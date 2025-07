Cet ETF Solana explose les compteurs : 121 Millions $ en 12 jours et ça continue

C’est un départ sur les chapeaux de roue pour le REX-Osprey SOL + Staking ETF (SSK). Lancé aux États-Unis il y a seulement 12 jours, ce produit combinant exposition au Solana (SOL) et rendement via staking a déjà franchi la barre des 121 millions de dollars. Un signal fort du marché, qui confirme l’intérêt croissant des investisseurs institutionnels et particuliers pour les produits crypto régulés et rentables.

Lancement record pour un produit inédit

Le 2 juillet 2025, le SSK, premier ETF à deux composantes, faisait ses premiers pas sur les bourses américaines. Ce crypto-actif d’un genre nouveau offre deux perspectives de rémunération à l’investisseur.

Dans un premier temps, il permet une exposition directe aux variations de cours du SOL. Ensuite, il apporte également un système de staking dont le rendement est distribué sous forme de dividende chaque mois.

Sous l’égide de REX Financial et Osprey Funds, cet ETF est enregistré conformément à l’Investment Company Act de 1940. C’est une loi qui apporte un cadre réglementaire clair, notamment en termes de protection pour les investisseurs. Le fonctionnement du fonds est structuré comme suit :

50 % des actifs nets sont investis en SOL stakés directement.

40 % dans des produits cotés liés au staking de Solana.

et le reste dans des tokens de staking liquide comme JitoSOL.

Le rendement annoncé est de 7,3 % par an, le tout sans gestion de portefeuille crypto. Chaque investisseur peut donc ouvrir des positions cet ETF auprès courtier traditionnel.

Now trading: The REX-Osprey™ SOL + Staking ETF, $SSK! 🆕🎉



The first U.S.-listed ETF offering native Solana staking rewards.

✅SOL Exposure.

✅Assets actively staked.

✅100% of staking rewards passed through, paid monthly.



Solana exposure with staking rewards, delivered… pic.twitter.com/qYAOjUF31H — REX Shares (@REXShares) July 2, 2025

Wall Street accroche au rendement crypto

12 millions $ d’entrées dès le premier jour et 121,7 millions $ d’actifs au 21 juillet. Le succès immédiat du SSK est caractéristique de l’appétit féroce actuelle pour ce type de produit. Greg King, PDG de REX Financial, qualifie cette performance de « jalon majeur pour les ETF et l’industrie crypto ».

Le fait que Anchorage Digital, une banque agréée au niveau fédéral, assure la garde des actifs ajoute une couche de sécurité qui rassure les investisseurs. L’infrastructure réduit notamment les risques de slashing ou d’échec des protocoles.

Les investisseurs institutionnels sont en quête de rendements compétitifs dans un environnement de taux tendus. Dans cette perspective, les produits de staking, comme le SSK, s’imposent en tant qu’alternatives solides aux obligations traditionnelles.

Le staking, nouvel eldorado financier ?

La montée en puissance du staking n’est pas un phénomène isolé. Selon Brave New Coin, le volume d’ETH en staking a bondi de 27 % en un an, atteignant 34,7 millions d’ETH. Le staking devient donc un instrument financier institutionnalisé, comparable à des actifs générateurs de dividendes.

C’est aussi ce qui explique l’attrait du SSK. Un produit accessible, régulé et surtout rentable. Et ce n’est pas près de s’arrêter. L’offre va encore s’élargir puisque REX-Osprey a déjà déposé des demandes pour des ETF similaires sur XRP, DOGE et ETH.

D’ailleurs, Bitcoin Hyper est un projet qui s’inscrit dans cette dynamique de vulgarisation du staking. Conçu pour réinventer l’expérience Bitcoin avec une architecture optimisée pour la DeFi et le rendement passif, Bitcoin Hyper intègre des mécanismes de staking natif.

Grâce à cela, les investisseurs bénéficient de revenus réguliers. Par ailleurs, son token $HYPER offre une exposition à un actif à forte valeur narrative. Cette approche hybride entre héritage Bitcoin et innovation staking en fait l’un des projets les plus suivis du moment.

Vers une généralisation de l’ETF crypto ?

Le contexte politique est aussi un catalyseur du mouvement d’adoption en cours. L’administration Trump a affiché sa volonté de faire des États-Unis la capitale mondiale des cryptos. Cela s’est donc traduit par une politique favorable à l’innovation avec des textes comme le GENIUS Act.

Mais des défis subsistent. Le staking reste exposé à des risques spécifiques. Piratage, bugs de protocole, pertes de clé privée, etc. Autant de menaces qui, bien que réduites par des acteurs comme Anchorage, nécessitent une vigilance réglementaire constante.

Source : Cboe, CNBC

