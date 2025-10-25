Ferrari et Crypto : une vente aux enchères tokenisée pour sa voiture triple championne du Mans

La marque italienne lance une vente aux enchères inédite pour sa mythique 499P, via un token. Une première dans le monde du luxe automobile, et un nouveau pas vers la tokenisation des objets rares.

Ferrari met aux enchères sa voiture triple championne… en crypto

Ferrari fait un pas de plus dans la crypto. Le constructeur italien va vendre l’un de ses modèles les plus mythiques, la 499P, victorieuse des 24 Heures du Mans trois années de suite, via un système inédit : une vente aux enchères en crypto. Pas de virement bancaire, pas de chèque… mais un token spécialement conçu pour l’occasion.

La Ferrari 499P #51, triple championne du Mans. Un modèle emblématique de la marque. Source : Ferrari

L’opération cible un public bien précis : les membres de l’Hyperclub, un cercle très restreint qui regroupe une centaine de passionnés parmi les clients les plus fidèles de la marque. Pour ces privilégiés, Ferrari ne propose pas qu’une voiture. Elle offre une expérience unique, entre technologie de pointe, collection de luxe et exclusivité totale.

Pour participer, il faudra passer par un jeton numérique exclusif, développé en partenariat avec Conio, une fintech italienne spécialisée dans la blockchain. Ce jeton, dont le nom exact reste à confirmer, servira de clé d’accès à l’enchère, et permettra peut-être aussi d’échanger ou revendre sa position, comme un objet de collection numérique.

Cette vente n’est donc pas qu’un simple événement marketing. Elle s’inscrit dans une logique bien plus large : tester les possibilités de la tokenisation d’actifs réels. La plateforme utilisée respectera les normes européennes MiCA, dès que Conio obtiendra la licence nécessaire. En attendant, tout est prêt pour un lancement prévu au début de la saison 2027.

Pourquoi Ferrari se lance dans la tokenisation ?

Ferrari ne fait pas ça juste pour suivre la tendance. Le but, c’est de renforcer le lien avec ses clients les plus fidèles en leur proposant une nouvelle façon de participer. La marque le dit clairement : elle veut aussi parler à une génération plus jeune, riche et familière avec le monde des cryptos.

Mais ce n’est pas qu’une question d’image. Ferrari teste ici une nouvelle manière de posséder et d’échanger des objets rares. Si ça marche, on pourrait bientôt voir des voitures tokenisées, revendues directement en ligne, sans passer par les circuits classiques.

Ferrari et les cryptos : ce n’est pas une première

Ce n’est pas la première fois que Ferrari flirte avec les cryptomonnaies. Depuis 2023, la marque accepte déjà des paiements en Bitcoin, Ethereum ou USDC pour certains modèles, d’abord aux États-Unis, puis en Europe. L’opération se fait via le prestataire BitPay, qui convertit instantanément les cryptos en euros ou dollars.

Mais cette fois, Ferrari va plus loin. Avec la vente tokenisée de la 499P, elle ne se contente plus d’accepter la crypto, elle en crée. C’est une nouvelle étape dans l’adoption du Web3 par une icône du luxe automobile.

Un goût de futur dans le monde du luxe et de l’automobile

Cette opération est le début de quelque chose de plus grand : la tokenisation des objets rares, qu’il s’agisse de voitures, de montres ou d’œuvres d’art. Ce qui semblait réservé à la finance décentralisée touche désormais l’univers très fermé du luxe.

Pour les amateurs de crypto, c’est une belle victoire. Voir une marque aussi emblématique que Ferrari utiliser la blockchain, ce n’est pas rien. Cela montre que l’adoption progresse, lentement mais sûrement, et surtout, qu’elle touche des secteurs inattendus. Le futur du luxe pourrait bien passer par votre wallet, alors autant en avoir un qui tienne la route.

Source : Reuters, Ferrari

