BTC : vers 120K après 18 milliards $ de liquidations potentielles ?

Le marché du Bitcoin a connu un week-end animé notamment marqué par un pic au-dessus de 118 700 $ sur Bitstamp. C’est son plus haut niveau du mois d’août, réalisé à quelques heures d’une clôture hebdomadaire jugée “décisive” par les analystes. Pendant ce temps, l’attention des traders se concentre progressivement sur un scénario précis. La possibilité d’un short squeeze massif susceptible de propulser le BTC vers de nouveaux sommets.

Le scénario du short squeeze XXL

Selon les données de CoinGlass, plus de 350 millions de dollars de positions ont déjà été liquidées au cours des dernières 24 heures. En fait, plusieurs analystes estiment que l’actuelle configuration du marché pourrait piéger une part importante des vendeurs à découvert.

Selon BitBull, une hausse d’environ 10 % du prix du Bitcoin déclencherait plus de 18 milliards de dollars de liquidations de positions short. Un mouvement qui renforcera inévitablement la dynamique haussière en cours.

Dans ce contexte, le seuil de 120 000 $ apparaît déjà comme un objectif naturel à court terme. Merlijn estime notamment que ce niveau sera atteint rapidement si la pression sur les positions vendeuses s’intensifie.

$BTC's next move: $120,000



The largest liquidity pool in weeks is sitting right above us.



If you’re short here… God help you.



SHORT SQUEEZE LOADING. pic.twitter.com/VXmExKH3jj — Merlijn The Trader (@MerlijnTrader) August 10, 2025

Sur le plan technique, la zone des 117 200 $ sera un support clé pour ce scénario. En effet, pour l’analyste Rekt Capital, la probabilité de la poursuite de la hausse sur les prochains jours, dépend même du maintien de ce niveau en tant que support. Le cas échéant, la reprise technique servira alors de tremplin vers les objectifs plus ambitieux évoqués par la communauté.

Le CME gap qui intrigue les marchés

Cependant, certains observateurs invitent à la prudence. L’investisseur Ted Pillows rappelle l’existence d’un “gap” sur les contrats à terme du CME situé autour de 116 500 $. Un écart ouvert lors des précédentes fluctuations et laissé tel quel. En règle générale, ce type de vide de cotation doit être comblé avant qu’une tendance ne reprenne de la vigueur.

$BTC is back above $118,000.



There's a CME gap around $116.5K, which will most likely be filled.



This week, BTC dropped $2K to fill last week's CME Gap.



After that, Bitcoin could rally towards a new ATH. pic.twitter.com/nbQn00KQiW — Ted (@TedPillows) August 10, 2025

La semaine dernière déjà, le Bitcoin avait reculé d’environ 2 000 $ pour combler un gap similaire avant de rebondir. Si ce scénario se répète, un bref retour vers 116 500 $ pourrait précéder une nouvelle impulsion haussière avec probablement un nouvel ATH.

Une rotation de l’attention vers BTC

Ether vient d’inscrire un nouveau sommet pluriannuel en laissant des stars comme Arthur Hayes dans le remord. Mais en dépit de l’effervescence ETH, le Bitcoin devrait bientôt reprendre sa place sous le feu des projecteurs.

Une percée nette au-dessus de 120 000 $ replacerait l’actif au centre du récit haussier. Bien entendu que cette fois, la toile de fond serait une possible reconquête de ses records historiques.

Bitcoin Hyper : un Layer 2 technique pour redéfinir l’écosystème BTC

Dans ce contexte de forte spéculation sur l’amplitude du prochain mouvement BTC, les outsiders se positionnent déjà dans le sillage d’une explosion. Bitcoin Hyper en l’occurrence, entend capitaliser sur une approche plus utilitaire et pratique du Bitcoin.

Le projet s’inscrit ainsi dans une dynamique de véritable Layer 2 dédié à la blockchain Bitcoin. Il est notamment question d’apporter vitesse, programmabilité et compatibilité avec la DeFi, tout en conservant la sécurité du réseau principal.

Sur le plan technique, Bitcoin Hyper repose sur une architecture de type rollup, combinée à la Solana Virtual Machine (SVM). C’est justement ce qui lui permet de permettre l’exécution de transactions quasi instantanées à faible coût. Les BTC sont verrouillés sur la couche 1, puis représentés sous forme équivalente sur Bitcoin Hyper via un Canonical Bridge trustless. Ce mécanisme garantit que les actifs circulant sur le Layer 2 sont adossés un pour un aux BTC natifs.

Pour maintenir la sécurité et l’intégrité, le Bitcoin Hyper fait le choix d’un protocole de preuves à divulgation nulle de connaissance (ZK proofs). L’exactitude des transactions peut donc être vérifiée sans exposer les données sensibles. Dans le même temps, les états du Layer 2 sont régulièrement ancrés sur la blockchain Bitcoin pour plus de scalabilité.

Actuellement en phase de prévente, Bitcoin Hyper a déjà levé plus de 8,4 millions de dollars avec un record à plus de 250 000 $ sur une journée. C’est le signe d’un intérêt marqué pour des solutions capables de donner au BTC un rôle plus actif dans l’écosystème Web3.

Si ce type d’infrastructure se développe, il pourrait ouvrir la porte à un usage plus fluide du Bitcoin sur les marchés décentralisés. C’est potentiellement de la liquidité supplémentaire disponible dans les cycles haussiers à venir. En somme, un altcoin potentiellement x100 pour diversifier un portefeuille.

