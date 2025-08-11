Ripplelle toinenkin voitto SEC:stä – XRP:n nousu voi jatkua

Viimeksi päivitetty: Elokuuta 11, 2025

Cryptonews on seurannut kryptovaluutta-alaa tarjoten lukijoillemme informatiivisia näkemyksiä. Toimittajillamme ja analyytikoillamme on laaja kokemus markkina-analyysistä ja lohkoketjuteknologioista.

Ripplen kryptovaluutta XRP on tällä hetkellä noin 3,30 dollaria, mikä merkitsee noin 2,5 prosentin nousua viimeisen vuorokauden aikana. Viime viikon hyvät uutiset ovat nostaneet hintaa noin 10 prosentilla viikon takaisesta.

Nousu alkoi, kun Ripple ja Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissio SEC jättivät 2. piirikunnan valitustuomioistuimelle pyynnön vetää valituksensa pois, mikä voi tarkoittaa, että viisi vuotta kestänyt oikeusriita on ohi.

Ripplen lakiasiainjohtaja Stuart Alderoty vahvisti, että molemmat osapuolet sopivat maksavansa omat kulunsa – selvä merkki siitä, että koko prosessi on päättymässä.

✅ Ripple vs SEC: Case Closed



The SEC has confirmed a Joint Stipulation to Dismiss Appeals, officially wrapping up its case against @Ripple, @bgarlinghouse, and @chrislarsensf.



The gavel has fallen, a new chapter begins for #XRP 📜🚀 pic.twitter.com/CARbs9OvHz — John Squire (@TheCryptoSquire) August 8, 2025

SEC:n vuoden 2020 kanne väitti, että XRP:n myynti muodosti rekisteröimättömän arvopaperitarjouksen. Vuonna 2023 annetussa merkittävässä tuomiossa todettiin, että XRP:n myynti pörsseissä, kuten Coinbasessa ja Binancessa, ei ollut arvopaperikauppaa, vaikka Ripple todettiin vastuulliseksi tietyistä institutionaalisista myynneistä.

Aiemmin tänä vuonna ehdotettu 50 miljoonan dollarin sovinto hylättiin tuomioistuimessa, mutta viimeisin hakemus – johon liittyy SEC:n päivitys määräaikaan 15. elokuuta mennessä – viittaa siihen, että lopullinen ratkaisu voi olla lähellä. Oikeudellinen sovinto voisi avata tien laajemmalle institutionaaliselle osallistumiselle, erityisesti jos XRP:hen sidotut pörssinoteeratut rahastot (ETF:t) toteutuvat.

Ripplen ja SEC:n oikeuskiistan päätyttyä XRP:n arvo on noussut merkittävästi. Tämä sääntelyselkeys on herättänyt uutta institutionaalista kiinnostusta, ja yhä useampi yritys kehittää treasury-strategioita XRP:n hyödyntämiseksi. Tämä on myös lisännyt mahdollisuuksia XRP:hen sidotulle pörssinoteeratulle rahastolle (ETF), mikä ruokkii entisestään markkinaoptimismia.

Ripple sai toisenkin voiton SEC:stä

SEC myönsi Ripple Labsille perjantaina poikkeuksen Regulation D -säännöksen hylkäämispykälästä, joka liittyi aiempaan määräykseen.

Tapauksen taustalla on 22. joulukuuta 2020 Yhdysvaltain New Yorkin eteläisen piirin käräjäoikeudessa jätetty kanne, jossa SEC väitti Ripplen XRP-myyntien rikkoneen vuoden 1933 arvopaperilain pykälää 5.

Oikeus antoi vuosi sitten tuomion, jossa Ripple määrättiin pysyvästi pidättäytymään vastaavista rikkomuksista. Molemmat osapuolet valittivat päätöksestä, mutta siirtyivät kohti sovintoa toukokuussa 2025 ja vetivät valituksensa kokonaan pois viime viikolla. Sovintoratkaisussa haettiin määräyksen purkamista, mikä olisi poistanut Ripplen kyvyttömyyden käyttää Regulation D:n sääntöön 506 sisältyvää poikkeusta tietyissä yksityistarjouksissa. Käräjäoikeus kuitenkin hylkäsi pyynnön, mikä johti siihen, että SEC myönsi poikkeuksen.

”Ottaen huomioon tosiseikat ja olosuhteet, mukaan lukien komission aiemman päätöksen ratkaista asia tavalla, jolla lopullisen tuomion määräys Rippleä vastaan olisi purettu ja siten poistettu Ripplen Regulation D -hylkäys, komissio on päättänyt sääntöön 506(d)(2)(ii) perustuen, että on olemassa hyväksyttävä syy olla epäämättä siinä tarkoitettua poikkeusta”, SEC totesi määräyksessään.

