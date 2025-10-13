Asiantuntijat: Bitcoin voi rikkoa taas 124 000 dollarin rajan

Johtava kryptovaluutta Bitcoin (BTC/USD) koettelee jälleen sijoittajien luottamusta käydessään kauppaa noin 115 000 dollarin tasolla.

Kyseessä on konsolidaatio 16 prosentin korjauksen jälkeen huippulukemista. ARK Investin Q3 2025 Bitcoin Quarterly -raportin mukaan markkinan perusta on kuitenkin yhä vahva: taustalla ovat positiiviset fundamentit, laaja institutionaalinen osallistuminen ja makrotaloudellinen ympäristö, joka voi luoda edellytykset uudelle nousulle vuoden lopulla.

Bitcoinin fundamentit pysyvät vahvoina volatiliteetista huolimatta

ARK kertoo, että Bitcoin päätti kolmannen vuosineljänneksen hintaan 114 065 dollaria – siis korkeammalle kuin lyhytaikaisilla haltijoilla keskimääräinen hankintahinta (111 933 dollaria), mikä on historiallisesti ollut merkittävä härkämarkkinoiden rajapyykki.

On-chain-fundamentit olivat vahvat kolmannella kvartaalilla – Lähde: ARK Invest Q3 2025 Bitcoin Quarterly

Verkko säilyttää rakenteellisen vahvuutensa:

Louhintavaikeus kasvoi 21,7 % kolmannella kvartaalilla ja 61 % vuodessa, nousten 611 EH/s tasolle – viitaten ennätyskorkeaan verkon turvallisuuteen.

Louhijoiden päivätulot kasvoivat 6,3 % vuosineljänneksellä 52,4 miljoonaan dollariin päivässä, mikä on 82 % enemmän kuin vuotta aiemmin – osoittaen kannattavuuden palautumisen halvingin jälkeen.

Transaktiomäärä kasvoi 27,8 % edellisestä kvartaalista 103 600 BTC:hen päivässä. Aktiivisten käyttäjien määrä nousi 6,1 % vuodessa – merkki jatkuvasta kysynnästä.

Likvidiä liikkumatonta tarjontaa (kolikot, joita ei todennäköisesti liikuteta) on nyt 14,3 miljoonaa BTC, mikä on 4,6 % enemmän kuin vuotta aiemmin – viitaten omistajien kasvavaan luottamukseen.

Viimeisimmästä kurssilaskusta huolimatta 94,5 % tarjonnasta on edelleen voitolla, mikä osoittaa, ettei suurin osa sijoittajista ole tappiolla – tämä on harvinaista ja tyypillistä vain kesken syklin tapahtuville konsolidaatioille.

ARK korostaa myös, että Bitcoinin “tarjontatiheys” on lähes 30 %, korkein sitten vuoden 2020. Tämä tarkoittaa, että suuri osa kolikoista on liikkunut viimeksi ±15 % sisällä nykyhinnasta. Tällainen tiheys ennakoi usein kasvavaa volatiliteettia ja mahdollisia jyrkkiä liikkeitä, kun markkinatunnelma muuttuu.

Institutionaalinen kysyntä ja ETF:t tukevat markkinoita

Institutionaalinen kiinnostus laajenee nopeasti. ARK:n mukaan:

Pörssiyhtiöiden kryptovarannot (DAT) kasvoivat 40 % vuoden 2025 aikana, saavuttaen 1,1 miljoonaa BTC:tä eli 5,6 % kokonaistarjonnasta.

Yhdysvaltojen spot Bitcoin ETF:t hallinnoivat nyt 1,3 miljoonaa BTC:tä (6,6 % kokonaistarjonnasta), mikä on ennätys. Jokainen historiallinen huippu ETF-saldossa on edeltänyt uutta hintahuippua.

Yhdessä ETF:t ja DAT:t hallitsevat 12,2 % kaikista Bitcoineista – merkki siitä, kuinka institutionaalinen keräily kiristää saatavilla olevaa tarjontaa.

