Bitunix liste le token Viction (VIC) face à la montée en puissance des blockchains sans frais de gaz

Auteur Julien Leroy Dernière Mise à Jour: Juillet 15, 2025

Alors que les passionnés de crypto attendent avec impatience l’arrivée d’une nouvelle altseason, la compétition entre les blockchains s’intensifie. De plus en plus de projets émergent avec une ambition claire : lever les obstacles qui freinent encore les utilisateurs et les développeurs dans l’écosystème Web3.

Parmi ces initiatives, la blockchain Viction se démarque par une hausse notable de son adoption. Lancée initialement en 2017 sous le nom de TomoChain, elle a été rebaptisée Viction en 2023, avec pour mission de rendre le Web3 plus fluide, accessible et sécurisé pour tous.

Face à l’intérêt croissant pour cette technologie et l’augmentation de son utilisation, la plateforme d’échange Bitunix a annoncé le listing du token VIC sur son marché Spot, le 7 juillet.

Qu’est-ce que Viction (VIC) ?

Viction est une blockchain de couche 1 qui rend le Web3 simple, rapide et sûr pour tout le monde. Elle propose des transactions sans frais de gaz, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent effectuer des transferts et interagir avec des applications sans payer de frais élevés. Elle utilise également un système de Preuve d’Enjeu (PoS) géré par 150 masternodes, ce qui permet de maintenir un réseau rapide et sécurisé.

L’un des principaux objectifs de Viction est de garantir une forte sécurité. Elle utilise des fonctionnalités telles que la double validation et le staking de contrats intelligents pour protéger les utilisateurs et sécuriser la chaîne. Elle est aussi compatible avec l’EVM, ce qui permet aux développeurs d’utiliser les outils et contrats intelligents conçus pour Ethereum.

Viction prend en charge les transferts de tokens inter-chaînes, ce qui facilite la connexion des utilisateurs et des applications à d’autres blockchains. Le réseau aide également les créateurs avec des outils, des financements et du support pour faire évoluer de nouveaux projets. Viction fournit des ressources, des financements stratégiques et des connexions réseau pour soutenir les développeurs et les projets construits sur la plateforme. Dans l’ensemble, Viction est conçue pour supprimer de nombreuses barrières du Web3 et offrir une expérience fluide et sécurisée à tous les utilisateurs.

Pourquoi le token VIC est-il listé sur Bitunix ?

Récemment, la blockchain Viction a connu une augmentation significative de son utilisation, comme le montrent les données de la plateforme d’analyse multichaîne basée sur l’IA, Nansen, qui a relevé une hausse spectaculaire de +4 272 % des revenus liés aux frais de transaction, dépassant des blockchains comme TON, Ronin, Algorand, Fantom, etc.



Top chains by fee growth this week:



1️⃣ Viction +4,272%

2️⃣ Ton +696%

3️⃣ Goat +155%

4️⃣ Ronin +90%

5️⃣ HyperEVM +78%



Massive spikes in usage or just hype? Either way, you might want to keep them on your radar. pic.twitter.com/xGpQ25NXgF — Nansen 🧭 (@nansen_ai) July 8, 2025

Compte tenu de cette hausse d’activité et de l’intérêt des utilisateurs, la plateforme d’échange Bitunix a listé le token VIC sur le marché Spot le 7 juillet. Le token VIC est la monnaie native de l’écosystème Viction. Il peut être utilisé pour le staking, le paiement des frais, la gouvernance, l’achat de NFTs, et plus encore.

Analyse du prix du token Viction (VIC)

Le token Viction (VIC) a récemment affiché d’importants mouvements de prix. Vous trouverez ci-dessous une analyse des niveaux clés à surveiller ainsi que des idées de trading potentielles à court, moyen et long terme.

Stratégie de trading à court terme

Au moment de la rédaction, le prix du token Viction (VIC) est de 0,291 $. Les investisseurs peuvent envisager des positions longues sur repli dans la zone des 0,290 à 0,295 $. La gestion du risque reste essentielle. Il est conseillé d’éviter de poursuivre le prix dans la zone des 0,350 à 0,366 $, qui pourrait représenter un piège pour les positions longues surendettées et une zone de forte pression vendeuse.

Stratégie à moyen terme

Le prix doit être surveillé s’il se stabilise dans la zone de support des 0,250 à 0,265 $, ce qui pourrait indiquer une accumulation institutionnelle. Si ce niveau est franchi à la baisse, un recul potentiel vers la zone des 0,210 à 0,230 $ pourrait se produire.

Positionnement à long terme

Les investisseurs peuvent envisager de renforcer progressivement leurs positions short à proximité de la zone de résistance des 0,350 à 0,366 $, tout en restant attentifs à d’éventuelles fausses cassures au-dessus de 0,360 $. Un affaiblissement de la dynamique à long terme pourrait entraîner une correction plus profonde.

Si le prix passe sous les 0,290 $, une baisse rapide vers les 0,265 $ ou moins pourrait survenir. De plus, il est essentiel de surveiller les clusters de liquidation et l’évolution de l’intérêt ouvert pour détecter précocement les signaux de retournement.

Où acheter le token Viction (VIC) ?

Le token Viction (VIC) est disponible à l’achat sur la plateforme d’échange Bitunix, qui l’a listé sur le marché Spot le 9 juillet. Bitunix propose plus de 800 paires de trading et est l’une des plateformes crypto à la croissance la plus rapide.

Fondée en 2021, Bitunix met l’accent sur la transparence et la sécurité, notamment via une mise à jour régulière de sa preuve de réserves. La plateforme se distingue également par des fonctionnalités innovantes qui améliorent l’expérience utilisateur. Le processus d’achat du token VIC est simple, et décrit étape par étape ci-dessous.

Acheter du Viction (VIC) sur la plateforme Bitunix est un processus simple et sécurisé.

Voici les étapes à suivre :

1- Créer ou accéder à un compte Bitunix

Rendez-vous sur le site de Bitunix et cliquez sur S’inscrire pour créer un nouveau compte à l’aide d’une adresse e-mail et d’un mot de passe sécurisé.

Les utilisateurs existants peuvent simplement se connecter pour accéder à la plateforme.

2- Approvisionner le compte

Allez dans la section Portefeuille, en haut à droite de la page.

Cliquez sur Dépôt et sélectionnez une cryptomonnaie comme l’USDT pour générer une adresse de portefeuille personnelle.

Les fonds peuvent ensuite être transférés depuis un portefeuille externe ou une autre plateforme vers cette adresse. Une fois la transaction confirmée sur la blockchain, le solde sera affiché dans le compte.

3- Rechercher la paire de trading VIC/USDT

Ouvrez la page de trading Spot et utilisez la barre de recherche pour trouver VIC.

Sélectionnez la paire VIC/USDT pour accéder à l’interface de trading en direct.



4- Passer un ordre d’achat de VIC

Choisissez entre un ordre au marché pour une exécution immédiate au prix actuel, ou un ordre limite pour définir un prix souhaité. Saisissez le montant d’USDT à utiliser, puis confirmez l’ordre.

Une fois l’opération terminée, les tokens VIC achetés apparaîtront dans votre portefeuille Spot.