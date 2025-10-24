Dogecoin fera +25 % si ce signal clé se confirme

Dogecoin reprend des couleurs et avec elle toute la Dogosphère se met en émoi avec quelques projets dérivés qui menacent de rebattre les cartes de la meme economie. Après un rebond de 7,5 % depuis ses creux sous les 0,18 $, DOGE le OG memecoin teste une résistance cruciale. Le marché retient son souffle. Ce signal technique majeur pourrait déclencher une nouvelle envolée vers 0,25 $.

De la satire à l’adoubement : Maxidoge reprend le flambeau

Ce qui avait autrefois débuté comme une simple blague est aujourd’hui en plein processus d’institutionnalisation. Bien que cela soit le signe d’une reconnaissance du potentiel de cette économie parallèle, DOGE ne peut désormais plus se prévaloir d’être un meme pur et dur.

C’est ce flambeau que tente de reprendre Maxidoge avec un narratif fondé sur l’ultra volatilité. L’intégralité de son tokenomic a ainsi été conçu dans un but d’ultra rentabilité. Il intègre notamment tous les concepts les plus en vue du marché crypto actuel. Staking, burns réguliers, offre totale capée pour ne citer que ceux-là.

Cette formule avec la notoriété du Dogecoin 2.0 lui ont rapidement permis de devenir l’un des projets memecoin les plus en vue. Sa prévente en l’occurrence compte déjà plus de 3,7 millions $ avec un rythme de croissance soutenu. De plus, le faible marketcap du jeton $MAXI en fait un candidat idéal pour un x500. Un pari hautement spéculatif qui se réserve à ceux qui n’ont pas d’aversion pour le risque.

Dogecoin teste une résistance cruciale à 0,20 $

Depuis plusieurs séances, DOGE consolide autour de 0,19 $. Cette phase de pause masque une bataille intense entre acheteurs et vendeurs. Pour l’heure, la zone de résistance clé identifiée par les analystes se situe entre 0,20 $ et 0,22 $.

De plus, ce cap est également celui de la moyenne mobile simple des 200 derniers jours. Un indicateur dont la hausse est généralement interprétée comme positive pour l’actif. Si le prix de DOGE réussit à passer ce cap, cela pourrait valider un retournement durable.

Ce serait en fait, le signe d’une réduction de la pression à la vente. Le cas échéant, on serait potentiellement face à un début de hausse plus ample.

Des indicateurs techniques pour une explosion imminente

La courbe évolutive 4H de DOGE révèle la formation d’un triangle symétrique. Autrement dit, une compression des prix annonciatrice de fort mouvement est en place. Mais afin de valider une cassure du triangle à la hausse, la clôture doit se faire au-dessus de la borne supérieure du triangle, soit environ 0,20 $.

Une fois ce signal confirmé, la cible théorique du modèle se situe vers 0,246 $, soit une hausse de 25 % depuis les niveaux actuels. Les indicateurs de direction montrent aussi une reprise progressive. Le RSI se redresse, tandis que les volumes repartent à la hausse.

Au-dessus de 0,20 $, la prochaine étape se trouve à 0,22 $, où passe la moyenne mobile exponentielle 20 jours (EMA20). Une cassure nette de ce niveau indiquerait que les vendeurs perdent la main.

DOGE pourrait alors tester la SMA50 à 0,23 $, puis la SMA100 autour de 0,24 $. Au-delà, la résistance majeure reste 0,29 $, point de rupture potentiel vers un cycle haussier plus large.

Les analystes restent globalement optimistes

Pour HODL Gentleman, la clé est claire : « un franchissement durable de 0,20 $ marquerait un vrai retournement de tendance ».

Même constat du côté de Trader Tardigrade, qui souligne la sortie récente d’un falling wedge, une autre figure haussière. Selon lui, DOGE suit toujours une trajectoire ascendante.

$DOGE MONTHLY MACRO CYCLES 📐📈



Could 7$ be next in this cycle?



Looking at previous price history on #Dogecoin, it has always followed the same market structure, finishing with a massive move at the end of the cycle. 💥



If we were to repeat the same playbook, Doge could see… pic.twitter.com/eWlrPhKHvV — Bitcoinsensus (@Bitcoinsensus) October 16, 2025

De son côté, Bitcoinsensus adopte une vision plus audacieuse. L’analyste estime que Dogecoin pourrait rééditer les schémas de cycles précédents, ce qui placerait le prix entre 5 et 7 $ à long terme. Un scénario ambitieux, mais pas impossible si la dynamique s’installe durablement.

Dogecoin sur le fil du rasoir

Techniquement, la configuration reste prometteuse tant que le support entre 0,18 $ et 0,19 $ résiste. Une clôture journalière au-dessus de 0,20 $ confirmerait un renversement de tendance. Dans ce cas, DOGE pourrait rapidement attirer de nouveaux acheteurs et viser la zone des 0,25 $, puis 0,29 $.

Mais la prudence reste de mise. Un rejet sous cette résistance exposerait le prix à un retour vers 0,17 $, voire 0,16 $.

La volatilité est forte, et le marché reste sensible aux flux macroéconomiques. En somme, Dogecoin joue sa carte décisive. La fortune sourira probablement aux audacieux.

