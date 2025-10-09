Memecoin Trump : l’ETF Trump Coin de Canary Capital apparaît sur le site de la DTCC

C’est confirmé, le Trump Coin ETF se rapproche. Son apparition sur le site officiel de la DTCC laisse penser que le lancement est imminent. La SEC n’a pas encore donné son feu vert, mais cette étape suffit à enflammer la communauté crypto autour du memecoin à l’effigie de Donald Trump.

L’ETF Trump Coin (TRPC) listé sur la DTCC ?

Le produit en question est un ETF adossé au token $TRUMP, un memecoin lancé en janvier 2025 sur la blockchain Solana. Le but étant d’offrir aux investisseurs tradis une exposition au token, sans passer par un DEX ou un wallet.

L’émetteur du projet, Canary Capital, est connu pour ses paris sur les actifs alternatifs. Le ticker TRPC est apparu cette cette nuit dans la base de données de la DTCC (Depository Trust & Clearing Corporation), un passage obligé pour tout futur ETF aux États-Unis.

Ce listing ne vaut pas une approbation, mais il montre que l’infrastructure est prête. Petit rappel : avant leur validation, les ETF Bitcoin spot avaient eux aussi brièvement figuré sur le site de la DTCC… un signe avant-coureur qui avait déjà fait bouger le marché.

Qui est derrière le projet Trump Coin ETF et quel est le lien avec Donald Trump ?

Derrière le token $TRUMP se cache Fight Fight Fight LLC, une société proche de l’entourage de Donald Trump. Plusieurs documents publics indiquent que des entités liées à Trump Media & Technology Group détiendraient une partie importante de l’offre totale.

Trump lui-même n’a pas commenté le listing, mais la proximité du projet avec son image ne fait aucun doute. Pour ses partisans, le Trump Coin est une manière symbolique de “soutenir” leur candidat favori. Pour les critiques, c’est avant tout une opération marketing savamment orchestrée.

Prix du token $TRUMP : un pump éclair après l’annonce du listing DTCC

Dans les heures qui ont suivi l’annonce du listing de l’ETF sur le site de la DTCC, le token $TRUMP a connu un joli sursaut. Le prix a bondi jusqu’à environ 7,80 $, porté par l’enthousiasme et la visibilité de la nouvelle sur les réseaux. Mais l’élan n’a pas duré : le cours est ensuite retombé vers 7,56 $.

Ce scénario est typique des “pump and cool-off” qui accompagnent les annonces majeures dans l’univers des memecoins. En moins de 12 heures, le marché a digéré la nouvelle et pris ses profits, ramenant la volatilité à la normale.

Malgré la baisse, la capitalisation du Trump Coin reste solide à 1,5 milliard de dollars. Avec plus de 415 millions échangés en 24 heures, le token continue d’attirer l’attention, entre buzz politique et spéculation crypto.

Les cryptoactifs représentent un investissement risqué.

Source : Depository Trust & Clearing Corporation

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

