Tältä näyttävät kryptomarkkinat lokakuussa: Solana kukoistaa

Aina yhtä kiehtovat kryptomarkkinat astuivat Q4:lle 2025 poliittisten jännitteiden, korkoepävarmuuden ja muiden haasteiden keskellä. Tuo­ko lokakuu tyyntä vai myrskyä?

Artikkeli tiivistettynä Solana päihitti Ethereumin syyskuussa ja saattaa jatkaa johtamista prosentuaalisesti myös Q4:llä.

Ethereumilla on yhä vahva asema institutionaalisen kysynnän ja kasvavan verkkoaktiviteetin ansiosta.

Bitcoin pysyttelee yli 105 000 dollarin, mutta poliittiset ja makrotaloudelliset riskit ylläpitävät volatiliteettia.

Lokakuu voi määrittää, jatkuvatko altcoinien nousut vai nähdäänkö uusi korjausliike.

Tyypillisesti altcoin-kauden alussa Ethereum (ETH) ottaa johdon ja pääoma virtaa myöhemmin Solanaan (SOL). Tällä kertaa kryptomarkkinat näyttävät lähtökohtaisesti erilaiselta, ja osa asiantuntijoista väittää, että altcoin-kausi saattoi alkaa jo alkukesästä.

30 päivän ajanjaksolla Solana päihitti Ethereumin prosentuaalisissa tuotoissa. Solana saavutti huippunsa +26 % 18. syyskuuta, kun taas Ethereum saavutti kuukausihuippunsa jo aiemmin, +8 %:ssa 13. syyskuuta CoinMarketCapin tietojen mukaan. Kaavio osoittaa, että molemmat tokenit seurasivat samanlaista kehityskulkua syyskuun aikana, mutta Solanan kurssin vahvempi vauhti jätti sen etumatkalle.

Tämä ero asettaa näyttämön Q4:lle ja herättää kysymyksen: voiko Solana jatkaa Ethereumin ohittamista? Samalla Bitcoin (BTC) on yhä keskeisessä roolissa. Tämä Cryptonewsin raportti tarkastelee, mitä kolmikolle — Bitcoin, Ethereum ja Solana — on luvassa.

Kryptomarkkinat lokakuussa: “Solana on vahvoilla”

PoobahAI:n hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Dana Love uskoo, että tämä vuosineljännes kuuluu Solanalle.

Syyskuu antoi jo Solanalle etumatkaa Ethereumiin nähden, sillä se päihitti ETH:n kuukausituotossa. Tulevat viikot voivat ratkaista, jatkuuko tämä vauhti. Love korostaa, että ETF-päätös ja tekniset virstanpylväät voivat määrittää Solanan seuraavan liikkeen.

Love antoi haastattelunsa Cryptonewsille ennen eilistä SEC:n ETF-päätöstä.

“Solanalle 10. lokakuuta on avain tulevaan “giga-ralliin” tai notkahdukseen, kun Yhdysvaltain SEC:n odotetaan antavan päätöksensä ETF-hyväksynnästä. ETF:n lisäksi heidän “Soltember”-henki on vahva ja on-chain-aktiviteetti kiihtyy. Jos Firedancer (toinen klientti, joka vähentää yksittäiseen klienttiin liittyvää riskiä), Alpenglow (vähentää vahvistusaikaa alle 150 millisekuntiin) ja state compression toteutuvat, Solana on vahvoilla”, Love sanoo.

Ethereumilla on kuitenkin oma strateginen asemansa. Solanan panostaessa nopeuteen ja innovaatioon, Ethereum nojautuu institutionaaliseen asemaansa, sääntelyselkeyteen ja rooliinsa vakaavaluuttojen selkärankana.

Solana tarjoaa suurempaa riskiä ja suurempaa palkkiota

David Dobrovitsky, Wowduckin toimitusjohtaja, selittää verkkojen välisiä eroja:

“Solana keskittyy päivityksiin, kuten Firedanceriin ja DeFi-, NFT- sekä mahdollisen ETF-ekosysteemin kasvuun. ETH nojaa institutionaaliseen vakauteen, kun taas SOL tarjoaa korkean läpimenon kasvua ja suurempaa volatiliteettia.”

