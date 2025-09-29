Jeremie Davinci, le pionnier du Bitcoin, dévoile 3 altcoins sous-estimés

Jeremie Davinci n’a jamais eu peur de faire des prédictions choc. Ce pionnier de la crypto, connu pour avoir conseillé d’acheter du Bitcoin à 1 dollar, revient aujourd’hui avec un nouveau message fort : selon lui, certains altcoins actuellement sous le radar pourraient bientôt exploser. Dans sa dernière vidéo, il a dévoilé trois noms. Si Core et Brun attirent déjà l’attention, c’est surtout ANKR qui se distingue dans son analyse. Et sans surprise, depuis sa vidéo, les trois projets sont en hausse.

Qui est Jeremie Davinci, le “visionnaire” du Bitcoin ?

Pour celles et ceux qui ne le connaissent pas encore, Jeremie Davinci est l’un des tous premiers à avoir misé sur le Bitcoin. Dès 2012, il recommandait à sa communauté d’en acheter quand le prix était à moins 1 $. Résultat : il est devenu une figure respectée dans le monde des cryptos.

Aujourd’hui, il partage son expérience et ses convictions à travers sa chaîne YouTube et ses réseaux sociaux. Suivi par des centaines de milliers de traders, il reste influent, connu pour son franc-parler et ses prédictions audacieuses.

Ses trois choix hors du top 100

Davinci met en avant trois projets qui ne sont pas encore dans le top 100, mais qui pourraient y entrer bientôt. Et il insiste : ce ne sont pas des memecoins sans utilité, mais de vrais projets avec un potentiel concret.

Core (CORE) : il admet que le projet est custodial et pas parfait, mais que le marché pourrait le voir comme un “second layer” de Bitcoin.

: il admet que le projet est custodial et pas parfait, mais que le marché pourrait le voir comme un “second layer” de Bitcoin. Brun (BRUN) : souvent perçu comme un memecoin, il s’agit en réalité d’une plateforme pour acheter des memecoins et NFT sur Bitcoin.

: souvent perçu comme un memecoin, il s’agit en réalité d’une plateforme pour acheter des memecoins et NFT sur Bitcoin. ANKR (ANKR) : le plus surprenant de sa liste, un projet d’infrastructure Web3 qui construit patiemment sa place.

Core, est vu comme une sorte de layer 2 pour Bitcoin. Même si le projet est custodial et donc pas parfait à ses yeux, il pense que beaucoup d’investisseurs vont s’y intéresser.

Ensuite vient Brun. À première vue, on pourrait croire que c’est un simple memecoin explique-t-il. Mais en réalité, c’est une plateforme qui permet d’acheter des memecoins et des NFT directement sur Bitcoin. De quoi attirer une nouvelle vague d’utilisateurs.

Enfin, il y a ANKR, son coup de cœur le plus sérieux. Fournisseur d’infrastructure Web3, ANKR simplifie l’accès aux nœuds blockchain pour les développeurs et les entreprises. Pour Davinci, ce rôle clé dans l’écosystème en fait un projet qui pourrait vraiment décoller.

Un style direct : entre prédictions chocs et critiques tranchées

Jeremie Davinci n’est pas du genre à faire dans la nuance. Récemment, il a affirmé que Bitcoin ne repasserait jamais sous les 100 000 dollars et qu’il pourrait atteindre 500 000 dollars d’ici la fin de la décennie. Ces prises de position renforcent son image de visionnaire, mais aussi de provocateur.

Il n’hésite pas à attaquer certains projets, comme XRP qu’il traite de scam. Ce ton cash, parfois dur, séduit une partie de la communauté qui apprécie sa franchise. Sa méthode est simple : dire ce qu’il pense, même si ça choque, et mettre en avant les projets qu’il considère vraiment utiles.

Quand une figure comme Jeremie Davinci pointe du doigt un projet, le marché l’écoute. Son influence n’est pas seulement liée à ses prédictions passées, mais aussi à son approche sélective : il ne met pas en avant n’importe quel token.

Bitcoin Hyper, le nouveau pari des early adopters ?

Un autre Layer 2 Bitcoin fait beaucoup de bruit ces derniers temps : Bitcoin Hyper. Le projet veut résoudre les gros défauts de la blockchain reine : lenteur et frais trop élevés. Sa particularité ? Il s’appuie sur la machine virtuelle de Solana (SVM) pour offrir des transactions rapides, bon marché et capables de supporter des dApps ou même des memecoins.

Beaucoup voient dans $HYPER une chance d’apporter enfin à Bitcoin ce qui lui manquait : de la vitesse et de l’évolutivité. Reste à savoir si ce projet tiendra ses promesses et réussira à s’imposer aux côtés d’outils déjà connus comme le Lightning Network.

Source : Jeremie Davinci (Youtube)

