Näin Solana voi nousta nopeimmaksi lohkoketjuksi – 350 $ pian?

Kryptovaluutta Solana näyttää olevan suuren muutoksen edessä. Jump Crypton Firedancer-tiimi on nimittäin juuri julkaissut ehdotuksen SIMD-0370, joka voi mullistaa Solanan.

Tuoreena ehdotuksena on poistaa kiinteä laskentayksikköjen (CU) lohkorajoitus ja antaa validointien suorituskyvyn määrittää kapasiteetti, Solanan kehittäjät kertoivat viestipalvelu X:ssä. Jos ehdotus hyväksytään, se voi avata ovia suuremmalle läpäisykyvylle ja skaalautuvuudelle ja nostaa Solanan hintakehityksen ennusteita entistä korkeammalle.

Firedanceria kehittää Jump Crypto, sama taho joka tukee Forward Industriesia, Solanan suurinta digitaalista kassavarantoa. FORD on jo kerännyt yli 1,58 miljardia SOL-tokenia, eli yli 5 % kokonaistarjonnasta, mikä osoittaa vahvaa luottoa ekosysteemiin.

Miten Solana SIMD-0370 -päivitys toimii?

Tällä hetkellä jokainen Solana-lohko toimii kiinteällä 60 miljoonan CU:n katolla, joka on tarkoitus nostaa 100 miljoonaan SIMD-0286-ehdotuksen kautta – riippumatta validoijan laitteiston suorituskyvystä. Tämä katto pakottaa nopeammat validoijat hidastamaan, mikä rajoittaa verkkoa keinotekoisesti.

Uusi Alpenglow-päivitys muuttaa tämän sallimalla validoijien äänestää sellaisten lohkojen ohittamisesta, joita ne eivät ehdi käsitellä ajoissa. Tämä vähentää ruuhkaa ja tarpeetonta viestintää, parantaen tehokkuutta merkittävästi.

Se käynnistää suorituskykykierteen, jossa lohkojen tuottajat voivat pakata enemmän transaktioita saadakseen suuremmat palkkiot, ja lohkoja ohittavat validoijat menettävät palkkioita, mikä kannustaa laitteiston ja koodin päivittämiseen. Mitä vahvempi validoijien joukko, sitä skaalautuvampi verkko on.

Firedancer rakentuu vahvan validoijaverkon päälle

SIMD-0370-ehdotus sallisi lohkojen tuottajien pakata niin monta transaktiota kuin heidän koneensa kykenevät käsittelemään. Validoijat, jotka eivät pysy perässä, ohittavat lohkon, mutta ketju jatkaa toimintaansa saumattomasti. Tavoitteena on luoda “kierrevaikutus”, jossa suorituskyvyn parantuminen nostaa koko verkon kapasiteettia.

Kaikki eivät kuitenkaan ole vakuuttuneita. Roger Wattenhoffer, Anzan tutkimusjohtaja, varoitti että lohkorajan poistaminen voi aiheuttaa uusia teknisiä riskejä ja keskittää verkkoa liikaa. Hän kuitenkin totesi, että nämä ongelmat voidaan ratkaista.

Kun Alpenglow tähtää 100 millisekunnin lopullisuuteen ja Firedancer lupaa jopa miljoona transaktiota sekunnissa, Solana voi vakiinnuttaa asemansa markkinoiden nopeimpana lohkoketjuna.

Solana hintaennuste 30.9.2025

Lähde: SOLUSD / TradingView

Tällä hetkellä Solanan kurssi on nousevan kanavansa pohjalla, ponnistaen alle 200 dollarin tukivyöhykkeeltä ja murtautuen takaisin korjauskanavastaan. Markkina on ratkaisevassa pisteessä. 200 dollarin taso toimii tärkeänä tukitasona, ja ostajat puolustavat sitä jälleen.

Jos tämä taso pitää, hinta voi nousta takaisin 230–255 dollariin, ja jos vauhti kiihtyy, jopa 330–350 dollarin alueelle saakka.

Mutta jos se laskee alle 200 dollarin, seuraavat tukitasot ovat 190 ja 175 dollaria. Tämä murtaisi nousevan rakenteen, mutta toisaalta voisi avata paikan ostaa Solanaa alennusmyynnistä. RSI on noussut takaisin yli 45:n, lähelle ylimyytyä tasoa, mikä vihjaa elpymisestä. MACD on kuitenkin yhä laskusuuntainen, joten momentti ei ole täysin kääntynyt.

