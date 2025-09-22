Cardano (ADA) de retour ? Les analystes visent 3 à 6 $

Cardano (ADA) reste sous 1 $, mais les volumes d’échanges s’agitent : plusieurs analystes visent 3 à 6 $ sur des extensions de Fibonacci. Côté fondamentaux, la SEC a simplifié le dépôt des ETFs spot crypto. Par ailleurs, un ETP multi-actifs coté aux États-Unis (GDLC, Grayscale) inclut déjà ADA.

Cardano (ADA) : prix actuel et niveaux à surveiller

Des analystes techniques relancent une cible de 3 à 6 $ pour Cardano (ADA) en s’appuyant sur des extensions de Fibonacci et un possible retour de tendance si ADA s’installe plusieurs jours au-dessus de 1 $.

Aujourd’hui ADA tourne autour de 0,82 $, après un plus haut intraday proche de 0,89 $, ce qui place le fameux dollar comme le prochain seuil psychologique à franchir proprement.

Côté fondamentaux, l’accès retail s’élargit en Europe (ex. Openbank de Santander, propose desormais des achats/ventes directes de Cardano). Aux États-Unis, la SEC vient de simplifier les listings d’ETFs spot et un ETP multi-actifs (GDLC) inclut déjà ADA (~1 % du panier), mais beaucoup espère un ETF exclusivement sur ADA voire le jour.

Pourquoi ADA peut rebondir maintenant : niveaux techniques, volumes et macro 2025

Quand l’appétit pour le risque revient, les altcoins historiques profitent souvent d’un effet rattrapage. La fenêtre est d’autant plus surveillée que les niveaux techniques d’ADA se rapprochent de la zone symbolique des 0,95–1,00 $, catalyseur potentiel d’un vrai rallye si la cassure est claire et soutenue par les volumes.

Côté technique, l’idée est simple : ADA a déjà connu des cycles où la 1.272 / 1.618 de Fibonacci donnait la zone de fin de course. Certains analystes voient à nouveau un potentiel 3–6 $ si le marché valide des clôtures nettes au-dessus de 1 $, puis un enchaînement de seuils (1,15 $, 1,30 $…) avec volumes, OI et funding sains.

Cardano $ADA topped at the 1.272 Fib last cycle. Similar price action now points to a $3–$6 range for this cycle! pic.twitter.com/W3cXJOm3Bx — Ali (@ali_charts) September 20, 2025

Et en plus, ADA devient plus facile à acheter pour le grand public. Openbank (Santander) le propose déjà en Allemagne, et ça arrive bientôt en Espagne, un vrai boost pour l’adoption en Europe.

Mur des 1 $ : le vrai test pour Cardano

Techniquement, un mur vendeur se forme autour de 1 $ : prises de profits, « whales » qui défendent leurs zones, liquidités qui s’assèchent quand la volatilité monte. Sans cassure propre (clôtures quotidiennes/hebdo au-dessus, volumes en hausse), les projections restent du scénario et non du factuel.

Fondamentalement, la concurrence des autres L1 (TVL, rythme d’itération, écosystèmes DeFi/NFT/AI plus “sexy”) peut détourner l’attention. Et attention à ne pas sur-interpréter la régulation : un cadre ETF plus simple ≠ ETF ADA validé. Enfin, sans vraie hausse de l’usage (adresses actives, TVL, frais, etc.), ça risque de coincer. La simple analyse technique ne suffira pas à faire monter le prix vers 3 à 6 dollars sur la durée.

Ce qu’on surveille concrètement – checklist

Oui, ADA peut revenir sur le devant de la scène si le marché valide au-dessus de 1 $ et si des flux s’alignent :

Prix : clôtures jour/semaine au-dessus de 1 $, volumes en hausse, pas de grosses mèches de rejet.

: clôtures jour/semaine au-dessus de 1 $, volumes en hausse, pas de grosses mèches de rejet. On-chain/éco : plus d’adresses actives, TVL qui monte, dApps qui avancent, votes de gouvernance qui financent des projets.

: plus d’adresses actives, TVL qui monte, dApps qui avancent, votes de gouvernance qui financent des projets. Flux : annonces de produits financier (ETF/ETP) et intégrations bancaires/fintech (ex. Openbank).

: annonces de produits financier (ETF/ETP) et intégrations bancaires/fintech (ex. Openbank). Sentiment du marché : ce que disent les analystes (objectifs Fib) et la santé des dérivés (open interest, funding).

Comme toujours, faites vos propres recherches (DYOR), et n’investissez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre.

Source : Grayscale, ali_charts (X)

