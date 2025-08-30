Citibank varoittaa: Stablecoin voi aiheuttaa pankkikriisin

Päätoimittaja Daniel Nordin Päätoimittaja Daniel Nordin Lisätietoja toimittajasta Daniel Nordin on porvoolainen journalisti ja sisällöntuottaja, joka on työskennellyt asiantuntevan ja viihdyttävän sisällön parissa ympäri Euroopan. Nordinilla on useiden vuosien kokemus niin... Lisää toimittajalta Jaa Kopioitu Viimeksi päivitetty: Elokuuta 30, 2025

Citigroupin Ronit Ghose varoitti, että stablecoin-korkomaksut voisivat laukaista 1980-luvun kaltaisen talletuspakoaallon perinteisistä pankeista.

Financial Timesin (FT) haastattelussa Ghose vertasi tilannetta 1970-luvun loppuun ja 1980-luvun alkuun. Tuolloin rahamarkkinarahastojen arvo kasvoi 4 miljardista 235 miljardiin dollariin seitsemässä vuodessa, tyhjentäen pankkien talletuksia, koska talletuskorot olivat tiukasti säänneltyjä.

Artikkeli tiivistettynä: Citin varoitus: Stablecoinien korkotuotot voivat johtaa 1980-luvun kaltaiseen talletuspakoilmiöön perinteisistä pankeista.

Stablecoinien korkotuotot voivat johtaa 1980-luvun kaltaiseen talletuspakoilmiöön perinteisistä pankeista. Pankkien huoli: Arvioiden mukaan jopa 6,6 biljoonan dollarin talletukset voisivat virrata pois pankeista, mikä kiristäisi luoton saatavuutta ja nostaisi lainakustannuksia.

Arvioiden mukaan jopa 6,6 biljoonan dollarin talletukset voisivat virrata pois pankeista, mikä kiristäisi luoton saatavuutta ja nostaisi lainakustannuksia. Ristiriita: Vaikka Citi varoittaa riskeistä, se tutkii samalla oman stablecoinin liikkeeseenlaskua ja säilytyspalveluja.

Vaikka Citi varoittaa riskeistä, se tutkii samalla oman stablecoinin liikkeeseenlaskua ja säilytyspalveluja. Kryptoalan näkökulma: Toimialan edustajat väittävät, että korkojen rajoittaminen suosii perinteisiä instituutioita ja rajoittaa kuluttajien valintoja.

Toimialan edustajat väittävät, että korkojen rajoittaminen suosii perinteisiä instituutioita ja rajoittaa kuluttajien valintoja. Tulevaisuuden näkymä: Stablecoinien odotetaan nousevan biljoonan dollarin maksuvälineeksi vuoteen 2028 mennessä, mullistaen globaalin maksuinfrastruktuurin.

Genius Actin porsaanreikä pelottaa pankkeja

Varoitus tulee samaan aikaan, kun suuret yhdysvaltalaiset pankkiryhmät lobbaavat kongressia sulkemaan porsaanreikää GENIUS Actissa. Laki sallii kryptopörssien ja niiden kumppaniyritysten tarjota korkotuottoja stablecoineille, joita laskevat liikkeeseen kolmannet osapuolet, kuten Circle ja Tether.

Elokuun alkupuolella Bank Policy Institute (BPI) totesi, että lain nykyinen sanamuoto jättää tilaa stablecoinien liikkeeseenlaskijoille tarjota korkotuottoja epäsuorasti yhteistyöpörssien tai muiden kumppaneiden kautta.

Kirjeen allekirjoittajiin liittyivät myös American Bankers Association, Consumer Bankers Association, Independent Community Bankers of America sekä Financial Services Forum.

GENIUS Act kieltää stablecoin-korkotuotot liikkeeseenlaskijoilta, mutta jättää aukon kumppaneille

Presidentti Donald Trumpin 18. heinäkuuta allekirjoittama GENIUS Act kieltää liikkeeseenlaskijoita maksamasta suoraan korkoa tai tuottoa, mutta ei nimenomaisesti estä siihen liittyviä yhtiöitä tekemästä niin.