Kokonaisuutena Solanan hintaennuste riippuu siitä, pitääkö 200 dollarin tukitaso. Sen yläpuolelle jääminen avaa reitin kohti 255 ja 330 dollaria, kun taas alemmas murtautuminen nostaa riskin pudotuksesta 175 dollariin.

Stablecoin-markkinat

Yhdistettynä stablecoin-markkinoiden nousuun 5 miljardista 12 miljardiin dollariin, Wall Street seuraa kehitystä tarkasti – ja Solanan hintapaine voi kasvaa entisestään.

Fintech-yhtiö Keel lanseerattiin virallisesti tiistaina uutena Solana-ekosysteemiin kuuluvana pääoman allokoijana. Yhtiö aikoo kanavoida jopa 2,5 miljardia dollaria Solanan hajautettuun rahoitukseen ja tokenisoitujen omaisuuserien markkinoille.

Uusi alusta toimii osana Sky-ekosysteemiä. Sky tunnettiin aiemmin nimellä MakerDAO, joka on pitkään toiminut DeFi-protokolla.

Keel toimii yhtenä Skyn itsenäisistä yksiköistä, joita kutsutaan nimellä ”stars” (tähdet). Tämä rakenne on osa Skyn Endgame-uudistusta, jossa protokolla hajautettiin pienempiin itsenäisiin yksiköihin.

Jokainen tähti vastaa omasta hallinnostaan ja innovoinnistaan. Sky liikkeellelaskee USDS- ja DAI-vakaavaluutat, joiden yhteistarjonta ylittää 7 miljardia dollaria.

Skyn ensimmäinen tähti oli Spark, joka on kasvanut yli 10 miljardin dollarin TVL:ään (Total Value Locked) Ethereumin päällä. Spark on sijoittanut yli miljardin dollarin edestä tokenisoituihin omaisuuseriin.

Tämän vuoden alussa lanseerattu Grove oli toinen yksikkö, ja se keskittyy vakuudellisiin lainasaamisiin (CLO, collateralized loan obligations).

Keel toimii on-chain-pääoman allokoijana Solanan DeFi-protokollien ja vakaavaluuttoihin perustuvan laajemman talouden välillä. Se saa käyttöönsä erillisen taseen USDS-vakaavaluutan varannoista.

Protokolla käyttää näitä varantoja tukeakseen Solana-natiiveja protokollia ja luodakseen tuottoa. Varhaisiin integraatioihin kuuluvat Kamino, Jupiter ja Raydium.

Snorter: Yksi Solanan parhaista treidiboteista saavutti 4M dollarin rajapyykin – onko hinta yhä alhainen?

Solanan päivitykset, kuten Alpenglow ja Firedancer, vievät ketjua kohti ennennäkemätöntä nopeutta – puhutaan 100 ms lopullisuudesta ja jopa miljoonasta transaktiosta sekunnissa. Tämä läpäisykyky tulee kiihdyttämään kaupankäyntiä Solanassa. Enemmän tapahtumia, enemmän volatiliteettia, enemmän mahdollisuuksia – ja kauppiaat tarvitsevat työkaluja, jotka pysyvät mukana vauhdissa.

Tässä kohtaa Snorter Bot loistaa. Telegramin sisällä toimiva Snorter poistaa viiveet ja häiriötekijät, jotta voit toimia sekunnissa. Solanan nopeutuessa Snorter vastaa huutoon salamannopealla toimeenpanolla, MEV-suojauksella, honeypot-skannauksella ja jopa 114 prosentin vuosituotolla stakingissä. Treidaa turvallisesti, tienaa tuottoa ja pysyt mukana markkinan rytmissä.

Kun Solana skaalautuu, tehokkaiden bottien kysyntä kasvaa räjähdysmäisesti. Kukaan ei halua jäädä jälkeen, kun lohkot täyttyvät sekunneissa ja mahdollisuudet katoavat nopeasti. Snorter on vahva vaihtoehto yhdistämällä kaupankäynnin, analyysin ja stakingin yhdeksi selkeäksi kokonaisuudeksi.

Presalen luvut puhuvat puolestaan. Snorter aloitti myynnin hintaan 0,099 dollaria, keräsi nopeasti yli 2 miljoonaa dollaria ja on nyt ylittänyt 4,15 miljoonan dollarin rajan – sekä valaat että piensijoittajat osallistuvat vahvasti.




