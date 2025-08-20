Yhdysvalloissa SEC lykkäsi XRP ETF -päätöksenteon lokakuulle

Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissio SEC lykkäsi juuri XRP:n ja useiden muiden spot ETF -hakemusten päätöksiä lokakuulle. Tämän seurauksena XRP:n kurssi laski 2 % viimeisen 24 tunnin aikana.

SEC kertoi useiden ETF-hakemusten lykkäyksestä maanantaina. Virasto asetti ilmoituksissaan uusiksi päätöspäivämääriksi 21Shares Core XRP Trustille 19. lokakuuta.

Lisäksi lykkäystä tuli muillekin ETF-hakemuksille: NYSE Arcan Truth Social Bitcoinille ja Ethereum ETF:lle uusi käsittelypäivä on 8. lokakuuta sekä 21Sharesin ja Bitwisen Solana ETF:lle 16. lokakuuta.

Keskitettyihin pörsseihin talletettuna oleva XRP:n tarjonta on laskenut vain 5,66 prosenttiin. Glassnoden mukaan tämä on matalin lukema kuukauteen ja noin 3 % vähemmän kuin 9. elokuuta.

Tämä jyrkkä lasku osoittaa myyntipaineen vähentyneen, kun yhä useampi sijoittaja siirtää XRP:nsä omiin lompakoihin. Se voi vihjata kasvavasta luottamuksesta, vakaudesta ja kasvun mahdollisuudesta tulevina viikkoina.

XRP on nyt lähellä tärkeää tukitasoa 2,90:ssa (punainen viiva), josta se on aiemmin ponnahtanut voimakkaasti. Tämä taso on tarkasti seurattu jokaisessa XRP:n hintapäivityksessä. Jos sama toistuu, saatamme nähdä tuplapohjan muodostuvan – mikä on erittäin bullish-signaali.

RSI on 32:ssa, joten XRP on ylimyyty ja saattaa olla valmis kääntymään ylöspäin. Kuitenkin MACD näyttää negatiivisia merkkejä, joten ennen todellista nousua saatamme nähdä lisää laskua.

Jos tuki pitää, voimme nähdä nousun seuraavaan vastustasoon 2,96:ssa. Mutta jos tuki pettää, olemme todennäköisesti edessä uusien laskujen kanssa.

XRP:n massakäyttö jatkuu

Vaikka Ripple odottaa edelleen Yhdysvaltain pankkilupaa ja XRP ETF-hyväksyntää lokakuussa, XRP:n käyttöönotto jatkaa kasvuaan. Sitä voi nykyään käyttää melkein kaikkialla. Valuutta on käytössä lennoista hotelleihin ja jopa uuteen XRP Rewards -tapahtumaan, joka juuri lanseerattiin Ripple-yhteisölle.

🚨BREAKING NEWS: Travelers in the UAE can now book FLIGHTS using #XRP! ✈️💳



The global adoption wave is just getting started — where will XRP take you next? 🌍🚀



Decentralized Media goes LIVE on September 12 — changing how news, finance & crypto are reported forever! 📰⚡… pic.twitter.com/SV7jMZtHj5 — Ripple Queen (@Ripple_queen) August 19, 2025

Ripple jätti heinäkuun alussa hakemuksen kansallisesta pankkilisenssistä Yhdysvaltain valuuttavalvontaviranomaiselle (OCC).



Pankkilisenssin olisi määrä vahvistaa Ripplen aikomukset saattaa dollarilla tuettu stablecoin RLUSD liittovaltion valvontaan ja laajentaa kryptovaluuttoihin liittyviä rahoituspalveluitaan Yhdysvalloissa.

XRPL pärjäsi huonosti vertailussa

Ripplen kryptovaluutan taustalla oleva lohkoketju XRP Ledger koki kovan kolauksen hiljattain sen sijoituttua viimeiseksi uudessa lohkoketjuanalytiikkayhtiö Kaikon tekemässä turvallisuusarviossa.

Kaikon neljännesvuosittaisen Blockchain Ecosystem Ranking -raportin mukaan XRP Ledger sai turvallisuusluokassa vain 41 pistettä sadasta – alhaisimman tuloksen 15 tutkitusta lohkoketjusta.

Se jäi Polygonin (44) ja Stellarin (45) taakse, kun taas Ethereum johti tulostaulukkoa pistein 83.