Ryhmät väittävät, että tällaiset järjestelyt voisivat horjuttaa Yhdysvaltain rahoitusjärjestelmää. Ne viittaavat valtiovarainministeriön arvioon, jonka mukaan korkotuottoa tarjoavat stablecoinit voisivat aiheuttaa jopa 6,6 biljoonan dollarin talletuspaon perinteisistä pankeista.

Pankit rahoittavat lainanantoaan talletuksilla, ja laajamittainen siirtyminen stablecoineihin voisi niiden mukaan nostaa yritysten ja kotitalouksien lainakustannuksia.

”Maksustablecoinit eivät saa maksaa korkoa samalla tavoin kuin tiukasti säännellyt ja valvotut pankit tekevät talletuksille, tai tarjota tuottoja kuten rahamarkkinarahastot”, kirjeessä todettiin. Siinä painotettiin, että stablecoinit eivät harjoita lainanantoa tai arvopaperisijoittamista tuottojen luomiseksi.

Korkotuotot ovat kuitenkin olleet keskeinen syy stablecoinien käyttöönottoon. Jotkin liikkeeseenlaskijat, kuten Tether (USDT), ovat historiallisesti välttäneet koronmaksua suoraan, kun taas toiset hyötyvät pörssien tarjoamista palkkio-ohjelmista.

Esimerkiksi Circlen USDC:tä pitävät käyttäjät voivat ansaita tuottoa Coinbasessa tai Krakenissa, mikä luo kilpailukykyisen vaihtoehdon perinteisille säästötileille.

Pankkiryhmät varoittavat, että korkotuottoa tarjoavien stablecoinien nousu voi lisätä ”talletuspakoa”, erityisesti taloudellisen stressin aikana, mikä kiristäisi luoton saatavuutta.

”Luoton tarjonnan väheneminen tarkoittaa korkeampia korkoja, vähemmän lainoja ja kasvavia kustannuksia paikallisille yrityksille ja kotitalouksille”, ne kirjoittivat.

Pankkiala pelkää, että stablecoin aiheuttaa massiivisen talletuspaon

Pankkialan etujärjestöt, kuten American Bankers Association ja Bank Policy Institute, väittävät, että vaikka GENIUS Act kieltää stablecoin-liikkeenlaskijoita maksamasta suoraan korkoa, pörssit voivat silti tarjota palkkioita haltijoille kumppaniohjelmien ja markkinointijärjestelyjen kautta.

⚠️ US banks have warned that a gap in the GENIUS Act could allow stablecoin issuers to skirt restrictions on paying yield to holders.#Stablecoin #Cryptohttps://t.co/N7lSngpPof — Cryptonews.com (@cryptonews) August 13, 2025

Tämä sääntelyaukko voi siis luoda epätasaisen pelikentän, jossa stablecoin-alustat houkuttelevat tallettajia kilpailukykyisillä tuotoilla. Samaan aikaan perinteiset pankit joutuvat toimimaan rajoitusten ja sääntelykulujen alla, mikä heikentää niiden kilpailukykyä.

Pwc:n pankki- ja pääomamarkkinakonsultoinnin johtaja Sean Viergutz esitti FT:n artikkelissa saman huolen. Hän totesi, että ”pankit voivat joutua korkeampiin rahoituskustannuksiin tukeutuessaan enemmän tukkuvaroihin tai nostamalla talletuskorkoja. Tämä voi tehdä lainasta kalliimpaa kotitalouksille ja yrityksille”.

Ghosen viittaaman 1980-luvun kriisin aikana pankkitililtä tehtävät nostot ylittivät uudet talletukset 32 miljardilla dollarilla vuosien 1981 ja 1982 välillä, kun kuluttajat hakeutuivat rahamarkkinarahastoihin parempien tuottojen perässä.