Johdannaismarkkinoiden tiedot viittaavat terveeseen mutta maltilliseen vipuvaikutukseen. Perpetual-sopimusten rahoituskorko on noin 2,1 % ja kolmen kuukauden futuurien korko noin 7,6 %. Nämä ovat huomattavasti alempia kuin vuoden 2021 huipulla nähdyt 43 % ja 17 %, mikä osoittaa, että spekulatiivista ylilyöntiä ei ole tapahtunut.

Makrotrendit: Inflaatio laskee, tuottavuus nousee

ARK:n makrotiimi odottaa, että laantuvat inflaatiopaineet ja heikkenevä työmarkkina ajavat Yhdysvaltain keskuspankkia kohti kevyempää rahapolitiikkaa. Työmarkkinoiden erotus on negatiivinen ensimmäistä kertaa vuoden 2020 jälkeen, irtisanoutumisaste on laskenut 1,9 prosenttiin ja työttömyyden keskimääräinen kesto on noussut 24,5 viikkoon.

Samalla hintapaineet ovat maltillisia: Truflationin CPI osoittaa alle 3 % vuotuista inflaatiota, mikä on selvästi alle virallisten lukemien. Koska tullimaksuilla on vain vähäinen vaikutus inflaatioon, ARK uskoo keskuspankin siirtävän huomionsa inflaatiosta työllisyyteen. Tämä voisi keventää rahoitusoloja – historiallisesti suotuisa ympäristö Bitcoinille.

Lisäksi sääntelyn purkaminen ja veroihin perustuvat investointikannustimet “One Big Beautiful Bill” -lain kautta odotettavasti synnyttävät tuottavuusbuumin. R&D-, ohjelmisto- ja laiteinvestointien pysyvä täysvähennys voi nostaa bruttokansantuotetta vuonna 2026.

ARK:n mukaan tällainen rakenteellinen kasvu tukee Bitcoinin asemaa teknologisena ja rahataloudellisena suojana. Teknologia ja uudet ideat houkuttelevat sijoittajia etsimään parempia tuottoja – Bitcoin voi hyötyä tästä kehityksestä.

Bitcoin hintaennuste 13.10.2025

Teknisestä näkökulmasta Bitcoin pysyttelee vaihteluvälissä mutta vakaana. Bitcoinin kurssin 108 000–110 000 dollarin alue vastaa 200 päivän liukuvaa keskiarvoa ja on-chain-tukea 104 772 dollarin tasolla. RSI-lukema (40,6) viittaa lievään ylimyyntiin, ja MACD:n supistuvat histogrammit kertovat laskevasta myyntipaineesta.

Bitcoinin hintakaavio – Lähde: Tradingview

Jos BTC murtautuu yli 117 000 dollarin, se voi laukaista lyhytaikaisen nousun kohti 124 000–126 000 dollarin alueita, testaten aiempia huippuja. Jos 108 000 dollarin tukea ei pystytä puolustamaan, riskinä ovat laskut 103 000 ja 98 200 dollariin – vastaten 50 % korjausta kesäkuun noususta.

Swing-treidaajille ARK:n dataan perustuva rakenne osoittaa ostopaikkaa 108K tasolla, tiukalla stopilla alle 107,5K ja tavoitealueella 124K–126K.

Näkymä: Kasvupotentiaalia, mutta myös volatiliteettia

ARK tiivistää, että vaikka Bitcoinin sykli on jo pitkällä härkämarkkinassa (noin 18 kuukautta halvingin jälkeen), rakenteelliset fundamentit ovat yhä erittäin suotuisat.

Verkon turvallisuus, institutionaalinen kysyntä ja maltillistuvat makrohaasteet luovat vahvan pohjan – vaikka korkea tarjontatiheys viittaa mahdollisiin volatiliteettipiikkeihin.

Lyhyesti: Bitcoin voi horjua ennen nousua, mutta pitkän aikavälin suunta pysynee nousujohteisena, kun sitä tukevat institutionaalinen omistusennätys, niukkeneva tarjonta ja parantuva makrorahoitusympäristö. Vuoden 2025 loppua kohti seuraava merkittävä liike voi määritellä vuoden 2026 aloituksen. Tämä voi avata loppusyksylle vielä hetkiä, jolloin Bitcoinia voi ostaa alennusmyynnistä.

