Saako Bitcoin uutta nostetta Nasdaqin pörssiuutisista?

Johtava kryptovaluutta Bitcoin on tällä hetkellä noin 111 700 dollarissa. 24 tunnin kaupankäyntivolyymi on 49,8 miljardia dollaria. Vaikka BTC laski 0,6 % viimeisen 24 tunnin aikana, institutionaaliset ja sääntelyyn liittyvät uutiset luovat pohjaa suuremmille liikkeille.

Nasdaqin 50 miljoonan dollarin sijoitus Geminiin ennen sen listautumista, Ripplen säilytyssopimus BBVA:n kanssa Euroopassa ja Vietnamin käynnistämä viisivuotinen pilottiohjelma osoittavat kaikki, kuinka kryptojen käyttöönotto laajenee sekä Wall Streetillä että globaaleilla markkinoilla.

Nasdaq tukee Geminin listautumista

Nasdaq on sitoutunut sijoittamaan 50 miljoonaa dollaria Geminiin yksityisessä rahoituskierroksessa vain päiviä ennen pörssin kauan odotettua listautumista. Gemini aikoo kerätä noin 317 miljoonaa dollaria myymällä 16,67 miljoonaa osaketta hintaan 17–19 dollaria kappaleelta, tavoitellen jopa 2,2 miljardin dollarin valuaatiota.

BREAKING:



Nasdaq is set to invest $50M into Gemini.



The investment will kick in once Gemini’s IPO goes live. pic.twitter.com/xUhs5q2MKH — Milk Road (@MilkRoadDaily) September 9, 2025

Sopimus sitoo Nasdaqin ja Geminin tiiviisti toisiinsa: Gemini tarjoaa asiakkailleen pääsyn Nasdaqin Calypso-alustaan vakuushallintaa varten, kun taas Nasdaqin käyttäjät pääsevät käsiksi Geminin säilytys- ja staking-palveluihin.

Sijoitusta pidetään merkkinä luottamuksesta. Coinbasen ja Bullishin listautumisten jälkeen Geminin listautuminen tekisi siitä kolmannen suuren kryptopörssin Wall Streetillä. Analyytikot näkevät Nasdaqin tuen osuvan oikeaan aikaan, kun Yhdysvaltain sääntelytilanne selkeytyy ja institutionaalinen kiinnostus palaa.

Tärkeimmät huomiot:

Nasdaq sijoittaa 50 miljoonaa dollaria Geminiin ennen listautumista

Geminin tavoitteena on 2,2 miljardin dollarin valuaatio ja 317 miljoonan dollarin keräys

Institutionaalinen käyttöönotto laajenee Wall Streetin kautta

Ripple ja BBVA laajentavat säilytyspalveluja Euroopassa

Euroopassa BBVA ja Ripple tekevät yhteistyötä tarjotakseen säilytyspalveluja Bitcoinille ja Etherille. EU:n uusien MiCA-säännösten myötä pankeilla on painetta laajentaa kryptopalvelujaan, ja BBVA:n liike viittaa kasvavaan kysyntään.

Ripplen säilytysratkaisuja käyttävät jo BBVA Switzerland ja Garanti BBVA Turkissa, ja nyt laajennus ulottuu myös Espanjaan.

Ripple Custody 🤝 @BBVA 🇪🇸



We're expanding our partnership with @BBVA, bringing our institutional-grade digital asset custody technology to Spain: https://t.co/28Mkejn1AH



BBVA is responding to growing customer demand for crypto assets, with Ripple providing a secure and… — Ripple (@Ripple) September 9, 2025

Ripplen Euroopan johtaja Cassie Craddock totesi, että MiCA-sääntely kannustaa pankkeja tulemaan mukaan kryptomarkkinoille entistä suuremmalla varmuudella. BBVA on jopa neuvonut varakkaita asiakkaitaan sijoittamaan 3–7 % salkustaan digitaalisiin omaisuuksiin – merkki siitä, että institutionaaliset suositukset lähestyvät vähittäissijoittajien kiinnostusta.

Bitcoin-innostus Japanissa ei näytä laantuvan

Nakamoto, KindlyMD:n tytäryhtiö, on sitoutunut sijoittamaan jopa 30 miljoonaa dollaria osallistuakseen Metaplanetin globaaliin osakeantiin.

Tämä on yhtiön suurin sijoitus tähän mennessä ja myös sen ensimmäinen osuus aasialaisessa pörssiyhtiössä, jolla on Bitcoin-keskeinen kassastrategia, tiistain ilmoituksen mukaan.

Rahoituksen odotetaan toteutuvan 16. syyskuuta, ja osakkeet toimitetaan seuraavana päivänä.

Metaplanet lisää 136 BTC:tä – nyt kuudenneksi suurin julkinen Bitcoin-omistaja

Maanantaina yhtiö ilmoitti ostaneensa 136 BTC:tä lisää 15,2 miljoonalla dollarilla, mikä nosti sen kokonaissaldon 20 136 BTC:hen. Tämä sijoittaa sen kuudenneksi suurimmaksi Bitcoinia omistavaksi pörssiyhtiöksi maailmassa.

Tokion pörssissä listattu Metaplanet aikoo laskea liikkeeseen 385 miljoonaa uutta osaketta kerätäkseen 1,4 miljardia dollaria, pääasiassa kasvattaakseen Bitcoin-varantojaan.

Viime kuussa Metaplanetin osakkeenomistajat hyväksyivät suunnitelman laskea liikkeeseen 550 miljoonaa uutta osaketta, keräten noin 130,3 miljardia jeniä (884 miljoonaa dollaria), kun yhtiö etsii uutta pääomaa kasvattaakseen Bitcoin-omistustaan.

