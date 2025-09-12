2 M$ gagnés en tradant la mort de Charlie Kirk : la crypto choque

La mort de Charlie Kirk a déclenché une spéculation éclair sur des memecoins éponymes, révélant une fracture morale au sein du marché. Dans les heures ayant suivi la fusillade, plusieurs jetons thématiques ont surgi, certains culminant à des capitalisations de plusieurs millions de dollars. Les créateurs et les cinq principaux traders sur ces tokens ont empoché au total plus de 2 millions de dollars, tandis que la plateforme de lancement concernée enregistrait un pic d’activité.

Ce qui s’est passé, chiffres à l’appui

L’épisode relance un débat ancien dans les « trenches » des memecoins: jusqu’où peut-on monétiser l’actualité, y compris la plus tragique, au nom de marchés libres.

Mercredi soir, quatre jetons liés au nom de Charlie Kirk ont émergé puis grimpé en flèche avant de retracer rapidement, un schéma désormais classique sur les launchpads à la mode. L’un de ces tokens a brièvement dépassé 36 millions de dollars de capitalisation et les frais créateurs (royalties) ont atteint plus de 563 000 dollars en moins de 24 heures.

Le même soir, l’exchange décentralisé Pumpfun a vu son volume quotidien grimper autour de 533 millions de dollars.

Ce type d’impulsion concentre la volatilité sur quelques heures, avec un transfert massif de richesse des acheteurs tardifs vers les premiers entrants.

« Choquant » pour certains, « tout est permis » pour d’autres

La communauté s’est immédiatement divisée. Un streamer proche de la plateforme a jugé « écœurant » le fait de profiter d’un décès pour faire du gain rapide. À l’inverse, d’autres parlent de « virtue signalling » et estiment que « tout est matière à trading » dans l’univers des mèmes, même s’ils admettent le caractère « dystopique » de cette logique.

D’autres voix rappellent que des cas semblables ont déjà émaillé le marché, de rumeurs de décès de personnalités politiques à des coins aux slogans extrêmes, chaque épisode testant la tolérance collective de la niche. Dans tous les cas, le signal commun est donc la réduction de l’actualité à un market cap éphémère, vite recyclé par de nouveaux thèmes.

Les mécaniques de marché derrière le scandale

Au-delà de l’éthique, la microstructure explique l’ampleur du mouvement. Les launchpads de memecoins accélèrent en effet la création quasi instantanée de tokens et branchent très vite la liquidité sur des courbes d’émission automatisées.

Dès qu’un événement fait vibrer les fils X et Telegram, la demande initiale peut propulser un jeton de quelques milliers à plusieurs millions de dollars en minutes. La présence de frais créateurs incite par ailleurs au clonage et à la multiplication des déclinaisons, ce qui renforce l’effet de meute.

Les plus grosses hausses s’accompagnent donc souvent de retracements brutaux une fois l’élan médiatique passé. La plupart des tokens créés autour de l’événement ont rapidement corrigé, laissant les « late buyers » avec des pertes significatives.

Filtres, modération et responsabilités

Des appels ont en effet émergé pour filtrer la création de coins liés à des meurtres, des attentats ou à des thématiques haineuses. Mais problème: la modération heurte la promesse de marchés ouverts et se heurte aux limites juridiques des plateformes, souvent établies sur des territoires multiples.

Les équipes concernées rappellent l’existence de politiques d’usage interdit et d’une modération active, mais notent que les tokens « d’actualité » ne violent pas nécessairement leurs règles.

En l’absence de garde-fous techniques stricts, la responsabilité se déporte donc sur les relais d’influence, les agrégateurs et, en bout de chaîne, sur les traders eux-mêmes. Pour ces derniers, l’unique protection reste donc la due diligence minimale : vérifier la liquidité réelle, les détenteurs dominants, l’historique des déploiements et l’existence d’une trésorerie qui siphonne des frais aux dépens des entrants.

