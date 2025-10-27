Robert Kiyosaki hehkuttaa taas – Bitcoin yli 115 000 dollaria

Johtava kryptovaluutta Bitcoin on noussut maanantaina 3,5 % ja ylittänyt 115 000 dollaria. Myös osakkeet vahvistuivat ja riskinottohalukkuus on kasvanut viitteiden perusteella. Viitteet osoittavat, että Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen kauppajännite saattaa olla helpottamassa.

Tämä liike antoi markkinoille vahvemman lähtökohdan viikolle, jonka aikana odotetaan useita keskuspankkien päätöksiä ja suuryritysten tulosjulkistuksia.

Kryptomarkkinat seurasivat osakkeiden nousua. Kryptomarkkinoiden kokonaisarvo nousi 3,7 prosenttia 3,9 biljoonaan dollariin. Ether kohosi 7 prosenttia 4 200 dollariin, BNB nousi 2,8 prosenttia 1 149 dollariin ja XRP vahvistui 1,3 prosenttia 2,64 dollariin.

Trump ja Xi tarkastelevat alustavaa kauppasopimusta – markkinat odottavat jännitteiden lieventymistä

Viikonlopun aikana korkean tason Yhdysvaltain ja Kiinan talousviranomaiset hahmottelivat alustavan sopimuskehyksen, jonka presidentit Donald Trump ja Xi Jinping odotettavasti Wall Street Journalin mukaan tarkistavat vielä tällä viikolla Etelä-Koreassa.

Sopimus, joka lykkäisi Yhdysvaltain tullikorotuksia ja Kiinan harvinaisten maametallien vientirajoituksia, voisi rauhoittaa markkinoita useiden kuukausien kauppariskien kiristyksen jälkeen.

Katseet kohdistuvat nyt keskuspankkikokouksiin Japanissa, Kanadassa, Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Yhdysvaltain keskuspankin odotetaan laajalti laskevan korkoja 25 korkopisteellä, kun syyskuun inflaatio jäi hieman ennusteista. Hallituksen sulku ja sen vaikutus tilastoihin kuitenkin huolestuttavat edelleen markkinoita.

🚨 98% probability of another 25 bps rate cut at Wednesday's FOMC meeting pic.twitter.com/P9cPGoamVU — Bitcoin Archive (@BTC_Archive) October 26, 2025

Viilenevä inflaatio vahvistaa korkojen laskuodotuksia ja ruokkii riskinottoa

Sijoittajat valmistautuvat myös vuoden vilkkaimpaan Yhdysvaltojen tulosviikkoon. Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon ja Meta raportoivat tuloksistaan tulevina päivinä, ja niiden tasapainoiset tilinpäätökset ovat pitäneet sijoittajien riskimielialaa yllä vuoden 2025 aikana.

25 korkopisteen koronlaskun odotetaan toteutuvan. Fedin ohjauskoron nähdään siirtyvän 4,0 prosentista 4,25 prosenttiin keskiviikkona, sen jälkeen kun kuluttajahintaindeksi nousi syyskuussa 3 % vuoden takaisesta – alle 3,1 prosentin ennusteen.

Inflaation hidastuminen ja vahvat tulosnäkymät nostivat suhdanneherkkien omaisuuserien osuutta sijoitussalkuissa. Valtionlainojen korot laskivat, dollari tasaantui ja kullasta kotiutettiin voittoja sijoittajien palatessa kasvuosakkeisiin.

Institutionaalinen kiinnostus kasvaa – sijoittajat siirtyvät kohti digitaalista kassanhallintaa

Kryptomarkkinoilla huomio kohdistui kassavarojen sijoituksiin. MicroStrategyn kasvunäkymiin liittyvät huolet erosivat institutionaalisen kiinnostuksen uudesta noususta yhtiöissä, kuten Metaplanet, BitMine ja Galaxy Digital.

Louhijat saivat tukea tekoälyinfrastruktuuriin suuntautuvista investoinneista ja pääomavirroista. Kauppiaat nostivat esiin TeraWulfin, CleanSparkin ja Irenin varhaisina hyötyjinä.

Suurista kryptovaluutoista Solana, Jupiter ja Virtuals menestyivät ekosysteemien kehitysnäkymien ansiosta, kun taas Tron ja Ethena kokivat vaihtelevia virtoja DeFi-sektorin kiertoliikkeiden keskellä.

Kryptotreidaajien näkökulmasta korkopolitiikan suunta, Yhdysvaltojen ja Kiinan neuvottelujen sävy ja yritysten tulosraportit määrittävät, voiko Bitcoin jatkaa nousuaan kohti 120 000 dollaria.

