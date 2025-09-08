Analyytikko: ETF-hyväksyntä voi nostaa XRP:tä 60 prosenttia

Kryptovaluutta XRP on maanantaina aamulla noin 2,90 dollarissa. Sen päivittäinen kaupankäyntivolyymi on 5,55 miljardia dollaria. Tokenin arvo on noussut 2,22 prosenttia viimeisen 24 tunnin aikana, mikä antaa tokenille 167,35 miljardin dollarin markkina-arvon ja sijoittaa sen neljänneksi suurimmaksi kryptovaluutaksi.

Kierrossa on 59,6 miljardia kolikkoa sadan miljardin enimmäistarjonnasta, ja XRP jatkaa sijoittajien kiinnostuksen herättämistä, kun he spekuloivat seuraavasta mahdollisesta nousurallista.

🚨BREAKING: @Ripple confirmed that BlackRock will join the upcoming “Swell Conference 2025“ in New York City! #XRP pic.twitter.com/fxd72DokBL — JackTheRippler ©️ (@RippleXrpie) September 5, 2025

Yksi mahdollinen ajuri on XRP:hen sidottu ETF. BlackRockin osallistuminen Ripplen tulevaan Swell 2025 -konferenssiin on lisännyt spekulaatioita siitä, että tällainen tuote voisi olla tulossa.

Jos ETF hyväksytään, se voisi käynnistää nousujohteisen rallin Bitcoinin tapaan, jossa institutionaaliset virrat nostivat hintaa yli 60 %. Polymarketin “tietäjät” antavat tällä hetkellä XRP ETF:n hyväksynnälle jopa 94 prosentin mahdollisuuden.

BlackRock ja Ripplen Swell-konferenssi

Ripplen Swell 2025 -konferenssi järjestetään 4.–5. marraskuuta New Yorkissa, ja mukana on BlackRockin digitaalisten omaisuuserien johtaja Maxwell Stein sekä muita suuria nimiä. Puhujina ovat muun muassa Nasdaqin Adena Friedman, Ripplen perustaja Chris Larsen, toimitusjohtaja Brad Garlinghouse ja OKX:n sijoitusjohtaja Jason Lau.

Ohjelman mukaan Stein keskustelee tokenisoiduista omaisuuseristä Moody’sin Rory Callagyn kanssa, mutta ei ole vahvistettu, käsitelläänkö XRP ETF:ää suoraan.

Tällä hetkellä varainhoitaja tarjoaa ETF:iä Bitcoinin ja Ethereumin pohjalta, mutta on pysynyt poissa XRP:stä todennäköisesti SEC:n kanssa käydyn pitkän oikeuskiistan vuoksi. Oikeustapaus päättyi viime kuussa, mikä saattaa avata tien uusille institutionaalisille tuotteille.

Tärkeitä seurattavia kohtia:

BlackRock hallinnoi jo Bitcoin- ja Ether-ETF:iä.

Ripplen oikeudelliset riskit ovat vähentyneet, mikä ruokkii ETF-odotuksia.

Swell 2025 käsittelee maksamista, stablecoineja, sääntelyä ja käyttöönottoa.

XRP hintaennuste 8.9.2025

4 tunnin kaaviossa XRP:n kurssi vaikuttaa laskusuuntaiselta, sillä Ripplen valuutta liikkuu laskevassa kanavassa, mikä osoittaa painetta alaspäin. Se on juuri 50-EMA:n (2,81 dollaria) alapuolella, ja 200-EMA (2,87 dollaria) estää nousua. Kaikki yritykset murtautua 2,87 dollarin yli ovat tähän mennessä epäonnistuneet.

XRP/USD-hintakaavio – Lähde: Tradingview

Kynttilänjalat osoittavat epäröintiä, ja kaaviossa näkyy spinnereitä ja pienirunkoisia kynttilöitä. RSI on tasolla 46, mikä kertoo heikosta momentista eikä osoita noususuuntaista poikkeamaa. Jos XRP laskee alle 2,76 dollarin, seuraavat kohteet ovat 2,70 ja 2,62 dollaria, mikä vastaa kanavan alareunaa.

Jotta härät saisivat otteen, XRP:n on murtauduttava 2,87 dollarin yläpuolelle vakuuttavasti. Nouseva engulfing-kynttilä ja vahva volyymi voisivat avata tien 2,95 ja 3,04 dollarin tasoille, jos XRP:n ostaminen kiihtyy. Muuten näkymä pysyy laskupainotteisena ja myyntipaine voi kasvaa.

XRP ETF -toiveet ja pitkän aikavälin näkymät

Lyhyellä aikavälillä XRP:n suunta riippuu 2,70 dollarin tukitason puolustamisesta. Rebound voi käynnistää palautumisen, mutta jos taso murtuu, edessä voi olla uusi laskuvaihe.

Pitkällä aikavälillä kaikki riippuu käyttöönotosta – kuten keskuspankkien osallistumisesta ja ETF:n hyväksymisestä. Jos institutionaalinen kysyntä lisääntyy ETF:n kautta, XRP voi seurata Bitcoinin esimerkkiä, jolloin rahavirrat nostivat kurssin jyrkkään nousuun. 60 %:n nousu nykytilanteesta veisi XRP:n hintaan 4,50 dollaria, ja nousu voi jatkua, jos koko kryptomarkkina tukee liikettä.

Sijoittajille kärsivällisyys ja riskienhallinta ovat edelleen avainasemassa, mutta ETF-tarina pitää yllä toivoa uudesta noususyklistä.

Useiden aktiivisten Ripple-yhteisön vaikuttajien tavoin analyytikko AlphaTrades jakoi kuvan, jossa näkyvät tärkeät määräpäivät seitsemän eri varainhoitajan XRP ETF -hakemuksille. Kaikkien määräpäivät osuvat seitsemän päivän sisään, 18.–25. lokakuuta välille.

XRP:n kaupankäyntitiedot sunnailta osoittavat, että kolikon 3 %:n hinnannousua vauhditti pääasiassa aktiivinen, korkeaa vipuvaikutusta hyödyntävä spekulatiivinen kysyntä. Kuten CoinMarketCapin kaaviosta nähdään, kolmen prosentin nousu tapahtui samaan aikaan, kun 24 tunnin kaupankäyntivolyymi laski 10,3 %. Tällainen merkittävä hinnannousu spottimarkkinoiden aktiivisuuden laskiessa viittaa siihen, että pääasiallinen ajuri löytyy spekulaatioista tulevista tapahtumista.

Tätä tulkintaa tukee myös Coinglassin johdannaistilasto: futuurien kaupankäyntivolyymi nousi 17 % ja avoin korko – joka seuraa uusien futuuripositioiden määrää viimeisen 24 tunnin ajalta – kasvoi 3 %, mikä on linjassa XRP:n päivittäisen hinnannousun kanssa.

Jos spekulatiivinen kysyntä jatkuu, kun ETF-hakemusten kriittiset määräpäivät lähestyvät, XRP:n kaltaiset altcoinit, joiden osalta on vireillä useita hakemuksia, saattavat jatkossakin ylittää spottimarkkinoiden haasteet – kuten sunnuntain kaupankäynti osoitti.

