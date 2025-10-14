Sijoittajat arkoina Powellin puheesta – Bitcoin alle 112 000 $

Johtava kryptovaluutta Bitcoin romahti tiistaina alle 112 000 dollarin, kun sijoittajat valmistautuivat Fedin puheenjohtaja Jerome Powellin tulevaan puheeseen toivoen, että hän toisi selvyyttä Yhdysvaltain rahapolitiikasta.

Bitcoinin hinta oli tiistaina puolilta päivin lähes kolmen prosentin laskussa, hieman alle 112 000 dollarissa. Laajempi kryptomarkkina laski jyrkästi, ja koko markkinan arvo putosi 3,2 % 3,8 biljoonaan dollariin. Ethereumin kurssi putosi 4 % arvoon 4 012 dollaria, BNB syöksyi 10 % arvoon 1 205 dollaria ja XRP:n kurssi laski 5,5 % arvoon 2,47 dollaria.

Markkinat lähestyvät Powellin puhetta rajujen kurssivaihteluiden keskellä, joita ovat ruokkineet Yhdysvaltojen ja Kiinan kauppajännitteiden kärjistyminen sekä digitaalisten omaisuuserien jyrkät laskut.

Powellin on määrä puhua talousnäkymistä ja rahapolitiikasta NABE:n vuotuisessa kokouksessa Philadelphiassa tiistaina. Analyytikot uskovat, että hänen äänensävynsä vaikuttaa odotuksiin korkojen leikkauksista ja siihen, syveneekö kryptomarkkinoiden lasku vai vakautuuko se.

Poliittinen epävarmuus ruokkii sijoittajien hermostuneisuutta riskisijoituksissa

Viime viikolla presidentti Donald Trump kärjisti tilannetta ilmoittamalla aikovansa määrätä 100 % tullit kaikille Kiinasta Yhdysvaltoihin tuotaville tuotteille 1. marraskuuta alkaen. Ilmoitus laukaisi valtavan markkinamyllerryksen, pyyhkien yli 125 miljardia dollaria kryptomarkkinoiden arvosta tunneissa.

Markkinat löysivät hieman tukea maanantaina, kun Trump pehmensi puheitaan Kiinasta. Silti shokki jätti kaupankävijät varuillaan ja valmiina uusiin heilahteluihin.

Lukman Otunuga, FXTM:n vanhempi markkina-analyytikko, sanoi Cryptonewsille reaktion osoittavan, “kuinka herkkiä sijoittajat yhä ovat poliittisille riskeille ja kauppapoliittiselle epävarmuudelle”.

Hän lisäsi, että Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen jännite sekä mahdollinen hallinnon sulku voivat pitää markkinat levottomina.

Suuret pakkolikvidaatiot paljastavat hauraan vipuvaikutuksen mutta korostavat vahvoja projekteja

Gate-alustan liiketoimintajohtaja Kevin Lee odottaa myyntipaineiden jatkuvan lähitulevaisuudessa geopoliittisten riskien ja tullien painaessa tunnelmaa. Hän näkee Fedin odotetun koronlaskun 28.–29. lokakuuta mahdollisena käännekohtana, joka voisi helpottaa olosuhteita riskisijoituksille.

Arciumin toimitusjohtaja Yannik Schrade taas totesi, että suuret likvidaatiot – kuten viikonlopun 19 miljardin dollarin romahdus – toimivat markkinasuodattimena, jotka paljastavat heikot vipupositioinnit mutta nostavat esiin hyötylähtöiset projektit.

Hän mainitsi esimerkkeinä Zcashin suhteellisen vakauden ja Umbran 155 miljoonan dollarin rahoituskierroksen luottamukselliseen DeFi-infrastruktuuriin osoituksina fokuksesta myllerryksen keskellä.

Katseet kääntyvät nyt Powelliin, jonka puhe saattaa ratkaista, löytääkö kryptomarkkina helpotusta vai syökseeko se entistä syvemmälle alamäkeen.

Strategy osti lisää juuri ennen romahdusta

Merkittävin liike nähtiin Strategylta, maailman suurimmalta yritystason Bitcoin-omistajalta, joka osti hiljaisesti 220 BTC:tä 27 miljoonalla dollarilla juuri ennen hintojen laskua 110 000 dollariin. Huolimatta kurssivaihteluista yhtiön hallussa on nyt 640 250 BTC:tä, arvoltaan noin 73 miljardia dollaria.

