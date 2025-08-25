LIVE : Actualité crypto XRP, ATH ethereum, altcoins season, bitcoin, bullrun 2025

BTC $111,423.51 -2.95%
Le bullrun crypto est en cours ? Bien différent des cycles en 2021 ou 2017, l’année 2025 marque une rupture dans la tendance généralisée des altcoins. Malgré de belles performances sur bitcoin, et la formation (enfin) d’un ATH pour ethereum le dimanche 24 août, les altcoins peinent à remonter la pente et inscrire de nouveaux sommets.

Très clairement, le cycle est différent, le marché gagne en maturité. Dans ce contexte, l’intégration d’acteurs traditionnels dans le marché s’accélère à toute vitesse. Est-ce un marché en décalé, prêt à donner le top départ des altcoins pour la rentrée ?

Pendant ce temps, certaines préventes comme Bitcoin Hyper attirent les investissements. Ce premier Layer 2 Bitcoin est une belle opportunité, notamment avec le jeton natif $HYPER. Dans ce contexte, nous vous proposons une couverture en temps réel des dernières actualités du marché.

