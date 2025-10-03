Dogecoin renforce le support à 0,251 $ : les traders attendent la cassure des 0,264 $

Dogecoin se livre à un véritable numéro d’équilibriste sur son tout nouveau support. En effet, la zone 0,251 $ a déjà vacillé sous la pression de liquidations massives. Désormais, chaque tentative manquée de rebond vers 0,264 $, laissant planer la menace d’un effondrement brutal. Les traders savent que le marché n’attendra pas longtemps. Et en attendant que le verdict tombe, un jeune Poulain de DOGE s’active.

Maxidoge, le dauphin du OG memecoin qui intrigue les traders

Derrière les secousses de Dogecoin, Maxidoge fait des bonds en capital visibilité. Dogecoin de tous les excès, son narratif est axé autour d’une volatilité exacerbée. Ce faisant, il vise essentiellement les phases de marchés les plus agressives pour apporter de la valeur aux investisseurs.

Vu le retour en force de Dogecoin sur le devant de la scène, Maxidoge peut compter sur un coup d’accélérateur médiatique. Cela permettra notamment de propulser la prévente en cours vers de nouveaux sommets.

Avec une communication mettant en avant son potentiel x1 000, Maxidoge s’adresse surtout aux profils à haut risque. En période de correction, il peut devenir un terrain de jeu privilégié. Mais cette mécanique comporte aussi un danger évident : sans flux constants, la dynamique peut vite se retourner. C’est l’archétype du pari spéculatif pur pour des swings ultra agressifs.

Un marché sous tension, mais toujours vivant

Le support clé s’est consolidé dans la zone 0,251 $ – 0,253 $, où les acheteurs se sont montrés plusieurs fois. C’est cette base qui a permis un retour jusqu’à 0,264 $, avant que les vendeurs ne reprennent la main.

Du côté des résistances, le plafond reste situé entre 0,262 $ et 0,264 $. Chaque tentative de cassure s’est heurtée à des prises de bénéfices rapides, confirmant que la zone reste difficile à franchir. D’ailleurs, les volumes confirment cette bataille. Environ 666 millions de DOGE ont été écoulés lors de la phase de baisse, contre 414 millions sur la remontée.

Pour finir, la liquidation de 33 millions de DOGE a fait chuter le jeton de son perchoir à 0,261 $. Pour le marché en pleine euphorie, c’est un rappel plutôt brutal de l’instabilité de la hausse en cours ; ou tout au moins à court terme.

Que révèlent les figures chartistes de DOGE

En dépit des quelques secousses observées jusqu’ici, l’analyse technique de l’évolution de DOGE met en avant plusieurs arguments en faveur de la hausse. Les graphiques révèlent notamment la présence d’un mégaphone ascendant. Or vous le savez, cette figure est généralement associée à des épisodes de volatilité qui précèdent une cassure à la hausse.

Par ailleurs, on note également une divergence haussière sur plusieurs autres indicateurs de tendance. En clair, il y a certes un mouvement de consolidation au niveau du prix. Mais en arrière-plan, mais la force relative des acheteurs s’améliore.

Dans ce scénario, une cassure nette au-dessus de 0,264 $ pourrait libérer le potentiel pour une extension vers la zone des 0,34 $, niveau cohérent avec l’amplitude du pattern.

Ce que surveillent les traders

Trois points dominent l’attention. Dans un premier temps il y a le maintien au-dessus de 0,260 $ après les liquidations. Tant que ce niveau reste défendu, les acheteurs gardent l’initiative. Cela dit, l’éventualité d’un potentiel retest du support 0,251 $ – 0,253 $ demeure. S’il cède, le risque de correction s’accentuera.

Pour finir, il y a la confirmation du schéma haussier. Une cassure confirmée de la zone 0,262 $ – 0,264 $ renforcerait le scénario d’un rallye vers de nouveaux sommets locaux. En parallèle, les spéculations autour d’ETF continuent d’alimenter la demande sur DOGE et SHIB. Ces flux pourraient servir de catalyseur en cas de signal technique validé.

Une partie de chasse à l’affût

Dogecoin reste centré entre son support de 0,251 $ et sa résistance de 0,264 $. Le marché montre à la fois de la solidité et de la fragilité. Solidité, car les acheteurs défendent encore les planchers. Fragilité, car chaque poussée haussière se heurte à des liquidations rapides.

Pour l’instant, tout se joue dans ce couloir étroit. La cassure décidera de la suite : un rebond vers 0,34 $ si les 0,264 $ tombent, ou un retour vers les 0,24 $ si le support cède. Les traders savent que le signal approche, mais il faudra encore de la patience pour qu’il se matérialise.