Tämä viimeisin hankinta, joka rahoitettiin etuoikeutettujen osakkeiden myynnillä, nosti Strategyn Bitcoin-ostojen keskihintaa noin 74 000 dollariin. Analyytikot näkevät sen jälleen uutena osoituksena luottamuksesta. ”Suuret omistajat kuten Strategy eivät säikähdä markkinaheilahteluja; he ankkuroiden muodostavat Bitcoinin pitkän aikavälin pohjahinnan”, eräs markkinastrategi kommentoi medialle.

Tällainen vakaa institutionaalinen asemoituminen viestii jatkuvasta luottamuksesta, säilyttää markkinarakenteen vakaana ja asettaa suunnan seuraavalle mahdolliselle nousulle.

BlackRockin 94 miljardin ETF vahvistaa luottamusta

Lisää momenttia toi BlackRockin toimitusjohtaja Larry Fink, joka vertasi Bitcoinia kultaan CBS:n haastattelussa, tehden täyskäännöksen aiemmasta skeptisyydestään. ”Kryptovaluutoilla on oma roolinsa, aivan kuten kullalla”, hän sanoi.

BlackRockin iShares Bitcoin Trust hallinnoi nyt noin 94 miljardin dollarin varoja, joista puolet tulee uusilta asiakkailta. Tämä yhdistelmä institutionaalisista ja yksityisistä sijoittajista syventää Bitcoinin asemaa valtavirrassa ja vahvistaa sen asemaa ”digitaalisena kultana” inflaatiopelkojen keskellä.

Finkin tuki on lisännyt sijoittajaluottamusta entisestään.

Yksityissijoittajien kiinnostus kasvaa, laajentaen kryptomarkkinoiden pohjaa.

Bitcoinin arvonsäilyttäjärooli kypsyy edelleen.

Wall Streetin kasvava omaksuminen antaa Bitcoinille uuden kerroksen legitimiteettiä ja viittaa siihen, että seuraava adoptiovaihe voi tulla perinteisiltä salkunhoitajilta, jotka etsivät vakautta ja hajautusta.

Trumpin Bitcoin-omistukset tuovat poliittista painoarvoa

Yllättävänä käänteenä presidentti Donald Trumpista on tullut yksi suurimmista Bitcoinin yksityisomistajista. Hänen yhtiönsä Trump Media osti alkuvuodesta Bitcoinia 2 miljardilla dollarilla, mikä antaa Trumpille noin 870 miljoonan dollarin epäsuoran omistuksen hänen 41 %:n omistusosuuden kautta.

Liike muistuttaa Michael Saylorin strategiaa MicroStrategyssa, jossa Trump Media muuttuu Bitcoin-treasury-tyyliseksi yhtiöksi. Oston jälkeen Bitcoinin hinta on noussut lähes 6 %, mikä kuvastaa optimismia poliittisen vaikutusvallan ja kryptoadoption lähentymisestä.

Markkinoilla tämä yhdistelmä Wall Streetin, yritysmaailman ja poliittisen vallan välillä nähdään nyt vahvimpana merkkinä Bitcoinin institutionaalisesta hyväksynnästä.

Bitcoin hintaennuste 14.10.2025

Teknisesti Bitcoin käy kauppaa tiukassa konsolidaatiokanavassa. Lähtö ylärajan yli, erityisesti 116 100 dollarin kohdalla (50 % Fibonacci-taso), voisi käynnistää Bitcoinin kurssin uuden nousuliikkeen kohti 119 800–122 500 dollaria.

RSI:n arvo 56 viittaa ostovoiman kasvuun, ja kynttilöiden alemmat varjot osoittavat vakaata pohjaostamista. Jos vastus pitää, BTC voi testata uudelleen 111 200 dollarin tasoa, missä 23,6 % Fibonacci-tuki sijaitsee.

Bitcoinin hintakaavio – Lähde: Tradingview

Lyhyen aikavälin kauppiaille yli 116 000 dollarin päätöskurssi voi muodostaa jatkumokuvion, samalla kun instituutiot pitävät jokaisen laskun ostopaikkana.

Kun sentimentti paranee, ETF-virrat pysyvät tasaisina ja makrotalousjännitteet helpottavat, Bitcoinin tie kohti 122 000 dollaria voi olla vasta alkamassa.

