Morgan Stanley valaa uskoa, kun Bitcoin jatkaa valumistaan

Toimittaja Tanja Elo Toimittaja Tanja Elo Lisätietoja toimittajasta Tanja Elo on asiantunteva CryptoNews Suomen toimittaja, jolla on yli 9 vuoden mittava kokemus digitaalisten julkaisujen luomisesta. Hänen monipuolinen taustansa sisältää laajan osaamisen... Lisää toimittajalta Jaa Kopioitu Yhteistyökumppanitiedonanto Yhteistyökumppanitiedonanto



Uskomme täyteen läpinäkyvyyteen lukijoillemme. Osa sisällöstämme sisältää yhteistyökumppaneidemme linkkejä, ja saatamme ansaita komissiota näiden yhteistöiden kautta. Tämä mahdollinen kompensaatio ei kuitenkaan koskaan vaikuta analyyseihimme, mielipiteisiimme tai arvosteluihimme. Toimituksellinen sisältömme on luotu erillään markkinointiyhteistöistä, ja arvosanamme pohjautuvat puhtaasti ilmoittamiimme arviointikriteereihin. Uskomme täyteen läpinäkyvyyteen lukijoillemme. Osa sisällöstämme sisältää yhteistyökumppaneidemme linkkejä, ja saatamme ansaita komissiota näiden yhteistöiden kautta. Tämä mahdollinen kompensaatio ei kuitenkaan koskaan vaikuta analyyseihimme, mielipiteisiimme tai arvosteluihimme. Toimituksellinen sisältömme on luotu erillään markkinointiyhteistöistä, ja arvosanamme pohjautuvat puhtaasti ilmoittamiimme arviointikriteereihin. Lue lisää Viimeksi päivitetty: Syyskuuta 24, 2025

Johtava kryptovaluutta Bitcoin on valunut keskiviikon aamupäivään mennessä noin 12 500 dollariin. Bitcoinin päivittäinen vaihtovolyymi on lähes 47,6 miljardia dollaria.

Hinta on pysynyt vakaana markkinoiden viimeaikaisesta turbulenssista huolimatta. Luottamus institutionaaliseen omaksumiseen kasvoi tällä viikolla, kun Morgan Stanley vahvisti ottavansa kryptokaupankäynnin käyttöön Zerohashin kautta E*Trade-alustallaan vuoden 2026 lopulla.

Käyttäjät saavat uutistoimisto Bloombergin mukaan suoran pääsyn Bitcoiniin (BTC), Etheriin (ETH) ja Solanaan (SOL), mikä merkitsee merkittävää askelta kohti kryptojen valtavirtaistumista.

Morgan Stanley is partnering with cryptocurrency infrastructure provider Zerohash to let E*Trade clients trade popular coins beginning in the first half of next year https://t.co/t7ibOCdHW5 — Bloomberg (@business) September 23, 2025

Tämä siirto asemoi Morgan Stanleyn kilpailijoitaan, kuten Charles Schwabia ja Robinhoodia, vastaan – molemmat tarjoavat jo kryptotuotteita.

Bitcoinin osuus koko markkinan 3,9 biljoonan dollarin arvosta on noin 2,25 biljoonaa dollaria, ja Wall Streetin kasvava kiinnostus korostaa digitaalisten omaisuuserien keskeistä asemaa globaalissa rahoituksessa.

Morgan Stanleyn E*Traden kryptojulkaisu ajoittuu vuoden 2026 loppuun

Julkaisussa pääsy Bitcoiniin, Etheriin ja Solanaan

Wall Streetin kilpailu kiihtyy Schwabin ja Robinhoodin myötä

BlackRockin ETF-tulot kasvattavat optimismia

Myös BlackRockin nopeasti kasvava ETF-liiketoiminta vahvistaa institutionaalista luottamusta. Onchain Foundationin Leon Waidmannin mukaan BlackRockin Bitcoin- ja Ether ETF-tuotteet tuottavat nyt vuosittain 260 miljoonaa dollaria, josta 218 miljoonaa dollaria tulee Bitcoin-tuotteista.

Yhtiön Bitcoin ETF:llä on hallinnoitavia varoja lähes 85 miljardin dollarin edestä, mikä tekee siitä yhden maailman suurimmista – jopa perinteisiin rahastoihin verrattuna.

Tällaiset rahavirrat viestivät siitä, ettei Bitcoinia enää nähdä spekulatiivisena omaisuutena, vaan kannattavana ja skaalautuvana sijoituksena. Analyytikot arvioivat, että nämä tuotteet voivat ankkuroida BTC:n eläkesalkkuihin ja mahdollisesti vauhdittaa hinnan nousua jopa 200 000 dollariin vuoden loppuun mennessä, jos vauhti jatkuu.

Tämä siirto seuraa BlackRockin aiempia avauksia digitaalisiin omaisuuseriin.

Vuonna 2024 yhtiö lanseerasi tokenisoidun rahamarkkinarahastonsa nimeltä BUIDL, jonka hallinnoitavat varat ovat kasvaneet yli 2 miljardiin dollariin ja joka on saanut jalansijaa useilla kryptopohjaisilla alustoilla.

Krypto ETF:ien lisäksi BlackRock on myös ollut aktiivinen reaalimaailman omaisuuserien (RWA) tokenisoinnissa.

