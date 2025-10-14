Romahtavatko kryptomarkkinat, kun Fedin Powell pitää puheen?

Maailman kryptomarkkinat odottavat jännittyneinä, kun Yhdysvaltain keskuspankin (Federal Reserve) puheenjohtaja Jerome Powell pitää tiistaina puheen. Powell on pääpuhujana Yhdysvaltain talousnäkymistä ja rahapolitiikasta National Association for Business Economics (NABE) -vuosikokouksessa Philadelphiassa.

Puhe, joka on otsikoitu “Economic Outlook and Monetary Policy”, pidetään maailmanmarkkinoiden myllertäessä. Yhdysvaltain ja Kiinan välillä on taas jännitteitä ja kryptomarkkinat ehtivät jo kertaalleen romahtaa viime viikon lopulla.

POWELL SPEECH TOMORROW



EXPECT VOLATILITY pic.twitter.com/NeHEbEHd72 — 0xMarioNawfal (@RoundtableSpace) October 13, 2025

Powellin lausunnot voivat vaikuttaa odotuksiin korkojen laskuista ja laajemmasta rahapolitiikasta – ja näin ollen ratkaista, jatkavatko kryptomarkkinat alamäkeään vai tasaantuvatko ne.

Kryptomarkkinat varautuvat Powellin puheeseen Trumpin tullikaaoksen jälkeen

Viime viikolla presidentti Donald Trump nostatti jälleen kauppajännitteitä ilmoittamalla suunnitelmastaan asettaa 100 %:n tullit kaikille Kiinasta Yhdysvaltoihin tuotaville tuotteille 1. marraskuuta alkaen.

Ilmoitus ravisutti maailmanmarkkinoita, ja koko kryptomarkkinoiden arvo laski yli 125 miljardia dollaria muutamassa tunnissa.

Bitcoin, joka oli aiemmin viikolla noussut yli 122 000 dollariin, romahti alle 105 000 dollarin Trumpin ilmoituksen jälkeen. Johtava kryptovaluutta kävi hetkellisesti jopa alle 102 000 dollarissa lauantaina.

💥 Over 1.66 million crypto traders were liquidated as the market experienced a sharp downturn, wiping out $19.33 billion in positions.#Trump #Bitcoinhttps://t.co/7PNRagvFrx — Cryptonews.com (@cryptonews) October 11, 2025

Ethereum putosi lähes 20 % samassa aikajaksossa, kun taas Solana, XRP ja BNB kirjasivat 12–18 % tappiot.

Raju lasku laukaisi massiivisia pakkolikvidaatiota eri pörsseissä. CoinGlassin mukaan yli 1,66 miljoonaa treidaajaa menetti asemansa 24 tunnin aikana, mikä tuotti 19,33 miljardin dollarin edestä likvidoituja positioita.

Pelkästään Bitcoin ja Ethereum muodostivat lähes 10 miljardia dollaria näistä tappioista. Tämä teki tapahtuneesta yhden vuoden vakavimmista vivutuksen purkautumisista.

Lisäksi Crypto Fear & Greed Index romahti perjantain “ahneudesta” (64) lauantain “pelkoon” (27) – alimmalle tasolleen kuuteen kuukauteen.

🔴 Crypto Fear and Greed Index crashed from 64 to 27 after Trump’s 100% tariff shock — over $19.33B liquidated and $1T erased from the market in three hours.



More crash ahead?#Bitcoin #Ethereumhttps://t.co/ZPzP74ngrh — Cryptonews.com (@cryptonews) October 11, 2025

Kryptomarkkinat romahtaneet lokakuussa äärimmäisen harvoin

Taloustieteilijä Timothy Peterson huomautti, että yli 5 % pudotukset lokakuussa ovat “äärimmäisen harvinaisia”. Niitä on esiintynyt vain neljä kertaa viimeisen vuosikymmenen aikana: lokakuussa 2017, 2018, 2019 ja 2021.

Drops of more than 5% in October are exceedingly rare. This has happened only 4 times in the past 10 years.



Oct 24 2017

Oct 11 2018

Oct 23 2019

Oct 21 2021



What happened next? 7 days later bitcoin was

2017: up 16%

2018: up 4%

2019: up 21%

2021: down -3% pic.twitter.com/mbFs19RbwL — Timothy Peterson (@nsquaredvalue) October 10, 2025

Lähes jokaisen aiemman pudotuksen jälkeen Bitcoin nousi takaisin: 16 % vuonna 2017, 4 % vuonna 2018 ja 21 % vuonna 2019. Ainoastaan vuonna 2021 lasku jatkui vielä 3 % alaspäin.

Lokakuu on ollut keskimäärin Bitcoinin näiltä osin toiseksi paras kuukausi vuodesta 2013 lähtien. CoinGlassin datan mukaan lokakuun keskimääräinen tuotto on 20,10 %, jääden vain marraskuun 46,02 % keskiarvon taakse.

Jos historia toistuu ja Bitcoin seuraa vuoden 2019 vahvinta lokakuun 21 %:n palautumista, vastaava liike perjantain 102 000 dollarin pohjalukemasta nostaisi kryptovaluutan noin 124 000 dollariin viikon sisällä.

Epävarmuutta lisää kuitenkin Trumpin 1. marraskuuta voimaan suunnittelema tullipaketti vastatoimena Kiinan harvinaisten maametallien vientirajoituksille.

Presidentti vihjasi myöhemmin voivansa perua tullit, jos Kiina muuttaa linjaansa määräaikaan mennessä. Tämä voisi laukaista lyhytaikaisen markkinatoipumisen, vaikka pakkolikvidaatiotappiot pysyvät tosiasiana.