Kryptoanalyysiyhtiö CryptoQuantin mukaan Ethereumin transaktiomäärä on nousussa, lähestyen 2 miljoonaa ja historiallisia huippuja. Tämä osoittaa vahvaa ja tasaista kysyntää DeFi-, vakaavaluutta- ja Layer 2 -ratkaisuissa. Tästä huolimatta kehityksessä on myös haasteita, joita instituutiot eivät voi sivuuttaa. Dobrovitsky tuo esiin kompromisseja:

Ethereumissa nähdään kasvavaa institutionaalista kysyntää, sääntelyselkeyttä ja Layer 2 -aktiivisuutta, mutta sen on hallittava MEV-paineet ja turvallisuusriskit. Sen rooli vakaavaluuttojen tukiverkkona voi lujittaa ETH:n asemaa digitaalisena reserviomaisuutena.

Kryptomarkkinat: Myrsky vai Uptober? Bitcoin ja kryptot risteyksessä

Viime kuukaudet kryptomarkkinat ovat olleet täynnä jyrkkää volatiliteettia. Vahvan kesärallin ja Ethereumin kurssin pitkään odotetun ennätyshinnan jälkeen syyskuu toi mukanaan korjauksen. Osa analyytikoista ennakoi tätä laskua, sillä vastaavat vetäytymiset nähdään usein uusien nousuvaiheiden pohjina.

Makrotalouden olosuhteet lisäsivät epävarmuutta. Yhdysvaltain poliittiset jännitteet, mukaan lukien hallinnon mahdollinen sulkeminen ja heikot talousluvut, pitivät sijoittajat varuillaan. Erityisen odotettu tapahtuma on Yhdysvaltain keskuspankin kokous 29. lokakuuta, joka voi määrittää sijoittajaluottamuksen loppuvuodelle.

Silti markkinat osoittivat sitkeyttä. Poliittisesta paineesta huolimatta Bitcoin onnistui pysyttelemään yli 105 000 dollarin, ja syyskuun pohja oli 107 000 dollaria. Lokakuun 2. päivään mennessä se oli palautunut noin 117 000 dollariin, vastustaen laajempaa myyntiaaltoa.

Jää nähtäväksi, pystyykö Bitcoin tuomaan uuden nousurallin ja rikkomaan ennätykset. Kaupankävijät kääntävät katseensa niin sanottuun “Uptoberiin”, mutta uutta korjausliikettä ei voida sulkea pois. Vaikka markkinat eivät reagoineet voimakkaasti viimeaikaisiin poliittisiin tapahtumiin, vaikutukset voivat vielä näkyä. Tällä hetkellä näkymät ovat epävarmat.

Tulevaisuuteen katsottaessa Bitcoin saattaa nähdä maltillisempaa nousua nykyisiltä 108 000–118 000 dollarin tasoilta, kun taas Ethereumilla voi olla suurempi nousupotentiaali aiempien huippujen suuntaan.

Aikajana: SEC:n päätökset kryptopohjaisista ETF-hakemuksista Lokakuu ja marraskuu 2025 ovat keskeisiä kuukausia kryptopohjaisten ETF-päätösten osalta. Laaja joukko altcoin-ETF-ehdotuksia saavuttaa lakisääteiset määräaikansa. Tässä ovat tärkeimmät päivämäärät ja virstanpylväät, joita kannattaa seurata liittyen SEC:n päätöksiin kryptopohjaisista ETF-hakemuksista: Lokakuu 2025 18. lokakuuta 2025: SEC:n määräaika Grayscale XRP Trust -rahastolle.

19. lokakuuta 2025: SEC:n määräaika 21Shares Core XRP ETF:lle.

23. lokakuuta 2025: Useita SEC:n päätöksiä odotettavissa, esim: CoinShares XRP ETFCanary XRP TrustCoinShares Litecoin ETF21Shares Core Ethereum ETF (staking-toiminnolla)

30. lokakuuta 2025: SEC:n määräaika BlackRockin iShares Ethereum Trust -rahaston staking-muutokselle. Marraskuu 2025 12. marraskuuta 2025: SEC:n määräaika Grayscale Hedera Trust -rahastolle.

14. marraskuuta 2025: SEC:n määräaika Franklin Templetonin Solana- ja XRP-ETF:ille. Marras–joulukuu 2025 240 päivän tarkastelujakso päättyy useille lisähakemuksille, kuten Polkadot, HBAR, Avalanche ja muut. Tänä aikana odotetaan mahdollisia lopullisia hyväksyntöjä tai hylkäyksiä.

