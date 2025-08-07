BNB résiste après avoir testé un support à 750 $ : Voici les signaux haussiers à surveiller

Alors que les turbulences s’enchaînent sur les marchés cryptos, BNB semble tenir bon là où d’autres vacillent. En l’espace de quelques heures, le jeton natif de Binance a plongé sous les 750 $, avant de rebondir avec force, porté par une vague d’achats inattendue. D’ailleurs, derrière ce rebond discret, les signaux techniques, institutionnels et fondamentaux se multiplient. Et tous pointent vers un scénario que les traders ne peuvent se permettre d’ignorer.

Un rebond technique sur fond de tension macroéconomique

Dans l’actuel contexte de tensions géopolitiques et d’incertitude macroéconomique, le BNB de Binance résiste avec brio. Ce mercredi en effet, le jeton a brièvement chuté à 746,29 $, déclenchant une importante vague d’achats. Plus de 105 000 BNB ont alors changé de mains, consolidant ce niveau comme un support majeur à court terme.

Depuis ce point bas, BNB évolue autour de 775 $ aujourd’hui. C’est le signe d’une rare résilience dont peu de cryptomonnaies peuvent se vanter en ce moment. De plus, ce rebond suggère que la zone des 740–750 $ pourrait devenir un bastion défensif pour les acheteurs. Le cas échéant, ce serait un point d’entrée stratégique pour les traders en quête de retournement.

L’intérêt institutionnel renforce la stabilité du jeton

Au-delà du comportement technique, le regain d’intérêt des investisseurs institutionnels donne du crédit à ce rebond. Plusieurs entreprises cotées dont CEA Industries, Windtree Therapeutics et Nano Labs ont récemment intégré le BNB à leurs réserves stratégiques. C’est un témoignage de la perception de fiabilité dont jouit désormais BNB au sein de l’écosystème des plateformes d’échange.

Binance, de son côté, ne ménage pas ses efforts pour renforcer l’attractivité de son token natif. Une nouvelle version web de son portefeuille crypto a été déployée.

Dans le même temps, les options Bitcoin ont été élargies sur la plateforme, permettant d’attirer un public plus large d’investisseurs professionnels. Ces initiatives contribuent à solidifier la position de BNB comme jeton leader dans sa catégorie.

Un leader incontesté parmi les tokens d’échange

Dans le secteur très concurrentiel des tokens d’échange, BNB conserve une longueur d’avance. En fait, plusieurs de ses concurrents affichent des replis de 30 à 60 % par rapport à leurs sommets historiques. BNB en revanche, n’a perdu que 10 % depuis son pic de 861 $. Seul le token LEO de Bitfinex rivalise en termes de stabilité.

Selon les dernières données de CryptoQuant, BNB capte à lui seul 81,4 % de la capitalisation de marché des tokens d’échange. Ce chiffre mirobolant est un vibrant témoignage de son poids écrasant sur le secteur. En fin de compte, cette domination lui offre une inertie précieuse en période d’instabilité, et alimente une certaine confiance chez les acheteurs.

Une dynamique technique en construction

Les indicateurs techniques confirment également l’idée d’un élan haussier en gestation. Depuis son plus bas à 746 $, le graphique de BNB dessine des creux de plus en plus hauts. Or ce type de signal est généralement interprété comme un signe de reprise progressive.

Deux rebonds récents, appuyés par des volumes solides, valident ce scénario. Le prix consolide désormais au-dessus de 760 $, à proximité immédiate de la zone de résistance technique située entre 770 $ et 780 $. Si cette barrière est franchie, un retour vers les 800 $ ne serait pas à exclure. Toutefois, il faudrait que le climat global du marché reste relativement stable.

Source : Tradingview