Bitcoinin putoaminen alle 100 000 dollarin voisi käynnistää pidemmän alamäen

Bloombergin mukaan Orbit Marketsin toinen perustaja Caroline Mauron arvioi, että 100 000 dollaria on Bitcoinin seuraava merkittävä tukitaso. Tason alapuolelle putoaminen “voisi merkitä kolmen vuoden noususyklin loppua”.

Myös Bitcoin-optio­markkinat heijastivat tätä näkemystä. Eniten put-optioita oli sijoitettu 110 000 dollarin tasolle ja toiseksi eniten 100 000 dollarin tasolle, Deribitin datan mukaan.

Santimentin mukaan perjantain myyntiaalto ei johtunut pelkästään tulleista.

Analytiikkayritys totesi, että vähittäissijoittajat “rationalisoivat” pudotuksen nopeasti syyttämällä Yhdysvaltojen ja Kiinan välistä kiistaa, mutta taustalla vaikutti myös syvempiä rakenteellisia tekijöitä, kuten liiallinen vivutus ja ylipitkät positioit.

The Kobeissi Letterin analyytikot olivat samaa mieltä ja kuvasivat tapahtumaa “pakotetuksi purkautumiseksi” ylikansoitettujen long-positioiden markkinassa.

Analyytikot sanovat, että Powellin tulevat lausunnot voivat joko syventää tai tasoittaa markkinamyllerrystä. Treidaajat seuraavat tarkkaan mahdollisia viitteitä korkojen laskun ajoituksesta ja suuruudesta.

Epävarmuutta lisää se, että Yhdysvaltain keskuspankin odotetaan laskevan korkoja 25 korkopisteellä sekä lokakuussa että joulukuussa. Futuurimarkkinoilla todennäköisyyksiksi arvioidaan 97 % ja 89 %.

Powellin tiistainen puhe voi selkeyttää keskuspankin näkemyksiä inflaatiosta, kasvusta ja tullien vaikutuksista Yhdysvaltain talouteen. Hänen sävynsä voi joko rauhoittaa markkinoita tai lisätä pelkoa taantumasta.

Haukkamaisempi linja, jossa viitataan korkeampiin korkoihin pidempään, voisi uudelleen käynnistää myyntipaineen kryptojen ja osakkeiden markkinoilla – molemmat ovat viime aikoina liikkuneet yhä enemmän riskisentimentin mukana.

Kryptomarkkinat toipuivat, kun Trump viesti pehmeämmästä linjasta Kiinaan

Vaikka markkinat toipuivat osittain maanantaina, elpyminen on edelleen hauras. Bitcoinin kurssi nousi 4,5 % 115 459 dollariin, kun taas Ethereumin kurssi vahvistui 11,3 % 4 161 dollariin Trumpin ja varapresidentti JD Vancen viestittyä sunnuntaina pehmeämmästä suhtautumisesta Kiinaan ja valmiudesta kauppaneuvotteluihin.

“Älkää huolehtiko Kiinasta, kaikki järjestyy”, Trump kirjoitti Truth Socialissa. Hän kutsui Kiinan presidentti Xi Jinpingiä “erittäin arvostetuksi” ja sanoi, että Yhdysvallat haluaa “auttaa, ei vahingoittaa” Kiinaa.

BREAKING: President Trump says “don’t worry about China, it will be all fine.”



Trump says China’s President Xi “just had a bad moment.”



There it is, the Sunday pre-futures open post we’ve been waiting for. https://t.co/XScHcaNZaV pic.twitter.com/2boflt0kgZ — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) October 12, 2025

Silti jännitteet pysyvät korkealla. Peking on varoittanut kostavansa, jos Washington ottaa käyttöön 100 %:n tullit.

Kiinan kauppaministeriö totesi, että maa “ei halua kauppasotaa, mutta ei myöskään pelkää sitä” ja lupasi “päättäväisiä toimia” suojellakseen omia etujaan.

Samaan aikaan hyödykemarkkinoilla kulta ja hopea jatkoivat nousuaan, kun sijoittajat hakivat turvasatamia. Kulta nousi 4 200 dollariin unssilta ja hopea 51,70 dollariin – molemmat kaikkien aikojen huippuihin.

Bank of America nosti kultahintojen ennustetta vuodelle 2026 jopa 5 000 dollariin geopoliittisten riskien, keskuspankkien vahvan kysynnän ja kasvavien korkoleikkausodotusten vuoksi.

Huhtikuussa presidentti Donald Trump määräsi laajat, jopa 125 %:n suuruiset tullit kiinalaisille tuotteille laajemmassa politiikassa, joka asetti 10 %:n perustullin kaikille tuontituotteille ja toi mukanaan vastavuoroisia tulleja.

Kiina vastasi välittömästi vastaavilla toimilla ja varoitti, että se “taistelee loppuun asti.”

📈 Crypto markets rallied sharply after the United States and China announced an agreement to temporarily reduce tariffs on each other’s goods.#Bitcoin #Ethereum #China https://t.co/x5YW4dcQ8X — Cryptonews.com (@cryptonews) May 12, 2025

Toukokuussa Yhdysvallat ja Kiina sopivat väliaikaisesta tullien kevennyksestä, mikä toi lyhyen hengähdystauon kuukausia jatkuneeseen talouskiistaan.

Genevessä annetussa yhteislausunnossa ilmoitettiin 90 päivän neuvotteluikkunasta molemmille osapuolille.

Sopimuksen mukaan Yhdysvallat laskee kiinalaistuotteiden tullit 145 prosentista 30 prosenttiin, ja Kiina puolestaan laskee Yhdysvaltojen tuotteiden tullit 125 prosentista 10 prosenttiin.