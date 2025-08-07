Les conseils de ChatGPT-5 pour investir intelligemment en crypto (et éviter les pièges)

Auteur Julien Leroy Auteur Julien Leroy À propos de l'auteur Passionné par l’univers des crypto-monnaies et des technologies blockchain, Julien est un journaliste indépendant qui explore les tendances émergentes de la finance décentralisée (DeFi), des... Voir le profil de l'auteur Partagez Copié Dernière Mise à Jour: Août 7, 2025

Pourquoi nous faire confiance L’équipe de Cryptonews France est exclusivement composée d’éditeurs, de rédacteurs et de journalistes avec une expertise avérée en crypto-monnaies, web3 et en jeux d’argent. Ils se portent garants de l’exactitude et de la pertinence de l’ensemble des contenus sur notre site. Chaque contenu est le fruit d'un travail de fond et chaque fait est vérifié via des sources fiables, et en faisant usage de leur expérience et expertise.

L’intelligence artificielle s’invite de plus en plus dans les décisions financières. Parmi ses usages populaires : la gestion d’un portefeuille crypto. Simulations, scénarios de marché, analyse de projets… L’outil développé par OpenAI devient pour certains un véritable copilote d’investissement. Nous avons profité de l’arrivée de ChatGPT-5 ce 7 août, pour lui demander ses meilleurs conseils pour investir sans se brûler.

1. Investir uniquement ce que l’on peut se permettre de perdre

Le premier conseil pour bien investir parait évident, et pourtant, on le rappelle : n’investissez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. La crypto est un champ miné, un terrain mouvant souvent imprévisible.

Ce n’est pas du pessimisme, c’est de la prudence financière, et c’est le meilleur moyen de prendre des décisions rationnelles. Si certains tokens explosent à +400 % en quelques heures, la chute sera tout aussi brutale… Gardez donc la tête froide et limitez-vous à un pourcentage raisonnable de votre capital.

2. Diversifier ses actifs pour réduire les risques

Plutôt que de miser sur un seul token miracle, on vous conseille de diversifier vos investissements. L’idée est de les répartir sur plusieurs classes d’actifs pour trouver un équilibre entre différentes options plus ou moins risquées :

Les cryptomonnaies majeures (BTC, ETH).

Les projets émergents.

Les stablecoins.

Certains ETF crypto (s’ils sont régulés).

Il est possible de réajuster le tout tous les trimestres, pour bien démarrer sans flamber son capital.

3. Attention à la hype et aux meme coins

On le sait, une grande majorité des projets populaires sur X (ex-Twitter) ou TikTok sont hautement spéculatifs. Dans le viseur : les meme coins, des instruments émotionnels qui peuvent être certes lucratifs à court terme, mais très instables.

L’IA conseille de ne jamais investir dans un projet dont on ne comprend pas la tokenomics, l’équipe ou l’objectif. Et surtout : fuir les promesses de rendement garanti.

4. Analyser les fondamentaux avant de se lancer

On ne se lance par tête baissée sur un token prometteur sans fouiller, comparer et croiser les infos, comme on le ferait pour n’importe quel autre investissement. L’IA invite à vérifier plusieurs fondamentaux :

– Un whitepaper clair sans jargon marketing.

– Une équipe identifiée avec un vrai parcours pro derrière le projet.

– Du volume réel sur les plateformes.

– Un audit solide (Certik ou Hacken par exemple).

– Une utilité concrète dans un écosystème existant.

En fonction du profil de l’investisseur, l’outil peut également générer une grille d’analyse sur-mesure, comme une checklist intelligente.

5. Ne pas trader sans stratégie

Quand on démarre, on déconseille le day trading émotionnel et compulsif à coups de signaux vus sur X ou TikTok. On lui préfère une stratégie posée et ancrée dans le temps. Voici les recommandations de ChatGPT :

du DCA (achat progressif) pour lisser le prix d’entrée et éviter d’acheter au pire moment

pour lisser le prix d’entrée et éviter d’acheter au pire moment des alertes de take profit / stop loss définies à l’avance pour éviter les décisions dans la panique

définies à l’avance pour éviter les décisions dans la panique un journal de trading pour suivre ses erreurs et progrès

Autre point d’alerte : les effets de levier trop élevés. Mieux vaut avancer lentement mais sûrement.

6. Faire sa veille avec rigueur

L’un des usages les plus puissants de ChatGPT-5 reste la veille intelligente. Avec les bonnes instructions, il devient un véritable assistant de recherche crypto : on peut lui demander de résumer l’actualité d’un projet, de comparer plusieurs tokens, d’extraire l’essentiel d’un whitepaper.

Il faut aussi savoir lui donner les bons prompts, comme « Quels tokens Layer2 ont vu leur TVL tripler depuis 30 jours ? » ou « Quelles sont les presales crypto les plus populaires cette semaine ? »

7. L’IA ne remplace pas l’intuition ni la responsabilité

ChatGPT-5 peut accompagner et proposer des angles, mais l’outil ne prendra jamais la décision à votre place. Le marché crypto reste jeune et instable, et la vigilance reste votre meilleure alliée.

Aucune IA ne peut prédire l’avenir. Elle peut en revanche vous éviter les erreurs classiques des débutants : paniquer en cas de chute, acheter au sommet, suivre l’avis d’un influenceur sans vérifier.

Il faut voir cette aide comme un copilote, pas un pilote automatique. ChatGPT-5 peut devenir une formidable aide, un outil, à condition de bien s’en servir. Il peut structurer une réflexion, donner du recul et faire gagner du temps dans un marché qui peut paraître confus, mais investir en crypto reste une démarche personnelle, risquée et exigeante. L’IA propose des pistes, c’est à vous d’en faire bon usage.

Sources : OpenAI

Pour aller plus loin sur le sujet :