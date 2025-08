ChatGPT prédit 3 altcoins qui feront mieux que XRP pour le bullrun crypto de 2025

XRP a enregistré de très belles performances durant ces derniers mois. Marquant un ATH quelques jours plus tôt, c’est un altcoin qui surperforme très clairement bitcoin et ethereum. Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’une minorité des altcoins y parviennent en ce moment. Pour avoir une vision plus globale du marché, nous avons demandé à ChatGPT les cryptomonnaies à fort potentiel et le moins qu’on puisse dire, la liste a du potentiel.

Snorter : un bot de trading construit sur Solana

Vous pensez que les préventes cryptos, c’est terminé et cela appartient au passé ? Pas vraiment. Selon ChatGPT, il y a de belles opportunités à venir chercher depuis quelques mois. Par exemple, il nous invite à surveiller la prévente Snorter. Ce projet, construit sur Solana, et levant près de 3 millions de dollars à ce jour, propose un bot de trading qui sera disponible très prochainement.

Bien différent de la concurrence en raison de ses fonctionnalités telles que la détection de honeypot, le sniping automatisé, le copy trading ou les ordres limits on-chain, le jeton $SNORT est intégré dans l’écosystème et gagnera en utilité à mesure que la roadmap avancera.

Avec des frais réduits, un déploiement futur sur l’écosystème EVM et l’intégration d’algorithmes de trading, obtenir du $SNORT est un bon moyen de s’exposer à Snorter Bot et parier sur la croissance du projet. Cela résultera cependant de belles performances pour Solana et d’un retour des memecoins sur le devant de la scène.

ADA : un potentiel élevé en raison de son historique dans l’industrie

Vous connaissez très probablement le projet Cardano avec sa cryptomonnaie ADA ? Dans les dix actifs les plus capitalisés du marché depuis plusieurs années, le projet se positionne comme un véritable mastodonte. Un dinosaure des cryptomonnaies qui perdure tandis que peu d’utilisateurs en parlent au quotidien.

Bien que la blockchain Cardano n’ait jamais connue de pannes, son écosystème DeFi reste limité. Toutefois, le réseau connaît une ascension constante depuis 2023, atteignant à ce jour plus de 336 millions de dollars de TVL d’après les données rapportées par DefiLlama.

Oscillant autour des 0,70 dollar, plusieurs catalyseurs haussiers sont à surveiller sur les prochains mois :

La multiplication des partenariats et l’intégration réussie avec Bitcoin (Cardinal Protocol).

L’adoption institutionnelle, portée par l’approbation du premier ETF spot ADA.

ChatGPT estime qu’une prédiction réaliste pourrait donner un ADA à 2 dollars d’ici la fin d’année 2025. Un objectif élevé mais pertinent qui résulterait d’une intégration et adoption globale de Cardano pour apporter à ADA de véritables cas d’usages.

Polygon : une blockchain sous-estimée par le marché ?

Pour terminer sur cette liste proposée par ChatGPT, nous apprenons que Polygon pourrait regagner en visibilité et chercher de précédents sommets, mais à quelle hauteur ? Anciennement connu sous le nom Matic Network, son objectif est d’améliorer la scalabilité de la blockchain Ethereum. En dépit des partenariats et l’intégration d’institutionnels, son écosystème DeFi est en recul et $POL peine à défendre ses supports.

Cela résulte d’un positionnement, intégré à demi-teinte avec ethereum, tout en conservant une indépendance et son propre actif. Cela explique pourquoi la dynamique est distincte de Solana alors que les frais sont tout aussi faibles.

Pourtant, avec le retour d’ethereum aux porte des 4 000 dollars, l’IA estime que $POL pourrait rebondir avec un retour des utilisateurs pour différentes raisons : déploiement de RWA, rendements en stablecoins, retour d’une DeFI summer.

Pour cela, ChatGPT invite à surveiller un changement de communication de la part de l’entreprise, une tokenomics clarifiée et le retour de protocoles majeurs. Sans cela, l’actif ne connaîtra pas un rebond.

