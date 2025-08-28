Google kehittää oman GCUL Layer 1 -alustan lohkoketjuun

Päätoimittaja Daniel Nordin Päätoimittaja Daniel Nordin Lisätietoja toimittajasta Daniel Nordin on porvoolainen journalisti ja sisällöntuottaja, joka on työskennellyt asiantuntevan ja viihdyttävän sisällön parissa ympäri Euroopan. Nordinilla on useiden vuosien kokemus niin... Lisää toimittajalta Jaa Kopioitu Viimeksi päivitetty: Elokuuta 28, 2025

Teknologiajätti Google etenee lohkoketjuinfrastruktuurissa kehittämällä oman Layer 1 -alustan, Google Cloud Universal Ledgerin (GCUL). Järjestelmä on suunniteltu rahoituslaitoksille ja sen tavoitteena on tukea tokenisoituja varoja, selvityksiä ja Python-pohjaisia älysopimuksia.

Aloite, joka toimii nyt yksityisessä testnetissä, paljastettiin ensimmäisen kerran maaliskuussa yhteisessä pilotissa CME Groupin kanssa. Yritykset ilmoittivat tuolloin tiedotteessaan suunnitelmista kokeilla tokenisointia ja tukkumaksuja hajautetulla pääkirjalla, vaikka ne eivät tuolloin vielä kutsuneet sitä Layer 1 -lohkoketjuksi.

CME Group ja Google Cloud päätyivät tekemään yhteistyötä parantaakseen vakuuksien, marginaalien, selvitysten ja maksujen tehokkuutta tukien alan siirtymistä kohti ympärivuorokautista globaalia kaupankäyntiä.

”Olemme tyytyväisiä voidessamme tehdä yhteistyötä Google Cloudin kanssa ja mahdollistaa innovatiiviset ratkaisut edulliseen, digitaaliseen arvonsiirtoon”, CME Groupin hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Terry Duffy totesi tiedotteessa.

Google Cloudin rahoituspalveluiden johtaja Rohit Bhat korosti yhtiön sitoutumista tarjota edistynyttä infrastruktuuria, joka ”mahdollistaa kumppaneille innovaation nopeuttamisen ja tehokkuuden lisäämisen”.

Bhat nosti esiin myös tokenisaation merkittävänä mahdollisuutena virtaviivaistaa monimutkaisia rahoitusjärjestelmiä.

Tokenisaation kasvava merkitys näkyy markkinaennusteissa. Lohkoketjupohjainen tokenisaatiomarkkina on tällä hetkellä globaalisti arvoltaan parikymmentä miljardia dollaria. Sen odotetaan kasvavan 276 miljardiin dollariin vuoteen 2034 mennessä, mikä alleviivaa alan laajaa uskoa siihen, että tokenisaatio on yksi seuraavan vuosikymmenen keskeisistä trendeistä.

Rich Widmann, Google Cloudin Web3-strategian globaali johtaja, kertoi Googlen uusista tuulista LinkedIn-postauksessaan tiistaina.

Google dropping some details on its L1 blockchain (GCUL) over on LI



Chain will feature python based smart contracts. Aims to be neutral infra built for finance w/ “native commercial bank money on-chain”, 24/7 cap markets infra, payments and agentic capabilities. Looks like they… pic.twitter.com/cB1vlq3Oyv — Omar (@TheOneandOmsy) August 26, 2025

GCUL tarkoitettu useille pankeille ja kumppaneille, ei vain yhdelle yritysverkostolle

Hän kuvaili GCUL:ia “neutraaliksi” infrastruktuurikerrokseksi ja esitteli sen rinnalla Circle- ja Stripe-projekteja vertailutaulukossa. Taulukon kokosi alun perin Paxosin tuotejohtaja Chuk Okpalugo vertaillakseen institutionaalisia lohkoketjuhankkeita.

Widmann painotti, että GCUL on tarkoitettu erottumaan muista yritysketjuista. Stripe kehittää parhaillaan omaa Ethereum-yhteensopivaa ketjua nimeltä Tempo, joka keskittyy nopeisiin maksuihin. Circle puolestaan rakentaa Arc-ketjua, joka on suunniteltu syventämään sen USDC-stablecoinin käyttöä.

Widmannin mukaan Google aikoo tehdä GCUL:ista yhteisen perustan rahoituslaitoksille sen sijaan, että se olisi vertikaalisesti integroitunut tuotealusta.

Google laajentaa lohkoketjujen hostaamisesta oman protokollan rakentamiseen GCUL:in avulla

Googlen lohkoketjupanostus kuvastaa sen laajempaa siirtymää digitaalisiin omaisuuseriin. Yritys on aiemmin tehnyt yhteistyötä Coinbasen kanssa pilvimaksuissa, sijoittanut Web3-startupeihin ja tarjonnut infrastruktuuria julkisille lohkoketjuille, kuten Solanalle.

GCUL:n myötä Google osoittaa aikovansa siirtyä hostauksesta protokollakehitykseen.

