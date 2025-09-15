Yhdysvaltain Bitcoin-reservi auki tänä vuonna? Kurssi nousussa

Johtava kryptovaluutta Bitcoin pitää pintansa yli 115 000 dollarissa noustuaan nelisen prosenttia kuluneen viikon aikana. Toipumista vauhdittaa institutionaalinen kysyntä. Spot-Bitcoin-ETF-rahastoihin virtasi 642 miljoonaa dollaria 12. syyskuuta – jo toinen päivä peräkkäin merkittäviä ostoja. Vertailun vuoksi: koko viikon aikana sisäänvirtauksia kertyi 2,3 miljardia dollaria, ja Fidelityn FBTC sekä BlackRockin IBIT johtivat virtaa.

Fidelity kirjasi 315 miljoonan dollarin päivittäiset sisäänvirtaukset, kun taas BlackRock keräsi 264 miljoonaa dollaria, vahvistaen IBIT:n asemaa aktiivisimpana yhdysvaltalaisena Bitcoin-ETF:nä, jonka kaupankäyntivolyymi on 3,2 miljardia dollaria.

Tämä nousu osuu samaan aikaan odotusten kanssa, joiden mukaan Yhdysvaltain keskuspankki saattaa laskea korkoja tulevassa kokouksessaan. Kaupankävijät arvioivat 25 korkopisteen laskun todennäköisyyttä – ja jopa pientä mahdollisuutta suurempaan 50 pisteen leikkaukseen.

Korkojen lasku keventäisi rahoitusoloja ja kasvattaisi kysyntää vaihtoehtoisille omaisuuserille, kuten Bitcoinille, joka on historiallisesti menestynyt hyvin kevyen rahapolitiikan ympäristössä.

Lohkoketjudata viittaa valasostojen kasvuun

ETF-virtojen lisäksi myös lohkoketjudata osoittaa, että suuret sijoittajat ovat kasvattaneet omistuksiaan. Valassijoittajat ovat lisänneet tileilleen yli 237 000 BTC viime kuukausien aikana, samalla kun pienemmät kauppiaat ovat kotiuttaneet voittoja. Aktiivisten osoitteiden määrä pysyy korkealla, vaikka volatiliteetti on voimakasta.

Analyytikot toteavat, että tällainen kertymä enteilee usein parabolisia liikkeitä, kun valaat toimivat alkuliikkeen ajureina ennen kuin vähittäissijoittajien vauhti ottaa vallan.

Markkina on optimistinen – Altcoin Season -indeksi jatkaa nousuaan ja pääoma kiertää eri omaisuusluokkien välillä. Mutta Bitcoin on ensimmäinen hyötyjä, kun instituutiot lisäävät panostuksiaan.

Bitcoin hintaennuste 15.9.2025

Teknisen analyysin perusteella Bitcoinin kurssi on nousujohteinen. Päiväkaaviossa BTC on noussut pois laskevasta kanavasta, joka hallitsi syyskuuta.

Hinta on noussut 50 päivän SMA-keskiarvon (114 509 dollaria) yläpuolelle ja testaa nyt 117 500 dollarin tasoa. Vahvat vihreät kynttilät, bullish engulfing -kuvio ja RSI 59:n tasolla viittaavat nousuvaraan.

Jos BTC ylittää 117 500 dollaria volyymin tukemana, tie avautuu tasoille 119 500, 122 200 ja 124 500 dollaria. Alaspäin 114 800 dollaria tarjoaa lyhyen aikavälin tuen, kun taas 110 856 dollaria toimii kriittisenä rakenteellisena pohjana.

Kauppiaille asetelma suosii pitkien positioiden avaamista eli Bitcoinin ostamista 117 500 dollarin yläpuolella, stop-loss alle 114 500 dollarin, ja ensisijainen tavoite 119 500 dollaria.

Sijoittajille laajempi trendi viittaa siihen, että Bitcoin rakentaa perustaa mahdolliselle nousulle kohti 130 000 dollaria vuoden loppuun mennessä – etenkin, jos ETF-virrat pysyvät vahvoina ja Fedin koronlaskut tuovat lisää likviditeettiä.

Yhdysvallat saattaa käynnistää reservinsä tänä vuonna

Alex Thorn, Galaxy Digitalin tutkimusjohtaja, uskoo, että Yhdysvallat voi pian virallistaa pitkään huhutun strategisen Bitcoin-reservin (SBR), mahdollisesti jo vuoden 2025 loppuun mennessä.

X:ssä julkaistussa viestissä Thorn sanoi, että markkinat eivät ota todennäköisyyttä vakavasti, ja totesi Yhdysvaltain hallinnon saattavan pian julkistaa pitävänsä Bitcoinia strategisena omaisuuseränä.

“Markkinat aliarvioivat täysin tällaisen ilmoituksen todennäköisyyden,” Thorn painotti ja viittasi aloitteen kasvavaan vauhtiin.

Trump allekirjoittaa määräyksen strategisen Bitcoin-reservin perustamisesta

Maaliskuussa presidentti Trump allekirjoitti toimeenpanomääräyksen, jolla luotiin strateginen Bitcoin-reservi sekä Yhdysvaltain digitaalisen omaisuuden varanto.

Vaikka yksityiskohtaista strategiaa ei ole vielä julkaistu, viimeaikaiset tapahtumat viittaavat siihen, että kulissien takana tapahtuu.

