une loi claire était adoptée à Washington. Mais l’étude révèle aussi que la méfiance et l’insatisfaction envers les grandes banques grandit.

Banques américaines : une confiance qui s’effrite

Menée en août 2025 auprès de 1 321 adultes représentatifs, l’étude s’est aussi appuyée sur des entretiens qualitatifs dans le Bronx et le Queens, des quartiers où de nombreux habitants sont « sous-bancarisés ». Résultat : les Américains veulent reprendre la main sur leur argent.

Premier enseignement fort du sondage : la confiance envers les banques est au plus bas. 49 % personnes interrogées estiment que le système financier actuel répond réellement à leurs besoins. Et à peine un quart pense que les banques sont conçues pour « aider l’Américain moyen ».

Les frais bancaires sont une autre source de colère. Seuls 23 % des sondés trouvent que les banques pratiquent des tarifs raisonnables.

Les Américains veulent plus de contrôle sur leur argent

L’étude montre aussi une que 56 % des Américains veulent un contrôle total sur leur argent, sans passer par un tiers. Plus de la moitié est d’accord pour dire qu’il devrait exister un moyen simple et numérique d’envoyer de l’argent sans banque ni tiers :

« J’avais besoin de transférer de l’argent d’un compte à un autre pour obtenir un chèque certifié de la banque… Je me souviens avoir dû me rendre en personne, car je n’arrivais pas à déplacer le montant dont j’avais besoin… J’étais extrêmement frustré, parce que c’était mon argent… Je ne comprenais pas pourquoi on me compliquait la vie. » – Résident du Bronx, New York

Ce chiffre grimpe à 66 % chez les Américains nés à l’étranger, preuve que la question touche particulièrement ceux qui envoient régulièrement à l’étranger.

Et pire encore, ce désir de liberté financière va de pair avec une inquiétude sur la sécurité. Seuls 29 % des sondés jugent le système financier américain « sûr » aujourd’hui. Entre cyberattaques et émergence de l’IA, près des trois quarts estiment qu’il est urgent de moderniser le système.

La crypto et la DeFi vues comme alternatives crédibles au système bancaire

C’est dans ce contexte que la crypto et la finance décentralisée apparaissent comme une vrai alternative. 42 % des Américains se disent prêts à essayer la DeFi si Washington adopte une loi claire. Pour beaucoup, ce n’est pas qu’une question de spéculation : il s’agit aussi de payer ses factures, envoyer de l’argent, épargner ou acheter en ligne avec plus de flexibilité et moins de frais.

Mais les motivations principales – baisser les frais et renforcer la sécurité – touchent une corde sensible dans la société américaine. Comme le dit une habitante du Queens citée dans l’étude :

« Je garderais plus de mon salaire dans ma poche, au lieu de le donner en frais bancaires. »

C’est exactement le message que veut faire passer l’étude aux législateurs américains : derrière la technicité des blockchains, il y a une demande pour plus de contrôle, plus de transparence et moins de frais. Autre point intéressant, cette étude contraste avec la France, où la plupart des gens se disent encore « méfiants » envers la crypto.

Best Wallet : Un bon wallet, c’est la base de la crypto

Si les cryptos deviennent mainstream, il faudra bien les stocker quelque part. Et pour ça, avoir un bon wallet est essentiel. Best Wallet coche toutes les cases : il est multi-chaînes, super sécurisé (techno Fireblocks, cloud sécurisé, biométrie), et surtout très simple à utiliser. Pas de phrases compliquées à retenir, mais vous gardez le contrôle total sur vos cryptos.

Cerise sur le gâteau : Best Wallet a son propre jeton, le $BEST, en prévente en ce moment. Il donne accès à plein d’avantages : staking, frais réduits, droits de vote, et accès à des projets avant tout le monde. Déjà près de 16 millions de dollars levés, autant dire que le projet attire du monde.

Les cryptoactifs représentent un investissement risqué.

Source : Ipsos, DeFI Education Fund

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

Pour aller plus loin sur le sujet :