Jotkut tarkkailijat ovat kyseenalaistaneet, voiko Google uskottavasti väittää olevansa neutraali samalla kun se ylläpitää omaa pääkirjaansa. Käyttäjät X:ssä huomauttivat, että hajauttaminen on yhä avoin kysymys ketjussa, jota hallinnoi yksi teknologiayritys.

Widmann vastasi, että GCUL on suunniteltu niin, että “mikä tahansa rahoituslaitos voi rakentaa sen varaan”, huomauttaen, että esimerkiksi Tether ei käyttäisi Circlen ketjua eikä maksupalveluntarjoajat, kuten Adyen, todennäköisesti käyttäisi Stripen ratkaisua.

CME Groupin pilotti nähdään varhaisena hyväksyntänä Googlen lohkoketjuhankkeelle

Projekti on yhä alkuvaiheissaan. Lisäteknisiä yksityiskohtia odotetaan tulevina kuukausina.

Widmann vihjasi myös, että yritykset, kuten Amazon tai Microsoft, voisivat lopulta osallistua suoraan. Pitkällä aikavälillä tavoitteena on, että ulkopuoliset yritykset ajaisivat GCUL:ia itse, jolloin ne voisivat palvella asiakkaitaan tehokkaammin, hän sanoi.

Googlelle Universal Ledger edustaa pyrkimystä asemoitua neutraaliksi kerrokseksi globaalissa rahoituksessa. Samalla varojen tokenisaatio kasvattaa vauhtiaan. Lohkoketjupohjainen selvitys houkuttelee myös suuria pankkeja, rahastoja ja yrityksiä, mikä lisää Googlen kiireellisyyttä.

CME Groupin päätös pilotoida maksuja järjestelmässä nähdään varhaisena osoituksena tämän lähestymistavan toimivuudesta.

Yksityisen testnetin vaihe merkitsee alkua siitä, mikä voi muodostua yhdeksi Googlen kunnianhimoisimmista lohkoketjuhankkeista.

Google-tunnuksilla voi nyt kirjautua Metamaskiin

Google laajentaa toimintaansa myös muualla krypto- ja lohkoketjumaailmassa. ConsenSysin kehittämä itsehallittava lompakko MetaMask on nimittäin lisännyt ominaisuuden, jonka avulla käyttäjät voivat luoda, varmuuskopioida ja palauttaa lompakoita pelkästään Google- tai Apple-tunnusten avulla.

Tämä päivitys poistaa tarpeen hallita manuaalisesti perinteistä 12-sanaista palautuslausetta käyttöönoton tai käytön aikana, mikä yksinkertaistaa prosessia uusille DeFi-ekosysteemin käyttäjille.

Tämän työkalun avulla palautuslause generoidaan paikallisesti käyttäjän laitteessa ja sen voi avata vain sosiaalisen tilin sekä ainutlaatuisen salasanan yhdistelmällä. Kumpikaan MetaMask tai todennuspalveluntarjoajat eivät pääse avaimiin käsiksi, mikä säilyttää lompakon itsehallintamallin. Ratkaisu yhdistää perinteisistä verkkosovellusten kirjautumistavoista tutun käytettävyyden ei-säilytettävien lompakoiden turvallisuuteen.

Järjestelmän käyttö edellyttää, että käyttäjä kirjautuu sisään Google- tai Apple-tunnuksilla ja luo vahvan salasanan. Kun nämä vaiheet on suoritettu, lompakko aktivoituu ja sen voi myöhemmin palauttaa samalla sosiaalisella tilillä ja salasanalla. Käyttäjän on kuitenkin hallittava salasanaansa huolellisesti, sillä sen menettäminen tarkoittaa, ettei lompakkoa voi enää palauttaa. Tämä mekanismi suojaa varoja pitämällä sosiaalisten tunnusten ja salasanan yhdistelmän täysin käyttäjän hallinnassa.

Uusi Metamask-tunnistautuminen vähentää monimutkaisuutta

Järjestelmän käyttöönotto vastaa tarpeeseen vähentää monimutkaisuutta, joka on aiemmin rajoittanut web3-palveluiden käyttöönottoa. Käyttäjät, joilla on ollut vaikeuksia muistaa tai säilyttää palautuslausettaan, voivat nyt päästä lompakoihinsa helpommin tinkimättä varojen turvallisuudesta.

MetaMask vahvistaa edelleen mainettaan yhtenä tunnetuimmista ja laajimmin käytetyistä itsehallittavista lompakoista tarjoten turvallisen ja helposti lähestyttävän käyttökokemuksen. Päivitys tuo kryptovaluuttojen hallinnan lähemmäksi tavallisten verkkokäyttäjien standardeja ja helpottaa uusien tulokkaiden liittymistä kryptoekosysteemiin. Lisäksi työkalu säilyttää omaisuuden autonomian varmistaen, että vain omistaja pääsee käsiksi lompakkoon.

Tämän muutoksen myötä MetaMask pyrkii tasapainottamaan käytön helppoutta ja ei-säilytettävien lompakoiden luontaista turvallisuutta, tehden digitaalisten omaisuuserien hallinnasta helpompaa niille, jotka lähestyvät lohkoketjuteknologiaa ja hajautettua rahoitusta ensimmäistä kertaa.