Tällä viikolla lainsäätäjät esittelivät lakiehdotuksen, jossa pyydetään valtiovarainministeriötä arvioimaan reservin teknistä ja strategista toteutettavuutta.

Trumpin heinäkuussa julkaistussa kryptopoliittisessa raportissa mainittiin reservi vain lyhyesti, mutta sisäpiiriläisten mukaan se on silti prioriteetti.

Hallinnon kryptoyhteyshenkilön kerrotaan myös vahvistaneen jatkuvan kiinnostuksen SBR:n perustamiseen.

Kaikki eivät kuitenkaan usko, että hanke toteutuu jo 2025. CoinRoutesin entinen puheenjohtaja Dave Weisburger arvioi, että käyttöönotto tapahtuu todennäköisemmin vasta vuonna 2026.

Hän uskoo, että hallinto saattaa haluta kerätä Bitcoinia hiljaisesti ennen julkista ilmoitusta.

Toiset varoittavat, että viivytykset voivat johtaa seurauksiin. Jan3:n toimitusjohtaja Samson Mow on toistuvasti korostanut, että Yhdysvallat riskeeraa jäävänsä jälkeen, jos ei toimi nopeasti.

Valtiollinen kiinnostus Bitcoin-reserveihin näyttää olevan kasvussa. Kirgisia eteni lainsäädännössä oman kryptovarannon perustamiseksi, ja Indonesian Bitcoin-verkosto tapasi viranomaisia ajaakseen vastaavaa strategiaa.

Kilpailevien valtioiden suunnitellessa omia kansallisia Bitcoin-strategioitaan Thornin ennustus lisää painoarvoa spekulaatioihin, että Yhdysvallatkin liittyy kisaan pian.

Strategy yrityksenä kärjessä 636 505 BTC:n omistuksella

Sillä aikaa kun Yhdysvallat harkitsee strategisen Bitcoin-reservin perustamista, useat yritykset lisäävät BTC:tä taseisiinsa.

Michael Saylorin yhtiö Strategy omistaa nyt 636 505 BTC:tä, mikä tekee siitä selvästi suurimman yritystason omistajan.

Bitcoin-louhintayhtiö MARA Holdings on toisena 52 477 BTC:n määrällä, lisättyään 705 BTC:tä elokuussa.

Uudet tulokkaat ottavat kuitenkin kiinni. Strike-toimitusjohtaja Jack Mallersin perustama XXI on kerännyt 43 514 BTC:tä, kun taas Bitcoin Standard Treasury Company omistaa 30 021 BTC:tä.

Muita merkittäviä omistajia ovat kryptopörssi Bullish (24 000 BTC), Metaplanet (20 000 BTC) sekä julkisesti listatut yhtiöt kuten Riot Platforms, Trump Media & Technology Group, CleanSpark ja Coinbase.

Tämä kertymisaalto on lisännyt spekulaatiota mahdollisesta tarjontashokista. Kun Bitcoinin kiinteästä 21 miljoonan kolikon tarjonnasta on louhimatta enää 5,2 %, yritysten jatkuva kysyntä voi nostaa hintaa entisestään.

Jotkut yritykset tähtäävät paljon korkeammalle. Japanilainen Metaplanet ja yhdysvaltalainen Semler Scientific ovat asettaneet tavoitteekseen 210 000 BTC:tä ja 105 000 BTC:tä vuoteen 2027 mennessä – kymmenkertaisesti nykyisiin omistuksiin verrattuna.

Yhdysvaltojen ulkopuolella 120 julkista yhtiötä omistaa nykyään Bitcoinia. Kanada, Iso-Britannia, Hongkong, Meksiko, Etelä-Afrikka ja Bahrain ovat maita, joissa yritysten BTC-omistukset kasvavat.

Ennakkomyynti: Bitcoin Hyper (HYPER) yhdistää BTC:n turvallisuuden ja Solanan nopeuden

Bitcoin Hyper (HYPER) asemoituu ensimmäiseksi Bitcoinin omaksi Layer 2 -ratkaisuksi, jota pyörittää Solanan virtuaalikone (SVM). Projektin tavoitteena on laajentaa Bitcoin-ekosysteemiä mahdollistamalla salamannopeat ja edulliset älysopimukset, hajautetut sovellukset ja jopa meemikolikkojen luonti.

Yhdistämällä Bitcoinin vertaansa vailla olevan turvallisuuden Solanan huipputehokkaaseen kehykseen projekti avaa oven täysin uusille käyttötapauksille – mukaan lukien saumaton Bitcoin-siltaus ja skaalautuva dApp-kehitys.

Tiimi on painottanut erityisesti luottamusta ja skaalautuvuutta. Projekti on auditoitu Consultin toimesta, jotta sijoittajille tarjotaan varmuutta sen perustuksista.

Momentum kasvaa nopeasti. Ennakkomyynti on jo ylittänyt 15,6 miljoonaa dollaria, ja saatavilla oleva erä hupenee nopeasti. Tällä hetkellä HYPER-tokenien hinta on vain 0,012915 dollaria – mutta hinta nousee myynnin edetessä.

Voit ostaa HYPER-tokeneita viralliselta Bitcoin Hyper -verkkosivustolta kryptovaluutalla tai pankkikortilla.

