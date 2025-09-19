L’Union Européenne va restreindre votre portefeuille Euro Digital

Copenhague a été le théâtre d’un accord discret mais potentiellement lourd de conséquences pour les européens. Les ministres des Finances des 27 se sont accordés sur le principe d’un plafonnement des avoirs en euro digital. En d’autres termes, chaque citoyen européen se verra limité dans la quantité de monnaie numérique de banque centrale (CBDC) qu’il pourra conserver.

Pourquoi limiter l’euro digital ?

L’annonce est tombée pendant une conférence de presse de l’Eurogroupe. Pour l’heure, les officiels ont précisé que le montant exact du plafond ne fait pas encore l’objet de débats. Seule la procédure pour les définir est discutée. Un pas décisif vers le lancement effectif de la monnaie numérique européenne.

Selon les responsables, l’objectif est double. D’abord, éviter une fuite massive des dépôts bancaires traditionnels vers la CBDC. Ensuite, préserver la stabilité du système financier. Sans garde-fous, un afflux d’euros digitaux pourrait fragiliser les banques commerciales et perturber le crédit.

Ce mécanisme de restriction s’inspire d’expériences passées. La Banque centrale européenne (BCE) avait déjà évoqué ce point dans ses rapports de 2024. Les limites seraient un moyen de rendre l’euro digital “sûr mais non hégémonique”.

La réponse de Bruxelles aux stablecoins

L’Union européenne avance alors même que les stablecoins adossés au dollar continuent de gagner du terrain. Face à Tether (USDT) ou Circle (USDC), l’euro digital se veut une alternative locale et régulée.

Des voix s’élèvent toutefois pour dénoncer une stratégie défensive. Aux États-Unis, certains acteurs pro-crypto critiquent des mesures similaires sur les stablecoins, estimant qu’elles brident l’innovation. En Europe, le débat reste vif : l’euro digital sera-t-il une arme stratégique ou un carcan ?

La BCE veut rassurer

Pour calmer les inquiétudes, Piero Cipollone, membre du directoire de la BCE, a insisté sur deux points clés.

D’abord, la confidentialité : “La banque ne saura rien du payeur et du bénéficiaire.”

Ensuite, l’utilisation hors ligne : l’euro digital doit fonctionner “comme le cash” en matière de respect de la vie privée.

Ces promesses visent à convaincre que la CBDC ne sera pas un outil de surveillance, mais une extension moderne de l’euro. Pourtant, certains économistes redoutent déjà que le compromis entre contrôle et liberté penche du mauvais côté.

Vers quel modèle d’adoption ?

La feuille de route européenne prévoit un déploiement progressif. Chaque citoyen disposerait d’un portefeuille numérique avec un plafond déterminé par les ministres des Finances. En toile de fond, une réserve totale calibrée pour ne pas assécher les dépôts bancaires.

Mais la vraie question demeure : les Européens adopteront-ils l’euro digital ? Si les plafonds sont trop restrictifs, l’intérêt pourrait s’éroder face aux stablecoins et aux cryptos décentralisées. Si, au contraire, les seuils sont élevés, les banques traditionnelles pourraient sonner l’alarme.

Entre innovation et restriction

L’Union européenne a choisi son camp : avancer vite sur l’euro digital, mais sous contrôle strict. En imposant des plafonds, elle tente de concilier modernisation des paiements et stabilité du système bancaire.

Pour les utilisateurs, cela veut simplement dire que l’euro digital sera accessible, mais jamais illimité. Reste à savoir si ce compromis séduira ou frustrera les Européens, déjà familiers avec la liberté que leur offrent les cryptomonnaies et les stablecoins.

Source : Eurogroup

