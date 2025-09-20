Kryptoyritykset saavat nyt ennakkovaroituksen SEC:ltä

Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissio (SEC) lähettää jatkossa ilmoituksia organisaatioille ennen mahdollisia täytäntöönpanotoimia, kertoi SEC:n puheenjohtaja Paul Atkins Financial Timesille maanantaina julkaistussa uudessa haastattelussa.

SEC:n puheenjohtaja Paul Atkins lupaa ilmoituksia ennen täytäntöönpanoa

Tiistaina julkaistun artikkelin mukaan SEC aikoo varoittaa yrityksiä teknisistä rikkomuksista ilmoituksella sen sijaan, että aloittaisi suoraan täytäntöönpanotoimet.

https://twitter.com/FT/status/1967439749049717134

“Et voi vain yhtäkkiä ilmestyä ja rynnätä sisään sanomaan, että jäit kiinni – teet jotain väärää, ja kyseessä on tekninen rikkomus”, Atkins sanoi.

SEC:n komissaari kritisoi myös viraston aiempaa sääntelylinjaa lohkoketjusektorilla, jota hän kutsui “ammu ensin ja kysy myöhemmin” -strategiaksi.

“Mielestäni monet ihmiset kritisoivat SEC:tä aivan aiheellisesti”, hän lisäsi.

“Erityisesti viime vuosina toiminta ei perustunut ennakkotapauksiin tai ennustettavuuteen.”

SEC siirtyy pois täytäntöönpanoon perustuvasta sääntelystä

Uutiset Atkinsin uusimmasta haastattelusta tulevat keskellä meneillään olevia muutoksia SEC:n johdossa, joka on ottamassa etäisyyttä entisen puheenjohtajan Gary Genslerin aikakauteen.

Vain viime viikolla viraston äskettäin perustettu kryptotyöryhmä ilmoitti, että se järjestää keskeisen kuulemistilaisuuden taloudellisesta yksityisyydestä ja valvonnasta 17. lokakuuta.

“Ymmärrys yksityisyyttä suojaavista työkaluista auttaa SEC:tä ja muita finanssivalvojia kehittämään politiikkaratkaisuja kryptovaluutta-alalle”, sanoi SEC:n komissaari Hester M. Peirce.

Uutinen tuli vain päiviä sen jälkeen, kun sääntelyvirasto esitteli rajat ylittävän työryhmänsä, jonka tarkoituksena on torjua petoksia ja markkinamanipulaatiota ulkomaisten toimijoiden taholta.

“Tämä uusi työryhmä keskittää SEC:n tutkintatoimet ja mahdollistaa sen, että SEC voi hyödyntää kaikkia käytettävissä olevia keinoja kansainvälisen petoksen torjumiseksi”, SEC:n puheenjohtaja Paul Atkins sanoi tuoreessa lausunnossaan.

Atkinsin sitoutuminen tasapainoisemman SEC:n luomiseen voi viitata siihen, että virasto on siirtymässä kryptomyönteisempään lähestymistapaan digitaalisiin omaisuuseriin.

Trump vaatii puolivuosittaista raportointia ja viittaa Kiinan pitkän aikavälin strategiaan

Presidentti Donald Trump on elvyttänyt vaatimuksensa lopettaa pakolliset neljännesvuosittaiset tulosraportit Yhdysvaltain pörssiyhtiöiltä ja ehdottaa siirtymistä puolivuosittaiseen raportointiin. Hänen mukaansa muutos vähentäisi kustannuksia ja antaisi johtajille mahdollisuuden keskittyä pitkän aikavälin kasvuun.

Truth Social -julkaisussa maanantaina esitetty ehdotus vaatisi Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomission (SEC) hyväksynnän.

https://twitter.com/DegenerateNews/status/1967560176590000274

“Yrityksiä ei saa pakottaa raportoimaan neljännesvuosittain”

“SEC:n hyväksynnän jälkeen yritysten ei enää pitäisi olla pakotettuja raportoimaan neljännesvuosittain, vaan puolivuosittain”, Trump kirjoitti.

Hän väitti muutoksen säästävän yritysten kuluja ja antavan johdolle tilaa “johtaa yrityksiään kunnolla”.

Trump lisäsi, että amerikkalaiset yritykset ovat jääneet lyhyen aikavälin paineiden vangiksi, ja vertasi tilannetta Kiinan “50–100 vuoden strategiaan”.

Ajatus ei ole uusi. Ensimmäisellä presidenttikaudellaan Trump määräsi SEC:n tutkimaan mahdollisuutta siirtyä puolivuosittaiseen raportointiin, mutta hanke pysähtyi sijoittajien läpinäkyvyyttä koskevien huolien vuoksi.

Trumpin uusi avaus on linjassa liikemaailman johtajien, kuten JPMorgan Chasen toimitusjohtaja Jamie Dimonin ja Berkshire Hathawayn hallituksen puheenjohtaja Warren Buffettin, kantojen kanssa. He kirjoittivat vuonna 2018 mielipidekirjoituksen, jossa kritisoivat neljännesvuosittaisen raportoinnin luomaa “epätervettä lyhyen aikavälin voittojen korostamista”.

