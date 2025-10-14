XRP ETF -hyväksynnät jo oven takana – raketoiko Ripple?

Viimeksi päivitetty: Lokakuuta 14, 2025

Viimeisimmät S-1-muutoshakemukset viittaavat siihen, että valmistelevat toimet spot XRP ETF:ien hyväksymiseksi ovat käynnissä. Tämä ruokkii uutta XRP-hintojen nousuodotusta.

Joissain päivitettyissä hakemuksissa on nyt mukana viralliset kaupankäyntitunnukset. ETF-instituutin perustaja Nate Geraci pitää tätä merkkinä siitä, että Ripplen altcoin on “hyvin lähellä” ETF-hyväksyntää.

Another batch of S-1 amendments rolling in on spot xrp ETFs…



Bitwise, Franklin, 21Shares, WisdomTree, Grayscale, & Canary.



Several include ticker symbols.



Getting close. pic.twitter.com/TY24kTY6MI — Nate Geraci (@NateGeraci) October 10, 2025

Bloombergin vanhempi ETF-analyytikko Eric Balchunas huomauttaa, että nämä S-1-hakemukset ovat viimeinen este ennen hyväksyntää, erityisesti sen jälkeen kun SEC muutti olennaisesti menettelytapaansa.

Honestly the odds are really 100% now. Generic listing standards make the 19b-4s and their “clock” meaningless. That just leaves the S-1s waiting for formal green light from Corp Finance. And they just submitted amendment #4 for Solana. The baby could come any day. Be ready. https://t.co/5JtfTm82Wi — Eric Balchunas (@EricBalchunas) September 29, 2025

Viranomaisen siirtyminen geneerisiin listaamisstandardeihin on poistanut tarpeen 19b-4-hakemuksille, ja ainoastaan S-1-rekisteröintilomakkeet ovat enää tarkastelussa.

Tässä viitekehyksessä XRP täyttää hyväksyntäkelpoisuuden ehdot, mikä asettaa sen pikakaistalle kohti hyväksyntää ja avaa tien säännellylle spot-altistukselle Yhdysvaltojen perinteisillä rahoitusmarkkinoilla.

XRP hintaennuste 14.10.2025

Uusi kysyntä perinteisiltä rahoitusmarkkinoilta voisi antaa XRP:n kurssille sen tarvitseman vauhdin murtautua ulos vuoden mittaisesta nousevan kolmion kuviosta.

Vaikka viikonlopun laajamittainen likvidointiaalto mitätöi useimmat lyhyen aikavälin noususignaalit, laajempi rakenne on yhä voimassa.

XRP / USD 1 päivän kaavio, vuoden mittainen nouseva kolmio. Lähde: TradingView.

Momentti-indikaattorit kohdistavat nyt huomion takaisin läpimurtoon ja vahvistavat 1,50 dollaria mahdollisena pohjatasona.

RSI on kääntynyt voimakkaasti nousuun sen jälkeen kun se laski ylimyytyyn alueeseen (30), ja MACD-histogrammi näyttää muodostavan pohjaa signaalilinjan alapuolella — viitaten siihen, että ostajat palaavat markkinoille myyjien menettäessä otettaan.

Keskeinen vastustaso on 3,40 dollaria — se on rajoittanut nousua koko kuvion ajan. Kun se kääntyy tueksi, XRP voi nousta 210 % tekniseen 8 dollarin tavoitteeseensa.

Lähiajan näkymissä kauppiaiden tulisi seurata, nouseeko hinta takaisin 2,70 dollarin kysyntäalueelta, mikä vahvistaisi korkeamman tuen jatkuvalle nousutrendille.

Kun katsotaan pidemmälle tulevaisuuteen, Yhdysvaltojen perinteisten markkinoiden laajentuva altistus sekä korkojen lasku voisivat ruokkia riskihakuisuutta ja viedä XRP:n kohti 15 dollaria vuoteen 2026 mennessä — mahdollinen 500 % nousu.

Vaikka 1 000 dollarin XRP-hintatavoite on tällä hetkellä vielä kaukana, uudet reitit pääomavirroille luovat vahvan perustan sen toteutumiselle pitkällä aikavälillä. Tällä hetkellä voi siis olla, että XRP:tä ostetaan alennusmyynnistä.

Pelottava ennuste X:n analyytikolta

Kryptoanalyytikko on herättänyt uutta keskustelua X-alustalla osoitettuaan hätkähdyttävän yhtäläisyyden XRP:n nykyisen hintarakenteen ja vuoden 2017 asetelman välillä. Tuolloin kryptovaluutta koki äkillisen ”flash crashin” Binancessa, romahtaen 0,36 dollarista aina 0,001 dollariin, ennen kuin nousi muutamassa viikossa kymmeniä tuhansia prosentteja kaikkien aikojen huippulukemiinsa.

Tekninen analyysi Guy on the Earth -nimellä tunnetulta kryptoanalyytikolta viittaa joulukuuhun 2017 – aikaan jolloin XRP joutui Binancen väitetyn ”rug pull” -tilanteen kohteeksi. Se aiheutti hinnan jyrkän, mutta lyhytaikaisen romahduksen, joka lopulta käynnisti yhden XRP:n historian voimakkaimmista nousuralleista.

XRP



Interesting observation.