Pankkitalletukset ovat pääasiallinen rahoituslähde yritys- ja kulutuslainoille, joten laajamittaiset ulosvirtaukset voisivat kiristää luoton saatavuutta ja nostaa lainakustannuksia koko taloudessa.

Citigroupilla on ristiriitainen stablecoin-asema

Ironista kyllä, vaikka Ghose varoittaa stablecoin-korkojen järjestelmäriskeistä, Citigroup tutkii aktiivisesti stablecoin-säilytyspalveluja ja harkitsee oman digitaalisesti dollariin sidotun tokenin liikkeeseenlaskua.

Toimitusjohtaja Jane Fraser vahvisti heinäkuun tulospuhelussa uutistoimisto Reutersin mukaan, että Citi ”tutkii Citi-stablecoinin liikkeeseenlaskua” samalla kun se kehittää tokenisoituja talletuspalveluja yritysasiakkaille, jotka hakevat 24/7 selvityskykyä.

Pankki tarjoaa jo lohkoketjupohjaisia dollarisiirtoja New Yorkin, Lontoon ja Hongkongin toimistojensa välillä ja asemoituu hyötymään infrastruktuurikerroksesta stablecoinien päästessä valtavirtaan.

Kryptoalan etujärjestöt kuitenkin vastustivat pankkien huolia. Crypto Council for Innovation totesi, että stablecoin-tuottojen rajoittaminen ”kallistaisi pelikentän perinteisten instituutioiden eduksi” ja rajoittaisi kuluttajien valinnanvapautta.

Coinbasen lakiasiainjohtaja Paul Grewal vähätteli pankkilobbausta ja kirjoitti X:ssä, että lainsäätäjät olivat jo ”hylänneet teidän hillittömän yrityksenne välttää kilpailua” GENIUS Actin hyväksymisen aikana.

This was no loophole and you know it. 376 Democrats and Republicans in the House and Senate rejected your unrestrained effort to avoid competition. So did one President. It's time to move on. https://t.co/CGCGxDqKNa — paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) August 13, 2025

Stablecoinit muovaamassa globaalia maksuinfrastruktuuria

Lohkoketjuyhtiöiden Bitson ja Keyrockin analyysin mukaan stablecoinien ennustetaan saavuttavan biljoonan dollarin vuotuisen maksuliikenteen vuoteen 2028 mennessä ja muodostavan 10 % Yhdysvaltain rahavarannosta, mikä muuttaisi rahapolitiikan dynamiikkaa.

Tutkimuksen mukaan stablecoinit voivat myös mahdollistaa maksut jopa 13 kertaa halvemmalla kuin perinteiset pankit ja toteuttaa ne sekunneissa.

Valtiovarainministeri Scott Bessent antoi hiljattain viestipalvelu X:ssä tukensa stablecoineille, todeten, että ”stablecoinit laajentavat dollarin saatavuutta miljardeille ihmisille ympäri maailmaa ja lisäävät Yhdysvaltain valtionvelkakirjojen kysyntää”.

GENIUS Act sisältää niin sanotun Libra-lausekkeen, joka pyrkii estämään suuria teknologia- ja finanssijättejä hallitsemasta stablecoin-markkinaa edellyttämällä erillisiä liikkeeseenlaskijaorganisaatioita ja kieltämällä korkomaksut.

Kuitenkin alustat, kuten Coinbase ja PayPal, jatkavat stablecoin-tuottojen tarjoamista väittäen, että kielto koskee vain liikkeeseenlaskijoita, ei välittäjiä tai pörssejä.

Tulevaisuutta kohti katsottaessa perinteisen pankkimaailman ja digitaalisten omaisuuserien välinen törmäys voimistuu. Ohjelmoitava raha haastaa vanhat maksujärjestelmät, kun taas stablecoinien rajaton nopeus ja tehokkuus asemoivat ne monien miljardien dollarien globaaliksi selvitysstandardiksi.