Bitcoin hintaennuste: Onko 130 000 $ nousu jo lähellä?

Bitcoin hintaennuste näyttää, että BTC:n vauhti on jälleen kiihtymässä, kun merkittävät tapahtumat muokkaavat markkinasentimenttiä. Kiinaan liitetyn LuBianin lompakosta siirrettiin 1,3 miljardin dollarin edestä Bitcoineja vain päivää sen jälkeen, kun Yhdysvaltain oikeusministeriö (DOJ) takavarikoi kryptovaluuttoja 15 miljardin dollarin arvosta. Lisäksi uusi 9,3 biljoonan dollarin 401(k)-eläkesäästöjä koskeva lakiehdotus voisi lisätä institutionaalisia sijoitusvirtoja.

Samaan aikaan NFT-markkinat toipuvat 1,2 miljardin dollarin romahduksen jälkeen, ja Bitcoinin kolminkertainen pohjakuvio viittaa mahdolliseen nousuun kohti 130 000 dollaria vuoden viimeisellä neljänneksellä.

1,3 miljardin dollarin LuBian-siirto ravistelee markkinoita DOJ:n jättitakavarikon jälkeen

Yhdysvaltain oikeusministeriö paljasti 15 miljardin dollarin kryptotakavarikon vain päivää sen jälkeen, kun Kiinan LuBian-louhintapooliin liitetty lompakko siirsi 1,3 miljardin dollarin arvosta Bitcoineja – sen ensimmäinen suuri liike kolmeen vuoteen. Blockchain-seurannat Lookonchain ja Arkham vahvistivat, että yhteensä 11 886 BTC siirrettiin ilmoituksen yhteydessä.

DOJ:n tapauksen mukaan Kambodžan Prince Holding Group on pessyt laittomia varoja LuBianin ja sen tytäryhtiöiden kautta. Presidentti Trumpin uuden toimeenpanomääräyksen mukaan takavarikoidut Bitcoinit voidaan lisätä Yhdysvaltain strategiseen Bitcoin-varantoon hyväksynnän jälkeen.

JUST IN: The US government just moved 9,756 BTC (≈$1.1B) linked to Chen Zhi’s “Pig Butchering” scam.



One of LuBian’s wallets (39DUz) woke up after 3 years of dormancy, transferring all 9,757 BTC to new addresses.



This comes just a day after news broke that the US gov is… pic.twitter.com/igCUZY2FAd — Bitcoin News (@BitcoinNewsCom) October 15, 2025

Siirron ajoitus ja mahdollinen lisäys strategiseen varantoon korostavat Bitcoinin kasvavaa merkitystä globaalissa taloudessa. Vaikka oikeudellinen epävarmuus jatkuu, tapaus vahvisti markkinoiden käsitystä Bitcoinin institutionaalisesta arvosta ja auttoi hintaa toipumaan maltillisesti viimeaikaisen volatiliteetin jälkeen.

9,3 biljoonan dollarin 401(k)-lakiesitys voi avata valtavan kysynnän kryptolle

Yhdysvaltain kongressiedustaja Troy Downing on esittänyt lakialoitetta, joka tekisi presidentti Trumpin 401(k)-kryptomääräyksestä pysyvän. Laki sallisi amerikkalaisten sisällyttää Bitcoineja ja muita digitaalisia varoja eläkesalkkuihinsa. Aloite seuraa työministeriön päätöstä purkaa Bidenin hallinnon aikaisia rajoituksia, jotka olivat estäneet kryptovaluuttojen käyttöä eläkesäästämisessä.

JUST IN: 🇺🇸 Congressman Troy Downing to introduce bill that would cement President Trump's executive order allowing #Bitcoin in 401(k)s into law 👀 pic.twitter.com/egTr4wNnJo — Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) October 14, 2025

Hyväksynnän myötä lakiesitys avaisi pitkäaikaisen pääsyn Bitcoiniin 401(k)-eläkesäästöjen kautta, jotka hallinnoivat tällä hetkellä yli 9,3 biljoonan dollarin varoja. Analyytikot arvioivat, että jopa pieni osuus digitaalisissa varoissa voisi ohjata miljardeja kryptomarkkinoille.

Aloite on herättänyt optimismia koko alalla, ja sijoittajat näkevät sen tärkeänä askeleena kohti laajempaa hyväksyntää sekä mahdollisena katalysaattorina Bitcoinin seuraavalle merkittävälle hintarallille.

Krypto- ja NFT-markkinat toipuvat 1,2 miljardin dollarin romahduksen jälkeen

Kryptomarkkinat palautuivat voimakkaasti perjantain 1,2 miljardin dollarin myyntiaaltojen jälkeen, ja myös NFT:t toipuivat jyrkästä laskusta. CoinGeckon mukaan NFT-markkinoiden kokonaisarvo laski 6,2 miljardista dollarista 5 miljardiin, ennen kuin se vakautui noin 5,5 miljardiin, kun Bitcoin ja altcoinit palautuivat.