Who remembers in December 2017 when Binance rugged XRP from 36c to 0.001c and then sent it tens of thousands of % higher to ATHs?



The chart has 2017 vibes for real now.



It was mere days later in 2017 the bull market started. pic.twitter.com/ADiMeJ1fiV — Guy on the Earth (@guyontheearth) October 11, 2025

Analyytikon jakama kaavio osoittaa dramaattisen flash crashin, jossa XRP:n hinta putosi yli 99 % 0,36 dollarista 0,001 dollariin, ennen kuin se räjähti uuteen nousuun ja rikkoi kolmella dollarilla varustetun hintatason alkuvuodesta 2018.

Analyytikko huomauttaa, että sama rakenteellinen kuvio näyttää muodostuvan jälleen XRP:n hintakaaviossa. Romahduksen jälkeen kryptoyhteisössä raportoitiin tapauksista, joissa pörssien väitettiin estäneen yksityissijoittajia ostamasta hintadipin aikana.

Markkinatunnelma pysyy nyt varovaisena, aivan kuten loppuvuonna 2017 ennen markkinoiden siirtymistä euforiseen nousuvaiheeseen. Analyytikko myöntää kuitenkin, että suuri ero nykyisen ja vuoden 2017 tilanteen välillä on markkinasentimentissä: nyt tunnelma on enemmän ”romahduksesta toipumisen väsymystä”.

Siitä huolimatta XRP:n hintakaavio näyttää edelleen selviä yhtymäkohtia aiempaan sykliin. Analyytikko kertoo lyhyen aikavälin näkemyksensä olevan pieni toipuminen, jota seuraa vielä yksi voimakas myyntiaalto – ennen mahdollisesti uutta paraboolista nousua, joka muistuttaisi kahdeksan vuoden takaista hintarallia.

XRP:n yleinen ennuste pysyy yhä nousujohteisena

Toisessa analyysissä kryptomarkkina-asiantuntija XForceGlobal esitti XRP:lle pitkän aikavälin näkymän Elliott Wave -teorian mukaisesti. Hänen mukaansa XRP on edelleen makroaikajänteellä nousutrendissä.

Kaavion mukaan XRP muodosti vuosien 2021–2024 välillä monivuotisen konsolidaatiokolmion. Hän arvioi, että kryptovaluutta seuraa harvinaista ”Flat route” -rakennetta. XForceGlobalin mukaan XRP on juuri päättänyt toisen korjaavan aallon ja on nyt vahvistusvaiheessa uudelle nousuliikkeelle.

Aikataulullisesti hän näkee XRP:n olevan hyvässä asemassa jatkoliikkeelle ja ennustaa ensin nousua 3,30 dollariin. Sen jälkeen hän odottaa voimakasta läpimurtoa kohti 24 dollaria aaltoliikkeen 3 vaiheessa ja mahdollisesti jopa noin 34 dollarin huippua aalto 5:ssa. Hän kuitenkin varoittaa, että pysyvä pudotus alle 0,60 dollarin mitätöisi tämän noususkenaarion.

$XRP



Still bullish on the macro.#XRP has chosen the Flat route. We still have this as the final bullish option, and is now within the confirmation stage. From a timing perspective, it's looking great.



This would be our last exhausted option. Below $0.60 would be very bearish. https://t.co/opAeWnOLkQ pic.twitter.com/y4HBn8OUfg — XForceGlobal (@XForceGlobal) October 12, 2025

PepeNode: Uusi tapa ansaita tällä syklillä?

Pepe valtasi meemikentän viime syklillä ja muutti viraaliksi levinneen sammakon yhdeksi krypton suurimmista kulttuuri-ilmiöistä.

Nyt, hyödyntäen tuota samaa energiaa, uusi sivuhaara, PepeNode ($PEPENODE), lisää jotain, mitä alkuperäinen ei tarjonnut: todellista passiivista tuloa.

Muut meemikolikot ovat yrittäneet ennenkin; Shiba Inu toi stakingin, mutta PepeNode menee pidemmälle uudella “mine-to-earn” -mallilla.

Louhintaa ilman laitteistoa.

Kirjaudu sisään, hanki virtuaalisia solmuja, kokoa laitteistosi ja ala ansaita palkkioita tunnettujen meemikolikoiden kautta.

Tilastot näyttävät lupaavilta. Ennakkovaiheessa on jo kerätty yli 1,7 miljoonaa dollaria, ja varhaiset sijoittajat tienaavat yhä jopa 740 % vuotuisia tuottoja ennen seuraavaa vaihetta.

Lisäksi 70 % poltot kaikista $PEPENODE-tokeneista, joita käytetään solmuihin ja laitteistoihin, tukevat tokenin pitkäaikaista arvoa deflaation kautta.

Ja ajoitus ei voisi olla parempi. Makrotaloudellinen tarina ohjaa pääomaa takaisin riskisiin omaisuuseriin kuten meemikolikoihin, mikä tekee PepeNoden ansaintamallista entistä vahvemman sektorin kiihtyvän vauhdin myötä.

Vastuuvapauslauseke: Tässä artikkelissa esitetyt kryptovaluuttahankkeet eivät ole julkaisun kirjoittajan tai julkaisun taloudellisia neuvoja – kryptovaluutat ovat erittäin epävakaita sijoituksia, joihin liittyy huomattavia riskejä, joten tee aina oma tutkimuksesi.