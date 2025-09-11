Fed saattaa keventää voimakkaasti – Bitcoin nousuun?

Viimeksi päivitetty: Syyskuuta 11, 2025

Johtava kryptovaluutta Bitcoin käy tällä hetkellä kauppaa noin 114 000 dollarin hintaan, ja sen päivittäinen volyymi ylittää 56,3 miljardia dollaria – nousua 2,25 % viimeisen 24 tunnin aikana. Liike tapahtui pehmeämmässä makrotaloudellisessa ympäristössä, kun Yhdysvaltojen tuottajahinnat laskivat yllättäen elokuussa.

Ilman ruoka- ja energiakustannuksia laskettu ydintuottajahintaindeksi (PPI) laski 0,1 % edelliskuukaudesta — huomattavasti alle 0,3 %:n nousuennusteen. Vuosittainen ydininflaatio hidastui 2,8 %:iin heinäkuun tarkistetusta 3,4 %:sta.

Bitcoinin kannalta heikommat tukkuinflaatioluvut ruokkivat toiveita Yhdysvaltain keskuspankin elvyttävämmästä linjasta, samalla kun kauppiaat seuraavat kaavioita mahdollisen läpimurron varalta.

PPI-yllätys ja markkinareaktio

Elokuun PPI-julkaisu oli ensimmäinen lasku neljään kuukauteen ja yllätti ekonomistit, jotka odottivat jälleen nousua. Kokonaistuottajahintaindeksi laski 0,1 % kuukausitasolla verrattuna heinäkuun ylöspäin tarkistettuun 0,7 %:iin. Vuositason inflaatio hidastui 2,6 %:iin 3,1 %:sta.

Yksityiskohdat korostavat hidastumista. Palveluiden lopulliset hinnat laskivat 0,2 % heinäkuun 0,7 %:n nousun jälkeen, kun taas tavaroiden hinnat nousivat vain 0,1 % edelliskuukauden 0,6 %:sta. Valmiiden hyödykkeiden ydin-PPI pysyi 2,8 %:ssa, korkeimmalla tasollaan loppuvuoden 2023 jälkeen.

Pehmeämpi data vähentää painetta Fedille, ja markkinat kallistuvat nyt syyskuussa enemmän elvyttävään suuntaan. Bitcoinin kaltaisille riskivarojen näkymät ovat myönteisiä, erityisesti inflaatioiskujen vaimentuessa.

Keskeiset luvut PPI-julkaisusta:

Kokonaistuottajahintaindeksi laski elokuussa 0,1 % vs. odotettu +0,3 %

Vuosittainen PPI hidastui 2,6 %:iin heinäkuun 3,1 %:sta

Ydin-PPI laski 2,8 %:iin, matalin taso vuoden 2024 alusta

Trump jatkoi Fedin painostusta

Termiinimarkkinat hinnoittelevat täysin neljännesprosenttiyksikön koronlaskun, ja spekulaatiot kasvavat siitä, että päättäjät saattavat päätyä suurempaan 50 korkopisteen laskuun.

Keskuspankki keskeytti kevennyssyklinsä tammikuussa epävarmuuden keskellä, joka liittyi presidentti Donald Trumpin tullien vaikutuksiin. Kuitenkin inflaation hidastuminen ja työmarkkinoiden heikentyminen ovat kallistaneet vaakaa kohti uusia elvytystoimia.

Työmarkkinoilta on saatu selviä merkkejä rasituksesta. Tällä viikolla julkaistut hallituksen tarkistetut luvut arvioivat, että talous loi 911 000 työpaikkaa vähemmän maaliskuuhun päättyneenä vuotena kuin aiemmin raportoitiin.

Elokuun työllisyysraportti osoitti, että työllisyyden kasvu oli lähes pysähtynyt, ja kesäkuussa kirjattiin ensimmäistä kertaa yli neljään vuoteen työpaikkojen vähennystä.

Presidentti Trump on jatkanut painostustaan Fedin suuntaan aggressiivisten kevennystoimien puolesta. Keskiviikkona julkaisemassaan viestissä hän julisti: “JUURI TULLUT: EI INFLAATIOTA!!! LIIAN MYÖHÄISTÄ. KORKOA ON LASKETTAVA, PALJON JA HETI. POWELL ON TÄYDELLINEN EPÄONNISTUMINEN, JOKA EI TAJUA MITÄÄN!!!”

Cboe käynnistää 10 vuoden Bitcoin- ja Ethereum-futuurit

Makrodata ei ollut ainoa ajuri tällä viikolla. Yhdysvalloissa Cboe ilmoitti käynnistävänsä 10 vuoden Bitcoin- ja Ethereum-futuurit hyväksynnän jälkeen. Näitä ns. “jatkuvia futuureita” verrataan offshore-markkinoilla yleisiin perpetual-sopimuksiin, mutta ne ovat Yhdysvaltain sääntelyn piirissä.

