Näin Trump omistaa kryptoja – kuvat ja graafit kertovat

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on ollut vahva Bitcoinin kannattaja palattuaan Valkoiseen taloon — ja on vannonut tekevänsä Amerikasta “maailman kryptopääkaupungin.”

Hän on nimit­tänyt kryptomyönteisiä sääntelijöitä SEC:hen, julkistanut suunnitelmat strategisesta Bitcoin-reservistä, armahtanut Silk Roadin perustajan Ross Ulbrichtin ja allekirjoittanut historiallisen GENIUS-lain.

Vain viime viikolla hänen hallintonsa julkaisi 166-sivuisen tiekartan, jossa linjataan, kuinka Yhdysvallat voi johtaa digitaalisten omaisuuserien käyttöönottoa.

Mutta koska presidentti on aiemmin herättänyt kohua julkaisemalla omia NFT-kokoelmiaan — puhumattakaan virallisesta meemikolikosta — voidaan sanoa, ettei Trump tee tätä pelkästä hyväntahtoisuudesta. Hänen ajamansa politiikka hyödyttää hänen omaa liiketoimintaimperiumiaan, vaikka Valkoisen talon lehdistösihteeri Karoline Leavitt toistuvasti kiistää, että kyseessä olisi eturistiriita.

Donald Trump: krypto-omistukset grafiikoina

Cryptonews on analysoinut lukuja selvittääkseen, kuinka laajasti Trump on mukana nopeasti kehittyvässä kryptoteollisuudessa. Bitcoinin viimeaikainen härkäjuoksu on nostanut digitaalisten omaisuuserien osuuden huomattavaksi osaksi hänen nettovarallisuuttaan. Käy ilmi, että miljardööri on mukana monella rintamalla.

Data osoittaa, että presidentillä on 430 miljoonaa dollaria hajautettuna lukuisiin kryptolompakoihin, kun taas hänen osuutensa World Liberty Financialissa on arvoltaan noin 390 miljoonaa dollaria. Lisäksi hän on tienannut arviolta 315 miljoonaa dollaria $TRUMP-tokenista — ja alkuvuodesta nosti kolikon hintaa merkittävästi järjestämällä erikoisillallisen suurimmille haltijoille. Lisäksi NFT-kokoelmastaan hän on saanut 6,6 miljoonaa dollaria tuloja — sadoista digitaalisista taideteoksista, joissa hän esiintyy supersankarina, rocktähtenä ja muissa rooleissa.

Mutta tämän lisäksi on olemassa toinenkin merkittävä liiketoiminta: Trump Media & Technology Group. TMTG omistaa Truth Socialin, viestipalvelu X:n kaltaisen alustan, johon Trump siirtyi meuhkaamaan saatuaan porttikiellon X:n edeltäjään Twitteriin.

X:ään palustaan huolimatta Trump käyttää edelleen omaa someaan myös merkittäviin maailmanpolitiikkaan vaikuttaviin julkaisuihin.

Strategy omistaa eniten Bitcoinia yritysmaailmassa

Trump on enemmistöomistaja mediayhtiössään, joka listautui pörssiin viime vuonna kalliiden siviilioikeudenkäyntien varjossa. Ja kuten alla oleva graafi osoittaa, yritys on ottanut mallia Strategysta lisäämällä Bitcoinin taseeseensa.

TMTG:llä on tällä hetkellä noin 18 430 BTC:tä hallussaan, mikä on kirjoitushetkellä arvoltaan noin 2,1 miljardia dollaria. Voidaan kuitenkin sanoa, että se on ollut hieman jälkijunassa.

Michael Saylor aloitti Bitcoinin hamstraamisen jo elokuussa 2020, ja hänen yrityksensä on sittemmin tehnyt kymmeniä miljardeja dollareita voittoa. Julkistaessaan tämän Bitcoin-oston viime kuussa, Trump Median toimitusjohtaja Devin Nunes totesi:

“Toteutamme julkisesti ilmoitettua strategiaamme johdonmukaisesti ja toteutamme Bitcoin-treasury-suunnitelmaamme. Nämä varat auttavat turvaamaan yrityksemme taloudellisen itsenäisyyden, suojaavat meitä rahoituslaitosten syrjintää vastaan ja luovat synergiaa hyötytokenin kanssa, jonka aiomme ottaa käyttöön Truth Social -ekosysteemissä.”

Mutta tässä on hämmästyttävä tilasto: Bitcoin muodostaa nyt yli 40 % tämän yrityksen koko markkina-arvosta.

Bitcoin-treasury-yritykset ovat viime vuosina olleet erityisen suosittuja Wall Streetillä — lähinnä siksi, että ne mahdollistavat kryptosijoitukset ilman suoraa omistusta. Teoriassa BTC:n hinnannousun pitäisi johtaa osakekurssien nousuun, mutta näin ei aina käy.