Kokouksessa Tokiossa yhtiö vahvisti, että suurin osa tuotoista ohjataan kryptovaluuttojen hankintaan.

Today Nakamoto announced a commitment to invest $30M in @Metaplanet_JP . This transaction would mark Nakamoto’s largest single investment to date and its first in the Asian market. pic.twitter.com/cOOPOjdVKP — Nakamoto (@nakamoto) September 9, 2025

Liike seuraa KindlyMD:n elokuussa tapahtunutta fuusiota Nakamoto Holdingsin kanssa, jonka myötä yhtiö siirtyi hybridimalliin yhdistäen terveyspalvelut ja digitaalisten omaisuuserien sijoitustoiminnan.

KindlyMD:n osake (NAKA) nousi Nasdaqissa tiistaina 77,2 % päätyen 8,08 dollariin, vaikka se on edelleen 43,4 % laskussa viimeisen kuukauden ajalta.

Osake on kuitenkin noussut yli 550 % vuoden alusta, kiitos sijoittajien kiinnostuksen sen kryptokeskeistä strategiaa kohtaan.

Bitcoin-preemion kaventuminen uhkaa Metaplanetin kertymästrategiaa

Laajeneminen tapahtuu samalla kun Metaplanet kohtaa paineita rahoitusstrategiansa osalta.

Gerovich, entinen Goldman Sachsin johdannaistreidaaja, sanoi hiljattain, että yhtiö on tukeutunut niin kutsuttuihin “liikkuviin warrantteihin”, joita on laskettu liikkeeseen Evo Fundille rahan keräämiseksi Bitcoin-ostoihin.

Lähestymistapaa, jota Gerovich kutsui “kitkattomaksi koneistoksi” (flywheel), käytettiin varojen keräämiseen edullisesti osakekurssin noustessa.

Kuitenkin malli on yskähdellyt osakkeen laskiessa. Metaplanetin osake on noussut yli 740 % vuoden aikana, mutta laskenut 54 % kesäkuun huipusta, vaikka Bitcoinin hinta on samassa ajassa noussut 2 %.

Hidastuminen on hillinnyt kertymää – Bitcoin-omistus kasvoi 160 % kahden kuukauden aikana kesäkuuhun mennessä, mutta vain alle 50 % sen jälkeen.

“Koneisto on hidastunut”, sanoi Mark Chadwick uutistoimisto Bloombergille. Chadwick on entinen Jefferiesin analyytikko.

“Kun osake laskee, jokainen warrantin käyttö tuottaa vähemmän pääomaa Bitcoinin ostamiseen.”

Analyytikot huomauttavat myös niin kutsutun Bitcoin-preemion kaventumisesta – eli yhtiön markkina-arvon ja sen Bitcoin-omistusten arvon erotuksesta.

Kesäkuussa preemio oli yli kahdeksankertainen verrattuna Bitcoin-varantoihin – nyt suhde on supistunut noin kahteen.

“Bitcoin-preemio on koko strategian onnistumisen ytimessä”, sanoi Natixisin analyytikko Eric Benoist. “Jos preemio kaventuu, yhtiö ei voi enää kerryttää samoilla ehdoilla, kiinnostus hiipuu ja osake laskee.”

Vietnamin viisivuotinen pilotti lisää legitiimiyttä

Vietnam on hyväksynyt viisivuotisen kryptopilottiohjelman tiukkojen sääntöjen alla. Kaikki kryptotransaktiot on käytävä Vietnamin dongina (VND), ja varojen on oltava todellisesti tuettuja – ei fiatilla tai arvopapereilla. Lisensoiduilla palveluntarjoajilla on oltava vähintään 10 biljoonan VND:n (379 miljoonan dollarin) pääoma ja heidän on tehtävä yhteistyötä pankkien kanssa.

BREAKING: Vietnam🇻🇳 launches a five-year trial crypto market.



The Southeast Asian country will test the framework for the next 5 years to evaluate the regulatory implications and market dynamics for the best oversight strategy possible. pic.twitter.com/TGrmWyp6GW — crypto.news (@cryptodotnews) September 9, 2025

Tämä tapahtuu samanaikaisesti äskettäin hyväksytyn digitaaliteollisuuden lakiehdotuksen kanssa, joka astuu voimaan vuonna 2026 – askel kohti pitkäaikaista kryptointegraatiota. Kansainvälisille sijoittajille tämä on merkki siitä, että tiukastikin säännellyt markkinat ovat liikkumassa kohti laillistamista, eivät poispäin siitä.

Bitcoin hintaennuste 10.9.2025

Bitcoinin kurssi on jälleen tarkkailussa sen jälkeen, kun se testasi nousevaa kolmio-muodostelmaa lähellä 113 400 dollaria. Jos hinta pysyy 111 300–111 500 dollarin pivotin yläpuolella, härät voivat saada takaisin vauhtia kohti 115 400 ja 117 150 dollaria, keskipitkän aikavälin tavoitteen ollessa 125 000 dollaria. Mikäli 111 000 dollaria menetetään, riski laskea 110 000 ja 108 450 dollariin kasvaa.

Treidaajille asetelma on selkeä: vastustason yläpuolella osto, tavoitteena 117 000–125 000 dollaria – alle 110 000 dollarin pudotus on pysäytys, mutta toisaalta myös paikka ostaa Bitcoinia.

Nasdaqin, Ripplen ja Vietnamin viestit laajemmasta hyväksynnästä voivat antaa Bitcoinin seuraavalle nousulle enemmän institutionaalista tukea kuin koskaan aiemmin.