Heikko tulos validoijien turvallisuudessa ja hajautuksessa

Kaiko arvioi lohkoketjuja viiden osa-alueen perusteella: hallinto, integraatio, likviditeetti, operatiivinen tehokkuus ja turvallisuus.

Turvallisuusarvio kattaa validoijien hajautuksen, auditointihistorian, toiminnallisen kestävyyden ja aiemmat tietomurrot.

Huhtikuussa hakkeri murtautui XRPL-kehittäjien käyttämään viralliseen ohjelmistopakettiin upottamalla haitallista koodia, joka olisi voinut varastaa käyttäjien yksityisiä avaimia. Aikido Security -tutkijan Charlie Eriksenin tunnistama haavoittuvuus olisi voinut johtaa merkittävään toimitusketjuhyökkäykseen kryptoekosysteemissä.

Vaikka itse pääkirjanpito ja GitHub-repositorio eivät joutuneet suoraan vaaraan, tietomurto paljasti haavoittuvuuksia lohkoketjun toimitusketjuturvallisuudessa ja sai osakseen kovaa kritiikkiä.

Tuolloin Aikido Security kertoi, että hyökkääjä sai haltuunsa kehittäjän Node Package Manager (NPM) -tunnuksen, mikä mahdollisti muokattujen xrpl.js-versioiden julkaisemisen. Tämä on virallinen JavaScript-kirjasto XRP Ledgerin käyttöön.

Paketilla on yli 140 000 latausta viikossa, ja se on laajasti integroituna satoihin tuhansiin sovelluksiin ja verkkosivustoihin, mikä nosti huolia mahdollisen hyökkäyksen mittakaavasta.

”Tämä olisi voinut olla katastrofaalista”, Eriksen varoitti turvallisuuspäivityksessä ja huomautti, että haavoittuvuus mahdollisti teoriassa yksityisten avainten varkaudet ja altisti kryptolompakot riskille.

Haitallinen koodi havaittiin 21. huhtikuuta, kun Aikidon valvontajärjestelmä liputti viisi epäilyttävää pakettiversiota.

Validoijien jakauma pysyy toisena kipupisteenä. Toisin kuin Ethereum ja Solana, jotka luottavat yli miljoonaan ja 1 700 solmuun, XRP Ledgerillä on noin 190 aktiivista validoijaa.

Niistä vain 35 sisältyy oletusarvoiseen ”unique node list” -listaan, jota suurin osa osallistujista käyttää konsensukseen pääsemiseksi. Vaikka tämä rakenne on tarkoitettu lisäämään nopeutta ja luotettavuutta, kriitikot väittävät sen keskittävän valtaa ja altistavan järjestelmän helpommin koordinoiduille häiriöille.

Wellgistics ottaa käyttöön XRP Ledger -maksut Yhdysvaltain apteekeissa

Wellgistics Health ottaa käyttöön XRP Ledger -pohjaisen maksujärjestelmän tuhansissa apteekeissa Yhdysvalloissa. Tämä merkitsee yhtä ensimmäisistä laajamittaisista lohkoketjutoteutuksista terveydenhuollon sektorilla.

Nasdaq-listattu jakelija (WGRX) kertoi, että alusta mahdollistaa riippumattomien apteekkien maksaa lääkevarastostaan ja siirtää varoja välittömästi, ohittaen pankkiviiveet ja korkeat luottokorttimaksut, jotka usein rasittavat pieniä toimijoita.

Käyttöönotto integroituu RxERP-järjestelmään, joka on sarjoitettu lääkkeiden verkkokauppa- ja toiminnanohjaustyökalu. Se tarjoaa reaaliaikaista seurantaa, alhaisemmat kustannukset ja suoran selvityksen apteekkien ja jakelijoiden välillä.

Wellgistics, jolla on verkostossaan yli 6 500 apteekkia ja 200 valmistajaa, on yksi ensimmäisistä terveydenhuoltoalan yrityksistä, joka lanseeraa maksuratkaisun XRP Ledgerillä (XRPL), Ripple Labsin tukemalla avoimen lähdekoodin lohkoketjulla.

Apteekit voivat nyt liittyä ohjelman betaversioon. Toimitusjohtaja Brian Norton sanoi, että apteekkien omistajien vastaus on ollut odotettua vahvempi ja huomautti, että he ovat ”edistyksellisempiä lohkoketjun suhteen kuin moni alalla olettaa”.