Suosituimmat Ethereum-pohjaiset kokoelmat, kuten Bored Ape Yacht Club ja CryptoPunks, kärsivät maltillisista tappioista, kun taas esimerkiksi Mutant Ape Yacht Club alkoi taas nousta. Bitcoin toipui myös hetkellisestä laskusta, joka johtui markkinapaniikista Trumpin tariffikommenttien seurauksena.

Vaikka markkinoilla tapahtui suuria likvidointeja, kryptorahastot saivat silti 3,17 miljardin dollarin uudet sijoitukset, mikä kertoo kasvavasta luottamuksesta digitaalisiin varoihin. Analyytikot korostavat, että nopea toipuminen osoittaa NFT:iden ja krypton kestävyyttä, vahvistaen optimismia pitkäaikaisesta kasvusta markkinasentimentin vakautuessa.

Bitcoin hintaennuste: Kolminkertainen pohjakuvio tähtää 130 000 dollarin nousuun

Bitcoin (BTC/USD) muodostaa vahvaa kolminkertaista pohjakuvioita noin 109 600 dollarin tasolla, joka on laukaissut useita käänteitä syyskuun lopun jälkeen. Tämä kuvio viestii myyntipaineen lievittymisestä ja kasvavasta keräämisestä, kun korkeammat pohjat muodostuvat kaulanauhan linjalla.

Kahden tunnin kaaviolla BTC kurssi liikkuu alle 100-jakson SMMA:n, joka on 116 054 dollarissa, yhtyen 0,5 Fibonacci-palautustasoon 116 108 dollarissa. Tämä muodostaa ratkaisevan vastustason ennen mahdollista nousua.

Bitcoin hintakaavio – Kuva: Tradingview

RSI-lukema 43 kääntyy ylöspäin ylimyydyltä tasolta, mikä viittaa varhaiseen noususignaaliin ja parantuvaan momentumiin. Vahvistunut päätöskurssi yli 114 600 dollarin tasolla vahvistaisi kolminkertaisen pohjakuvion ja todennäköisesti kiihdyttäisi ostoaktiviteettia.

Vaikka Bitcoin liikkuu edelleen laskevassa kanavassa, TradingView’n ennuste viittaa nousuun kohti 117 600–119 800 dollaria, mikäli momentum vahvistuu. Kestävä liike yli 120 000 dollarin voisi kääntää markkinasentimentin nousuun, avaten tavoitteet 125 000 ja 130 000 dollariin.

Kauppiaat voivat hakea long-positioita yli 114 600 dollarin, stop-lossien ollessa alle 109 500 dollarin ja ensimmäisten tavoitteiden 117 600–119 800 dollarin välillä. Kun institutionaaliset sijoitukset kasvavat ja volatiliteetti laskee, Bitcoinin nykyinen konsolidointi voi muodostaa pohjan seuraavalle nousuvaiheelle, mahdollisesti määrittäen vahvemman Q4-rallin alun.

Bitcoin Hyper: Bitcoinin seuraava evoluutio Solanalla

Bitcoin Hyper ($HYPER) avaa uuden luvun Bitcoin-ekosysteemissä. Vaikka BTC pysyy turvallisuuden kultastandardina, Bitcoin Hyper tuo sen, mitä BTC on aina kaivannut: Solana-tason nopeuden.

Ensimmäisenä Bitcoin-native Layer 2 -ratkaisuna, jota pyörittää Solana Virtual Machine (SVM), se yhdistää Bitcoinin vakauden Solanan huippunopeaan ja tehokkaaseen kehykseen. Tuloksena ovat salamannopeat ja edulliset älysopimukset, hajautetut sovellukset ja jopa meemikolikoiden luominen – kaikki Bitcoinin turvaamina.

Consultin auditoinnin läpikäynyt projekti korostaa luottamusta ja skaalautuvuutta käyttöönoton kasvaessa. Momentum on jo vahva: ennakkomyynti on ylittänyt 23,7 miljoonaa dollaria, ja tokenien hinta on vain 0,013115 dollaria ennen seuraavaa hinnannousua.

Bitcoinin aktiivisuuden kasvaessa ja tarpeen tehokkaille BTC-pohjaisille sovelluksille kasvaessa, Bitcoin Hyper toimii sillanrakentajana kahden kryptomaailman suurimman ekosysteemin välillä.

Jos Bitcoin loi vakauden ja perustan, Bitcoin Hyper tuo siihen nopeuden, joustavuuden ja uudenlaisen käyttökokemuksen – tehden siitä jälleen dynaamisen ja innostavan.