Yllä oleva infografiikka osoittaa, että Trump Media & Technology Groupin osakkeet ovat jatkuvasti alisuoriutuneet Bitcoiniin verrattuna.

Vaikka maailman suurin kryptovaluutta on laskenut 5 % viime viikon aikana, TMTG:n osake on pudonnut 11 %. Bitcoin on kuukaudessa noussut 2,3 %, kun taas Trumpin osake on laskenut 2,5 %. Puolen vuoden tarkastelussa ero on vielä dramaattisempi: Bitcoin +10,6 %, TMTG -47 %.

Kaiken tämän tapahtuessa kryptoteollisuudesta on tullut yksi MAGA Inc:n — Trumpia tukevan poliittisen toimintakomitean — suurimmista rahoittajista. Crypto.com, Blockchain.com ja Winklevossin kaksoset kuuluvat syvätaskuisiin lahjoittajiin.

Demokraatit edustajainhuoneen finanssipalvelukomiteassa ovat tehneet kantansa selväksi Trumpin kryptotoimista:

“Trump ei vain sattunut menestymään kryptossa; hän kirjoitti säännöt uusiksi ja hyötyi kaaoksesta, jonka itse loi. Hän romutti valvonnan, hehkutti riskialttiita tokeneita ja rikastui projekteista, jotka jättivät tavalliset sijoittajat pimentoon. Tämä ei ole innovaatiota. Eikä se ole hajauttamista. Tämä on korruptiota — uudelleenbrändättynä kryptoksi.” Trump Media panostaa miljardeja bitcoiniin – strateginen muutos voi heilauttaa kryptomarkkinoita Trump Media & Technology Groupon teki kuun vaihteessa näyttävän siirron kryptomarkkinoille. Toisen vuosineljänneksen tulosraportissaan yhtiö kertoi kasvattaneensa bitcoin-sijoituksiaan merkittävästi – sen hallussa on nyt yhteensä 2 miljardin dollarin edestä bitcoineja ja niihin liittyviä sijoitustuotteita. Lisäksi yhtiö on sitouttanut 300 miljoonaa dollaria optiostrategiaan, joka perustuu Bitcoinin hintaliikkeisiin. Tämä kasvattaa entisestään yhtiön altistumista kryptovaluuttoihin ja nostaa sen yhdeksi Yhdysvaltojen suurimmista bitcoin-omistajista pörssilistatuista yhtiöistä. Trump media: varallisuus kahdeksankertaistui vuodessa Trump Media kokonaisvarallisuus on noussut vuoden aikana huimasti – peräti 800 prosenttia, saavuttaen nyt 3,1 miljardin dollarin tason. Kasvu johtuu sekä laajentuneista kryptovarannoista että onnistuneesta institutionaalisen pääoman keräämisestä. Q2-raportti toi esiin myös yhtiön ensimmäisen positiivisen operatiivisen kassavirran, joka oli 2,3 miljoonaa dollaria. Tämä voidaan nähdä merkkinä yhtiön taloudellisesta vakaantumisesta. Yhtiön kryptosalkku ei perustu pelkästään fyysiseen bitcoiniin, vaan se sisältää myös erilaisia sijoitusinstrumentteja, kuten Bitcoin-ETF:iä ja rahastoja. Tämä hajautettu lähestymistapa mahdollistaa likviditeetin säilyttämisen ja potentiaalisen hyödyn pitkän aikavälin markkinanousuista. Teknologiahankkeet ja uudet tuotteet Toimitusjohtaja Devin Nunesin mukaan vahva kassapositio mahdollistaa uusien tuotteiden kehittämisen. Näihin kuuluvat esimerkiksi Truth+-suoratoistopalvelu, tekoälypohjaiset ominaisuudet sekä mahdollisesti oma hyötytoken Truth Social -alustalle. Yhtiö on myös vihjannut kehittävänsä kryptopohjaisia ETF:iä ja hallinnoituja sijoitustuotteita, jotka on suunnattu instituutiosijoittajille. Trump Median Q2/2025 – keskeiset luvut ja strategiat 2 miljardia dollaria bitcoinia ja siihen liittyviä arvopapereita lisätty varantoihin

300 miljoonaa dollaria kohdennettu BTC-optioihin

Kokonaisvarallisuus: 3,1 miljardia dollaria

Ensimmäinen positiivinen kassavirta ydinliiketoiminnasta

Truth+ ja tekoälyhankkeet kehityksessä DJT:n osakkeen voimakkaasta volatiliteetista huolimatta yhtiön kasvava panostus kryptomarkkinoille voi lisätä instituutiosijoittajien kiinnostusta ja vaikuttaa laajemminkin Bitcoinin markkinasentimenttiin.