Ne mahdollistavat institutionaalisten sijoittajien pitkäaikaisen altistumisen ilman jatkuvia uusintoja, mikä on rakenteellinen muutos osallistumisen lisäämiseksi.

NEW: @CBOE is set to launch 10-year $BTC & $ETH "Continuous futures" on Nov 10 (pending approval) 🚨



A regulated alternative to perpetual swaps — long-term exposure, daily cash adjustments, no rollover friction pic.twitter.com/hEv4xkGpMG — crypto.news (@cryptodotnews) September 9, 2025

Toisaalla Kirgisia eteni lakiesityksellä, joka loisi valtion tukeman kryptoreservin ja kansallisen louhintatoiminnan. Ehdotus hajauttaisi valtionomistuksia tokenisoinnin, vakaavaluuttojen ja suoran Bitcoin-kertymän kautta.

⚡️ The Parliament of Kyrgyzstan has passed amendments to the bill “On Virtual Assets” in all three readings at once, establishing regulations for the #crypto market in the country.



The bill addresses multiple aspects of Kyrgyzstan’s crypto adoption, including creating a legal… pic.twitter.com/ntHSj0xchi — Mpost Media Group (@mpost_io) September 10, 2025

Samaan aikaan Yhdysvaltain SEC:n puheenjohtaja Paul Atkins esitteli Pariisissa “Project Crypto” -aloitteen, joka merkitsee siirtymää tiukasta valvonnasta kohti selkeitä sääntöjä. Atkins korosti, ettei suurinta osaa tokeneista tulisi luokitella arvopapereiksi, mikä linjautuu Euroopan MiCA-kehyksen kanssa.

🚨 CRYPTO CLARITY IS COMING



SEC Chairman Atkins says it plain: Most crypto assets are NOT securities.

But the confusion is killing innovation.



🇺🇸 Entrepreneurs like Sen. Bernie Moreno are using blockchain to modernize everything from car titles to legacy systems.



They don’t… pic.twitter.com/egUqSJqfei — America First Policy Institute (@A1Policy) September 10, 2025

Nämä kehitykset korostavat krypton jatkuvaa institutionalisoitumista: Yhdysvaltain futuurien laajentumista, valtiotason käyttöönottoa ja kotimaan sääntelyn selkiyttämistä. Kaikki nämä toimivat myötätuulina Bitcoinin pitkän aikavälin kehitykselle.

Bitcoin hintaennuste 11.9.2025

Kaavioissa Bitcoin konsolidoituu juuri läpimurtoalueen 113 800 dollarin yläpuolella. Kaksi tuntia kattavassa kaaviossa näkyy nouseva kolmio, jossa korkeammat pohjat puristavat hintaa tasaista vastustasoa vasten.

50-jakson liukuva keskiarvo (SMA) 111 896 dollaria on nousevassa trendissä, kun taas 200-jakson SMA 112 738 dollaria sijaitsee suoraan hintakehityksen alapuolella, vahvistaen tukea.

Bitcoinin hintakaavio – Lähde: Tradingview

RSI-indeksi on lähellä tasoa 64, mikä heijastaa vahvaa mutta ei ylikuumentunutta momenttia. Peräkkäiset härkäkynttilät vahvistavat ostajien hallinnan. Mikäli Bitcoinin kurssi sulkee 113 800 dollarin yläpuolelle, TradingViewin mukaan tie avautuu kohti 115 400, sitten 117 150 ja lopulta 118 617 dollaria. Kestävä läpimurto voi nostaa BTC:n kohti 125 000 dollaria keskipitkällä aikavälillä.

Mikäli tuki 112 000 dollarissa ei pidä, laskee skenaario kohti 111 000, 110 000 ja 108 450 dollaria. Karhumaiset kynttiläkuviot, kuten engulfing pattern tai three black crows, vastustasolla vahvistaisivat käänteen.

Bitcoin is consolidating just under $113.8K resistance within an ascending triangle. A breakout could target $115.4K–$117.1K, while failure risks $112K–$110K support. — Arslan Ali (@forex_arslan) September 11, 2025

Kauppiaille tilanne on selkeä: pitkät positiot ovat perusteltuja 113 800 dollarin läpimurron vahvistuksen jälkeen, stop-loss alle 111 000, tavoitteina 117K–125K.

Makrotietojen pehmetessä, institutionaalisten tuotteiden laajentuessa ja käyttöönoton kasvaessa maailmanlaajuisesti, nykyinen kolmionmuotoinen liike voi viitata suurempaan nousuralliin. Mikäli momentti yhdistyy näihin rakenteellisiin muutoksiin, BTC:n nousu kohti 130 000 dollaria voi tapahtua nopeammin kuin monet odottavat. Tämä tarkoittaisi, että ikkuna Bitcoinin ostamiselle on auki.