Äskettäin Ripple teki yhteistyötä reaalimaailman omaisuuksiin keskittyvän Securitizen kanssa lanseeratakseen älysopimuksen, jonka avulla BlackRockin BUIDL-rahaston ja VanEckin VBILL-tokenisoidun valtiovarainrahaston haltijat voivat vaihtaa omistuksiaan Ripple USD -valuuttaan (RLUSD).

Hongkongilaisen Hex Trustin toimitusjohtaja Alessio Quaglini uskoo, että sääntely on viimeinen este täyden institutionaalisen osallistumisen tiellä kryptomarkkinoilla.

”Anna sille muutama kuukausi, ja jokainen yhdysvaltalaispankki tarjoaa Bitcoinin säilytyspalveluja”, Quaglini sanoi hiljattain antamassaan haastattelussa. ”Silloin näemme todellisen omaksumisen — kun pankit alkavat tarjota Bitcoin-talletuksia, kaupankäyntiä ja rakenteellisia tuotteita.”

Hänen näkemyksensä vahvistaa yhä kasvavaa uskoa siihen, että kun Yhdysvaltojen sääntelyviranomaiset saavat säännöt valmiiksi, pankkisektori seuraa nopeasti perässä.

Vaikka pankit ympäri maailmaa ovat toteuttaneet pilottihankkeita, harva on ottanut niitä käyttöön ilman selkeää Yhdysvaltain hyväksyntää.

SEC:n poikkeus voisi vapauttaa kasvua

Positiivista taustaa täydensi SEC:n puheenjohtaja Paul Atkinsin ilmoitus suunnitelmasta lanseerata kryptojen “innovaatiopoikkeus” joulukuuhun 2025 mennessä. Tämä Project Crypto -hankkeen osa pyrkii vähentämään sääntelyesteitä ja modernisoimaan arvopaperilainsäädäntöä.

Mahdollisiin poikkeuksiin voisivat sisältyä ICO:t, airdropit ja verkostokannustimet – mikä avaisi ovia uusille ETF-tuotteille ja rakenteellisille kryptoinstrumenteille.

Atkins korosti, että Yhdysvaltojen on pyrittävä digivarojen innovaation globaaliksi johtajaksi. Kaupankävijät ottivat ilmoituksen myönteisesti vastaan, ja Bitcoin vakautui noin 111 000 dollariin, kun sääntelyvarmuus lisäsi luottamusta.

Bitcoin hintaennuste 24.9.2025

Teknisestä näkökulmasta Bitcoinin kurssin lyhyen aikavälin hintakehitys pysyy varovaisena. Lasku alle 115 000 dollarin painoi hinnan sekä 50 EMA:n (114 300 dollaria) että 200 EMA:n (114 100 dollaria) alapuolelle, muuttaen ne vastustasoksi.

Kaaviossa näkyy pohjan muodostuvan lähelle 112 000 dollaria, ja pitkät alavarret viittaavat ostointoon laskujen aikana – vaikka momentti on heikko ja RSI on tasolla 38.

Bitcoinin hintakaavio – Lähde: Tradingview

Mikäli 112 000 dollarin tukitaso pettää, seuraavat tasot voivat olla 110 850 dollaria ja sen jälkeen 108 750 dollaria. Syvempi myynti saattaa painaa BTC:n 107 250 dollariin. Toisaalta, nousu yli 113 450 dollarin avaisi tien kohti 114 750–116 150 dollaria ja mahdollisesti uudelleentestaisi 118 000 dollaria.

Vaikka lyhyen aikavälin sijoittajat voivat pysyä varovaisina, laajempi nouseva trendi korkeammilla pohjilla kesän jälkeen on edelleen ehjä. Jos institutionaaliset rahavirrat kiihtyvät ja makrolikviditeetti paranee, Bitcoin voi nousta takaisin kohti 120 000 dollaria, tehden tästä korjausliikkeestä pitkän aikavälin ostopaikan.

Lue myös Myyvätkö shorttaajat? Ethereum pyrkii 5 000 dollarin nurkille

Ennakkomyynnissä oleva Bitcoin Hyper (HYPER) yhdistää BTC:n turvallisuuden ja Solanan nopeuden

Bitcoin Hyper (HYPER) pyrkii olemaan ensimmäinen Bitcoin-natiivinen Layer 2 -ratkaisu, jota pyörittää Solana Virtual Machine (SVM). Sen tavoitteena on laajentaa BTC-ekosysteemiä mahdollistamalla salamannopeat, edulliset älysopimukset, hajautetut sovellukset ja jopa meemikolikoiden luominen.

Yhdistämällä Bitcoinin verrattoman turvallisuuden Solanan suorituskykyiseen rakenteeseen, hanke avaa oven täysin uusille käyttötapauksille, mukaan lukien saumaton BTC-siltaus ja skaalautuva dApp-kehitys.

Tiimi on panostanut vahvasti luottamukseen ja skaalautuvuuteen, ja hanke on auditoitu Consultin toimesta sijoittajien luottamuksen vahvistamiseksi.

Hype kasvaa nopeasti. Ennakkomyynti on jo ylittänyt 17,5 miljoonaa dollaria, ja saatavilla oleva erä hupenee. Tällä hetkellä HYPER-tokenin hinta on vain 0,012955 dollaria – mutta hinta nousee myynnin edetessä.

Voit ostaa HYPER-tokeneita Bitcoin Hyperin virallisilta verkkosivuilta kryptolla tai pankkikortilla.