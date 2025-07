Elle tue sa mère après une escroquerie crypto de 40 000 dollars : bilan d’une affaire historique

Les cryptomonnaies peuvent déboucher sur des actes d’homicides pour de nombreuses raisons. L’argent est très généralement l’un des principaux motifs favorisant la criminalité, en plus du cadre familial.

Un homicide familial lié à bitcoin prend place en Nouvelle-Zélande

Une affaire majeure est en cours en Nouvelle-Zélande. Julia DeLuney est accusée de l’assassinat de sa mère, Helen Gregory, âgée de 79 ans, par la haute cour de Wellington. Ayant déclaré sa mort en tombant d’un grenier, les experts médecins légistes ont affirmés que des blessures mortelles se retrouvent à la tête. Mais les cryptomonnaies jouent quel rôle dans histoire ?

Julia DeLuney aurait escroqué sa mère durant plusieurs mois, et plus globalement sa famille, en parvenant à obtenir plus de 40 000 dollars pour investir dans les cryptos. Pendant plusieurs mois, la fille de la victime a affirmé que l’investissement avait d’ores et déjà générés plus de 160 000 dollars de bénéfices.

Demandant par la suite 18 000 dollars pour couvrir des frais de retraits et l’obligation fiscale, elle aurait assassiné sa mère dans les jours qui suivent. L’argent a finalement servi pour différentes dépenses : couverture des dettes, loterie, abonnements et bien plus encore. D’après les enquêteurs, seulement 1 200 dollars auraient été investis.

Une criminalité crypto qui s’accélère à travers le globe

La criminalité ne recule pas, bien au contraire. De nombreuses agressions ont eu lieu sur le territoire français ces derniers mois : enlèvements en bande organisée, tortures sur les victimes et autres actes de criminalité pour obtenir des cryptomonnaies.

4. From Thailand to California — it’s everywhere.



🇹🇭 Thailand: Chinese businessman tortured for $500K in crypto.

🇨🇦 Toronto: Couple robbed at gunpoint after posting NFT gains.

🇺🇸 California: Trader tracked from airport — $1.3M drained.

🇬🇧 London: Home invasion targeting Bitcoin… pic.twitter.com/1C6o32Cmop — Mull Ⓜ️ (@CoinMull) July 13, 2025

Récemment à Suresnes en Hauts-de-Seine, une agression a pris place au domicile d’une femme. Frappée à plusieurs reprises devant sa famille, la multiplication de ces évènements démontre le caractère incertain de l’investissement crypto pour les personnes qui disposent d’une certaine visibilité.

Certains acteurs de l’écosystème parlent d’une ” Mexicanisation ” de la France et plaident pour le port des armes de catégorie B et le droit de se protéger.

De telles affaires se multiplient également aux États-Unis ou en Belgique à mesure que la couverture des gains potentiels via les cryptomonnaies se multiplie dans les médias traditionnels. Dans ce contexte, beaucoup de fuites d’investisseurs et entrepreneurs pourrait prendre place dans des pays fiscalement attrayants

Best Wallet : une solution de choix pour protéger ses fonds

Face à la multiplication des attaques et tentatives d’enlèvement, il est essentiel de disposer d’un haut degré de protection des fonds. Pour cela, Best Wallet s’impose comme une très bonne solution. Ce projet propose un portefeuille Web 3, concurrent à Metamask ou Trust Wallet, avec des options supplémentaires (PIN, Biométrie, A2F), combiné à une architecture non-custodial.

Avec plusieurs centaines de milliers d’utilisateurs, le projet propose actuellement le jeton $BEST en prévente. Celui-ci offre effectivement de nombreux avantages : frais réduits, fonctionnalités supplémentaires, rendement en staking, gouvernance et bien plus. Alors, qu’attendez-vous pour l’essayer ?