Bitcoin-optiosijoitus viestii strategian muutoksesta – ajoitus ratkaisee

Trump Median viimeaikainen sijoitus bitcoin-optioihin viittaa merkittävään suunnanmuutokseen yhtiön kryptostrategiassa. Vaikka tarkkoja tietoja optiosijoituksesta ei ole julkistettu, Bloombergin raportin mukaan TMTG pyrkii hyödyntämään Bitcoinin hintavaihteluita johdannaisten kautta sen sijaan, että se keskittyisi suoriin omistuksiin.

Yhtiö, jolla on läheinen yhteys Donald Trumpin näkyvään mediaprofiiliin, saattaa hakea lisää markkina-altistusta spekulatiivisen kaupankäynnin keinoin – tavoitteena tuottaa tuottoa ilman fyysistä kryptopääomaa.

Interactive Brokersin päästrategi Steve Sosnick painottaa ajoituksen merkitystä tällaisessa strategiassa. ”Optiot lisäävät sijoitukseen sekä ajoitus- että hintaelementin, jota ei ole suorassa omistuksessa. Potentiaaliset tuotot voivat olla suuremmat – mutta niin voivat riskitkin,” hän kommentoi.

Bitcoin-sidonnaiset sijoitustuotteet voivat sisältää esimerkiksi ETF:iä, kryptoyhtiöiden osakkeita tai yritysten, kuten MicroStrategyn, vaihtovelkakirjoja. Näihin kohdistuvat optiot tarjoavat vipuvaikutteista altistusta, mutta mikäli optioiden toteutushintaa ei saavuteta ennen erääntymistä, ne voivat päätyä arvottomiksi.

Trump Media ei ole kommentoinut optiostrategiaansa julkisesti.

Valkoinen talo kiistää eturistiriidat, vaikka Trump vaikuttaa markkinoihin

Valkoisen talon tiedottaja vakuutti Bloombergille, että presidentti Trump “ei ole koskaan ollut eikä tule olemaan missään eturistiriidassa.” Sijoituspäätökset voivat silti liittyä presidentin henkilökohtaiseen vaikutukseen kryptomarkkinoilla.

Trumpin julkaisut Truth Social -alustalla ovat aiemmin vaikuttaneet digitaalisten valuuttojen hintakehitykseen. Esimerkiksi maaliskuussa julkaistu viesti, jossa ehdotettiin Yhdysvalloille kryptovaluuttavarannon perustamista, osui yksiin markkinahintojen nousun kanssa.

Vaikka TMTG:n bitcoin-omistukset – noin kaksi miljardia dollaria – ovat olleet tiedossa, optiokauppa on epätavallista julkisten yhtiöiden keskuudessa. Strategia tarjoaa mahdollisuuden merkittäviin voittoihin volatiliteetin aikana, mutta altistaa samalla yhtiön myös huomattaville tappioille, mikäli markkina liikkuu odotuksista poikkeavasti.

Trumpin henkilökohtainen kryptoaltistus on kasvanut huomattavasti ja muodostaa jo merkittävän osan hänen omaisuudestaan. Bloombergin miljardöörilistauksen mukaan hänen omistamansa kryptosidonnaiset osakkeet Trump Median kautta edustavat arviolta 2,2 miljardia dollaria hänen 6,6 miljardin dollarin kokonaisvarallisuudestaan.

Lisäksi hänen kryptosijoitustensa arvellaan kasvaneen viime kuukausina vähintään 620 miljoonalla dollarilla. Tämä kehitys on herättänyt huolta joidenkin alan asiantuntijoiden keskuudessa.

Castle Island Venturesin osakas ja Trumpin tukija Nick Carter totesi, että presidentin poliittisen vaikutusvallan ja henkilökohtaisen kryptoaltistuksen yhdistelmä voi aiheuttaa eturistiriidan. ”Eturistiriitoja syntyy helposti, kun yrityksillä tai henkilöillä on ristikkäisiä taloudellisia intressejä,” hän sanoi Bloombergille.

Laaja verkosto krypto-omistajia Trumpin hallinnossa

Raportin mukaan lähes 70 Trumpin hallintoon kuuluvaa tai ehdolla olevaa henkilöä omistaa kryptovaluuttoja tai sijoituksia lohkoketjuyrityksiin. Omistusten määrä vaihtelee pienistä sijoituksista aina yli 120 miljoonaan dollariin.

Ryhmään kuuluu muun muassa varapresidentti JD Vance sekä seitsemän hallituksen jäsentä tai ehdokasta, joiden yhteenlaskettu kryptovarallisuus ylittää kaksi miljoonaa dollaria. Kriitikot varoittavat, että tällaiset yhteydet voivat normalisoida riskialttiita sijoituksia virkamiesten keskuudessa ja heikentää luottamusta poliittiseen päätöksentekoon.