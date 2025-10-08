3 dollarin raja on XRP:n kannalta kriittinen – alkaako nousu?
Useiden Fibonacci-tasojen ja monen kuukauden vastustason yhteensattuma on tehnyt kolmen dollarin rajasta ratkaisevan XRP:n nousuennusteiden kannalta.
Altcoin on painanut tätä tasoa vasten viikonlopusta lähtien ja on kriittisessä risteyskohdassa – joko läpimurtoon tai hylkäykseen.
Tämä tapahtuu samaan aikaan, kun XRP vahvistaa asemaansa Yhdysvaltojen perinteisillä rahoitusmarkkinoilla, päästen mukaan S&P Dow Jones Digital Markets 50 -indeksiin, mikä kertoo kasvavasta institutionaalisesta kiinnostuksesta.
Altistus voi syventyä entisestään, kun useat ETF-liikkeellelaskijat lähestyvät lopullista spot ETF -päätöksensä määräaikaa 17. lokakuuta, mikä voi avata uusia kanavia suoriin pääomiin perinteisiltä markkinoilta.
Tällä ratkaisevalla tasolla spekulatiivinen kysyntä kiihtyy. Coinglassin datan mukaan avoin korko on jälleen 9 miljardissa dollarissa, nousua 7 % viikonlopun aikana, kun treidaajat reagoivat aktiivisesti hintaliikkeisiin.
Johdannaistreidaajat näyttävät asemoituvan jatkon puolesta – Binancen long/short-suhde on 3,45, ja lähes 78 % treidaajista veikkaa hinnan nousua.
XRP hintaennuste 8.10.2025
Parhaillaan XRP:n kurssi testaa sekä symmetrisen kolmion huippua että 3,08 dollarin Fibonacci 0.382 -tasoa.
Tämä vastustasojen yhdistelmä muodostaa viimeisen esteen 3 kuukautta kestäneen bull flag -kuvion murtumiselle, joka on nyt lähellä huippukohtaansa.
Tason muuttuminen tukitasoksi vahvistaisi liikkeen ja mahdollistaisi 3,68 dollarin huipun uudelleentestauksen sekä mahdollisen 80 % nousun 5,25 dollariin.
Kuitenkin momentti-indikaattorit varoittavat mahdollisesta hylkäyksestä. RSI on romahtanut neutraalin tason alapuolelle tämän päivän hinnan laskun myötä, mikä viittaa kasvavaan myyntipaineeseen.
Se näyttää vaikuttavan laajempaan trendiin, sillä MACD on matkalla kohti signaalilinjan alapuolelle risteämistä – mahdollinen “death cross”, joka usein ennakoi paikallisia huippuja XRP:n hinnassa.
Tässä skenaariossa 2,70 dollaria toimii avaintukitasona kuvion rakenteen säilyttämiseksi. Jos taso menetetään, voi avautua tie jyrkempään 30 % laskuun kohti kesäkuun pohjia, 1,90 dollariin. Tämä tosin avaisi myös paikan ostaa XRP:tä alennusmyynnistä.
Keskikokoisen XRP-lompakon haltijat ovat siirtyneet myyntilaidalle
Toinen laskusuuntaista näkymää vahvistava tekijä on XRP:n tarjonnan jakautuminen.
Analytiikkayhtiö Santimentin kaavion mukaan lompakot, joissa on 1–10 miljoonaa XRP:tä – eli tyypillisesti keskisuuret sijoittajat – ovat alkaneet myydä ensimmäistä kertaa vuoteen. Tämän ryhmän hallussa olevan tarjonnan osuus nousi noin 6 prosentista lokakuussa 2024 huippuunsa 10,76 prosenttiin syyskuussa 2025, mutta laski sen jälkeen 10 prosenttiin lokakuun 2025 alussa.
Myyntiaalto voi viitata voittojen kotiuttamiseen tai heikentyneeseen luottamukseen, jotka molemmat ennakoivat usein kasvavaa myyntipainetta markkinoilla. Koska tämä ryhmä hallitsee merkittävää osaa Ripplen valuutan kierrossa olevasta tarjonnasta, heidän toimintansa voi vaikuttaa vahvasti hintakehitykseen.
Sijoittaja Peter Brandt varovaisena XRP:n suhteen
Viimeaikaisessa analyysissään viestipalvelu X:ssä veteraanisijoittaja Peter Brandt tunnisti klassisen laskevan kolmion kuvion XRP:n hintakaaviossa. Tämä muodostelma, joka on peräisin Edwardsin ja Mageen teknisen analyysin oppikirjasta, viittaa tyypillisesti laskutrendin jatkumiseen.
Vaikka kuvio on laskusuuntainen, Brandt säilytti varovaisen sävyn. Hän vältti ehdottomia väitteitä, mutta korosti yhtä tiettyä ehtoa, joka voisi vahvistaa syvemmän laskun.
”Oikealla on kehittymässä laskeva kolmio. VAIN JOS se sulkeutuu alle 2,68743 (sitten olen ’hater’), sen pitäisi pudota 2,22163:een”, Brandt totesi.
Brandtin ennuste tulee samaan aikaan, kun XRP kohtaa useita negatiivisia signaaleja laajemmilla markkinoilla. Santimentin datan mukaan negatiivinen sentimentti XRP:tä kohtaan on noussut korkeimmalle tasolleen kuuteen kuukauteen.
Santiment kuitenkin huomautti vastavirtaisen ajattelun pohjalta, että näin voimakas negatiivinen tunnelma saattaa viitata mahdolliseen hintojen elpymiseen, kun katsotaan XRP:n historiallisia toipumisia.
Toinen usein unohdettu tekijä on XRP:tä koskevan Google-hakukiinnostuksen lasku. Google Trendsin datan mukaan XRP-hakuja tehtiin syyskuun lopussa kolmen kuukauden pohjalukemissa, ja ne ovat nyt alle 25 pisteessä.
Analytiikkayhtiö Santimentin optimististen tunnelmien ja laskevan hakukiinnostuksen yhdistelmä voi kasvattaa todennäköisyyttä sille, että Brandtin kuvaama laskuehto toteutuu.
Peter Brandtin ennuste korostaa XRP:n laskuriskejä lokakuussa, ja hänen analyysinsa ytimessä on laskeva kolmio -kuvio. Korkea FUD-taso, matala hakukiinnostus ja keskikokoisten sijoittajien myynnit voivat lisätä XRP:n volatiliteettia lähiviikkoina.