Trump sanoilla linjoilla Hillary Clintonin kanssa

Myös Hillary Clinton nosti aiheen esiin vuoden 2016 vaalikampanjassaan ja varoitti “neljännesvuosikapitalismista”.

Keskustelu käy vilkkaana samalla kun jotkin pörssit ajavat uudistuksia. Wall Street Journalin mukaan Long-Term Stock Exchange -pörssi, jonka tukijoihin kuuluu muun muassa Andreessen Horowitz ja Founders Fund, valmistelee vetoomusta SEC:lle salliakseen yritysten luopua neljännesvuosittaisesta raportoinnista.

“Kuulemme usein, että pörssiyhtiönä toimiminen on liian raskasta”, sanoi pörssin toimitusjohtaja Bill Harts.

Nykyjärjestelmän kannattajat kuitenkin väittävät, että neljännesvuosittaiset raportit tarjoavat läpinäkyvyyttä osakkeenomistajille ja päättäjille.

Heidän mukaansa lentoyhtiöiden, pankkien ja teknologiayritysten säännölliset päivitykset antavat varhaisia signaaleja esimerkiksi matkustuskysynnästä, luottotappioista ja tekoälyn omaksumisesta.

Ekonomistit varoittavat myös, että raportointitiheyden vähentäminen voi rajoittaa sijoittajien valvontaa ja heikentää markkinoiden vakautta.

Kansainvälisesti Trumpin ehdotus lähentäisi Yhdysvaltojen sääntöjä Euroopan ja Ison-Britannian käytäntöihin, joissa yritykset raportoivat puolivuosittain mutta voivat halutessaan julkaista myös neljännesvuosiraportteja.

Australiassa puolivuosittainen raportointi on standardi. Kiinassa taas vaatimukset ovat tiukempia: listattujen yhtiöiden on julkaistava neljännesvuosittaiset, puolivuosittaiset ja vuosittaiset raportit, kun taas Hongkongissa noudatetaan kuuden kuukauden järjestelmää.

Yhdysvalloissa listautuneet kryptoyritykset, kuten Coinbase, voivat joutua seuraamaan keskustelua tarkasti. Nykyiset neljännesvuosiraportit tarjoavat harvinaista tietoa kaupankäyntivolyymeista, säilytyspalveluista ja markkinakysynnästä.

Siirtyminen puolivuosittaiseen raportointiin voisi vähentää tätä näkyvyyttä ja harventaa päivityksiä, joihin sijoittajat ja sääntelijät tällä hetkellä nojaavat arvioidessaan kryptoyritysten tilaa.

Trumpin SEC-uudistus voi muuttaa pörssiyhtiöiden krypto-omaksumista

Neljännesvuosittaisesta raportoinnista käytävä keskustelu tapahtuu samaan aikaan, kun Trumpin hallinto kohdistaa tarkempaa huomiota digitaalisiin omaisuuseriin.

Kesäkuussa Valkoinen talo julkaisi 166-sivuisen raportin Presidentin työryhmältä digitaalisten omaisuuserien markkinoista, jossa esiteltiin suunnitelmia Yhdysvaltojen asemoimiseksi maailman johtavaksi kryptovaluutta- ja lohkoketjuteknologian keskukseksi.

https://twitter.com/cryptonews/status/1950672925725737159

Presidentin asetuksella 14178 perustettu työryhmä suositteli laajoja uudistuksia rahoitusalan sääntelyn modernisoimiseksi, pankkien osallistumisen laajentamiseksi kryptopalveluihin ja valvontaoikeuksien selkeyttämiseksi hyödykejohdannaiskomission osalta digitaalisiin ei-arvopaperiomaisuuseriin.

Raportissa ylistettiin myös GENIUS-lain hyväksymistä heinäkuussa, mikä loi ensimmäisen liittovaltiotason sääntelykehyksen stablecoineille.

Hallinnon mukaan laki vahvistaa Yhdysvaltain dollarin asemaa globaalissa taloudessa ja korostaa sen vastustusta keskuspankkien digitaalivaluutoille.

Valkoinen talo kuvaili suosituksia poluksi “krypton kulta-aikaan” ja väitti jo poistaneensa alan pankkitoimintaan kohdistuneet rajoitukset.

Samaan aikaan kryptoyritykset raportoivat vahvistuneista tuloksista digitaalisten omaisuuserien hintojen noustessa. Strategy ilmoitti 120,4 miljoonan dollarin liikevaihdosta toisella neljänneksellä sekä 12 800 uuden Bitcoinin ostosta, jolloin sen kokonaisomistus nousi 152 800 BTC:hen.

Block raportoi 34 %:n kasvun Bitcoin-tuotoissa vuoden takaiseen verrattuna, ja Coinbase saavutti 663 miljoonan dollarin liikevaihdon huolimatta jatkuvasta oikeustaistelusta SEC:n kanssa. Myös Robinhood teki ensimmäisen voitollisen vuosineljänneksensä listautumisensa jälkeen.

Analyytikot huomauttavat, että yritysten krypto-omaksuminen kiihtyy edelleen, ja nyt yritykset omistavat yli 6 % Bitcoinin tarjonnasta — kehitys, joka voi muuttaa talousraportointia, jos Trumpin SEC-uudistus etenee.