Robert Kiyosaki hehkuttaa taas kryptoja

Bitcoin sai tukea sen jälkeen, kun Rich Dad Poor Dad -kirjan kirjoittaja Robert Kiyosaki herätti keskustelua alustalla X, julistaen, että tie taloudelliseen vapauteen kulkee nyt Bitcoinin ja Ethereumin kautta – ei säästötileillä tai eläkesuunnitelmilla.

Hänen mukaansa inflaatio, työpaikkojen epävarmuus ja “valerahaa” edustava fiat-järjestelmä ovat kasvattaneet varallisuuseroja, jättäen digitaaliset omaisuuserät, kuten BTC ja ETH, uudeksi standardiksi “todelliselle rahalle”.

Vanha ajattelu vs uusi ajattelu

Kiyosaki vertasi “vanhoja ajattelijoita”, jotka luottavat perinteiseen koulutukseen, pitkään työpäivään ja fiat-säästöihin, “uusiin ajattelijoihin”, jotka sijoittavat niukkoihin omaisuuksiin ja perustavat omia yrityksiään. Hän varoitti, että tämä muutos on tehnyt varallisuuserosta “Grand Canyonin” kokoisen kuilun.

MY CONCERN:



“Old Thinking vs New THinking”



GAP between rich and poor becomes:



GRAND CANYON between rich and poor.



Billions of people are struggling to:

1: “Make Ends Meet”

2: “Keep Up With Inflation.”

3: “Keep their Job”



Old Thinkers:

1: Go back… — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) October 25, 2025

“Henkilö, joka ostaa Ethereumia nyt hintaan 4 000 dollaria, on kuin ne, jotka ostivat Bitcoinia 4 000 dollarilla”, hän kirjoitti ja kehotti sijoittajia omaksumaan innovaation perinteiden sijaan. Hänen viestinsä kuvastaa sukupolvien välistä muutosta, jossa nuoremmat ja riskinsietoisemmat sijoittajat näkevät krypton keinona itsenäisyyteen spekulaation sijaan.

Bitcoin “todellisena rahana”

Myöhemmässä päivityksessä X:ssä Kiyosaki vahvisti uskoaan BTC:hen kutsuen sitä “ensimmäiseksi aidosti niukaksi rahaksi”. Enimmäistarjonnan ollessa 21 miljoonaa BTC:tä, joista lähes 20 miljoonaa on louhittu, hän ennustaa institutionaalisen kysynnän kiihtyvän ja ajavan hinnat korkeammalle. “Ostot kiihtyvät. FOMO on todellinen”, hän varoitti.

Why I am buying Bitcoin.



Bitcoin is first truly scarce money… only 21 million ever to be mined.



World close 20 million now.



Buying will accelerate.



FOMO real



Please do not be late.



Take care — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) October 22, 2025

Hänen kommenttinsa heijastavat kasvavaa narratiivia siitä, että Bitcoin toimii suojana rahapolitiikan heikentymistä vastaan – digitaalisena vastineena kullalle. On kuitenkin vielä nähtävissä, toteutuuko hänen ennusteensa.

Bitcoinin tekninen asetelma viittaa joka tapauksessa tulevaan volatiliteettiin, mikä tukee Kiyosakin pitkän aikavälin näkemystä siitä, että taloudellinen vapaus voi todella olla lohkoketjuun koodattua.

Bitcoin hintaennuste 27.10.2025

Bitcoin (BTC/USD) käy kauppaa maanantaina iltapäivästä noin 115 500 dollarin tasolla ja muodostaa symmetristä kolmiokuviota 4 tunnin kaaviossa – kuviota, joka yleensä ennakoi merkittävää volatiliteettia. Bitcoinin kurssin kehitys osoittaa korkeampia pohjia noin 110 700 dollarissa ja matalampia huippuja noin 117 115 dollarissa, viitaten tasapainoon ennen mahdollisen läpimurron tapahtumista.

20 EMA (110 940 dollaria) ylitti äskettäin 50 EMA:n (110 524 dollaria), mikä viittaa lyhyen aikavälin nousumomentumiin.

Bitcoinin hintakaavio – Lähde: TradingView

Samalla RSI-indikaattori lukemassa 63 osoittaa tervettä nousupainetta ilman yliostetun markkinan riskiä. Kynttilänjalkakuviot, kuten spinning topit ja nousunielaisukuviot noin 111 000 dollarin kohdalla, vahvistavat uudelleen herännyttä ostokiinnostusta.

Läpimurto yli 117 115 dollarin voi käynnistää nousun kohti 118 000–120 800 dollarin aluetta, linjassa syyskuun ylätrendilinjan kanssa. Mikäli BTC ei pysy 114 000 dollarin yläpuolella, saattaa seurata vetäytyminen kohti 109 700 tai 106 700 dollaria.

Pitkä positio yli 115 100 dollarin tavoittelee 117 000–119 800 dollaria, stop-loss alle 110 000. Lasku alle 109 700 dollarin suosii shortteja kohti 106 700 dollaria.