Komissio päätti, että “on olemassa hyväksyttävä syy olla epäämättä poikkeusta, joka sisältyy sääntöön 506(d)(2)(ii) arvopaperilain nojalla”.

Regulation D on SEC:n sääntökokoelma, joka tarjoaa poikkeuksia normaaleista rekisteröintivaatimuksista tietyntyyppisille yksityistarjouksille. Se mahdollistaa erityisesti pienempien yritysten hankkia pääomaa sijoittajilta ilman julkisen osakeannin vaatimaa aikaa ja kustannuksia.

Määräys päättyi seuraavasti:

“MÄÄRÄTÄÄN, että arvopaperilain säännön 506(d)(2)(ii) nojalla myönnetään Ripplelle poikkeus säännön 506(d)(1)(ii)(A) hylkäämispykälän soveltamisesta, joka johtuu lopullisen tuomion määräyksestä Rippleä vastaan.”

Päätös sai välittömän reaktion kryptovaluutta-alan kannattajilta.

But alas Scams, Ripple had another win with the SEC immediately ordering an exemption from the Bad Actor disqualification arising from the permanent injunction.



Indirectly, another win for XRP.🥳 https://t.co/LwkAm6g79S pic.twitter.com/Hfa7iRsrN5 — bill morgan (@Belisarius2020) August 8, 2025

“Ripple sai jälleen voiton, kun SEC määräsi välittömästi poikkeuksen pysyvästä määräyksestä johtuvasta ‘Bad Actor’ -hylkäyksestä”, asianajaja Bill Morgan kommentoi X:ssä.

XRP:n tekninen läpimurto tähtää 3,65 dollariin

Tällä hetkellä XRP:n kurssi on nousujohteinen, sillä XRP:n 2 tunnin kaaviossa näkyy läpimurto symmetrisestä kolmio-kuviosta, joka muodostui 18 %:n laskun jälkeen heinäkuun lopulla. Läpimurto, jota tukee vahva nouseva trendiviiva, nosti hinnan lähes 20 % ja haastoi vastustason 3,38 dollarissa.

Momentum-indikaattorit tukevat tätä nousunäkymää – MACD on kääntynyt positiiviseksi risteyksen jälkeen, ja RSI on lähellä 60:tä, mikä viittaa siihen, että tilaa on edelleen nousulle ennen kuin yliostetut olosuhteet syntyvät.

XRP-hintakaavio – Lähde: Tradingview

Konsolidointi juuri vastustason alapuolella muistuttaa härkäviiri-kuviota, mikä vihjaa mahdollisesta uudesta nousujaksosta. 50-jakson yksinkertainen liukuva keskiarvo (SMA), joka on nyt 3,12 dollaria, nousee trendiviivan mukana ja tarjoaa tärkeän tukialueen dipin ostajille. Jos härät onnistuvat sulkemaan selkeästi yli 3,38 dollarin, Fibonacci-projektiot ja mitatun liikkeen laskelmat osoittavat kohti 3,51 dollaria ja sen jälkeen 3,65 dollaria – hieman alle vuoden 2018 kaikkien aikojen huipun.

Välitön vastustaso: 3,38 dollaria

3,38 dollaria Seuraavat nousutavoitteet: 3,51 dollaria, 3,65 dollaria

3,51 dollaria, 3,65 dollaria Keskeiset tukitasot: 3,21 dollaria, 3,12 dollaria

3,21 dollaria, 3,12 dollaria Läpimurron vahvistus: Sulkeminen yli 3,38 dollarin nousevalla volyymilla

XRP ETF -momentum voi kiihdyttää paraboliseen nousuun

Jos nykyinen rakenne säilyy ja erityisesti jos SEC-tapaus ratkeaa Ripplen eduksi, ETF-hyväksyntä voisi olla katalyytti. Tämä avaisi portit institutionaaliselle rahalle, aivan kuten Bitcoinille kävi tämän vuoden spot-ETF:ien lanseerauksen jälkeen. Kun tähän yhdistyy XRP:n tekninen momentti, voidaan nähdä parabolinen nousu 4,00 dollariin ja mahdollisesti sen yli.

Kauppiaille asetelma on selkeä: läpimurto yli 3,38 dollarin stop-lossin ollessa alle 3,12 dollarissa tarjoaa hyvän riskisuhteen. Makrotasolla sääntelypaineen hellittäminen ja ETF-virrat luovat harvinaisen teknisen ja sentimentin yhteneväisyyden.

Jos kaikki tämä toteutuu, XRP ei välttämättä ainoastaan testaa vuoden 2018 huippuja, vaan myös asettaa uuden ennätyksen ja voi olla yksi seuraavan kryptosyklin parhaista suorittajista.

