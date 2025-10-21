Jatkaako Bitcoin putoamistaan? Hinta alle 108 000 dollarin

Toimittaja Tanja Elo Toimittaja Tanja Elo Lisätietoja toimittajasta Tanja Elo on asiantunteva CryptoNews Suomen toimittaja, jolla on yli 9 vuoden mittava kokemus digitaalisten julkaisujen luomisesta. Hänen monipuolinen taustansa sisältää laajan osaamisen... Lisää toimittajalta Jaa Kopioitu Yhteistyökumppanitiedonanto Yhteistyökumppanitiedonanto



Uskomme täyteen läpinäkyvyyteen lukijoillemme. Osa sisällöstämme sisältää yhteistyökumppaneidemme linkkejä, ja saatamme ansaita komissiota näiden yhteistöiden kautta. Tämä mahdollinen kompensaatio ei kuitenkaan koskaan vaikuta analyyseihimme, mielipiteisiimme tai arvosteluihimme. Toimituksellinen sisältömme on luotu erillään markkinointiyhteistöistä, ja arvosanamme pohjautuvat puhtaasti ilmoittamiimme arviointikriteereihin. Uskomme täyteen läpinäkyvyyteen lukijoillemme. Osa sisällöstämme sisältää yhteistyökumppaneidemme linkkejä, ja saatamme ansaita komissiota näiden yhteistöiden kautta. Tämä mahdollinen kompensaatio ei kuitenkaan koskaan vaikuta analyyseihimme, mielipiteisiimme tai arvosteluihimme. Toimituksellinen sisältömme on luotu erillään markkinointiyhteistöistä, ja arvosanamme pohjautuvat puhtaasti ilmoittamiimme arviointikriteereihin. Lue lisää Viimeksi päivitetty: Lokakuuta 21, 2025

Johtava kryptovaluutta Bitcoin on valunut alle 108 000 dollarin, ja laskua on tullut yli kolme prosenttia viimeisen 24 tunnin sisällä. Samaan aikaan maailmalla tapahtuu mielenkiintoisia asioita kryptomarkkinoilla.

Japani harkitsee merkittävää politiikan muutosta, joka voisi sallia pankeille Bitcoin-hallussapidon ja -kaupankäynnin. Kyseessä olisi suuri askel kohti kryptovaluuttojen valtavirtaistamista.

Rahoituspalveluviraston ehdotus kohtelisi digitaalisia omaisuuksia perinteisten arvopapereiden tavoin, linjassa Japanin kasvavan institutionaalisen osallistumisen kanssa.

Samalla tekoälypohjaiset kaupankäyntimallit kuten Grok ja DeepSeek muokkaavat sijoittajastrategioita. Boliviassa sen sijaan lohkoketjupohjaiset hallintouudistukset korostavat maailmanlaajuista siirtymää kohti läpinäkyvyyttä, innovaatioita ja laajempaa kryptovaluuttojen käyttöönottoa.

Japani harkitsee pankkien oikeutta hallita ja kaupata Bitcoinia

Japanin rahoituspalveluvirasto (FSA) harkitsee Japan Timesin mukaan uusia sääntöjä, jotka antaisivat kotimaisille pankeille luvan säilyttää ja vaihtaa Bitcoinia sekä muita kryptovaluuttoja. Tämä merkitsisi huomattavaa suunnanmuutosta verrattuna vuoden 2020 politiikkaan, joka kielsi suorat kryptohallinnot volatiliteettiriskien vuoksi.

Ehdotuksen mukaan pankit voisivat käsitellä kryptovaluuttoja, kuten osakkeita tai joukkovelkakirjoja, kunhan ne noudattavat tiukkoja riskienhallinta- ja pääomavaatimuksia. Pääministeriä neuvova rahoitusjärjestelmäneuvosto tarkastelee ehdotusta lähiviikkoina.

Japani saa maan historian ensimmäisen naispääministerin, kun Sanae Takaichi nousee johtamaan maan hallitusta. BBC:n mukaan Sanae ihailee Britannian entistä pääministeriä, konservatiivista Margaret Tatcheria, joten nähtäväksi jää, miten kryptovaluuttojen tulee maassa käymään.

JUST IN: 🇯🇵 Japan's Financial Services Agency is considering a reform to allow banks to hold and trade #Bitcoin and crypto.



Asia is coming 🚀 pic.twitter.com/qjGIdlEeZg — Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) October 20, 2025

Japanin kryptomarkkinoiden kasvaessa siirto ajoittuu sopivasti – aktiivisia kaupankäyntitilejä on jo yli 12 miljoonaa, ja institutionaalinen kiinnostus on lisääntymässä. Suuret pankit, kuten Mitsubishi UFJ Financial Group ja Mizuho Bank, kehittävät jo vakaavaluuttoja, mikä viittaa laajempaan siirtymään kohti lohkoketjupohjaista rahoitusinfrastruktuuria.

Jos uudistus hyväksytään, se voisi vahvistaa Japanin asemaa alueellisena kryptokeskuksena integroimalla digitaaliset varat sen säädeltyyn pankkijärjestelmään. Analyytikot uskovat muutoksen parantavan likviditeettiä, sijoittajaluottamusta ja valtavirran käyttöönottoa, mahdollistaen pankkien aktiivisemman roolin maan digitaalisessa taloudessa.

Bitcoinin osalta tämä politiikkamuutos voisi avata uusia kysyntäkanavia ja vahvistaa sen uskottavuutta perinteisen rahoituksen piirissä – mikä korostaa Japanin kehittyvää innovaatiolinjausta taloudellisten haasteiden keskellä.

Grok ja DeepSeek voittivat ChatGPT:n ja Geminin kryptokilvassa

Tekoälypohjaiset kaupankäyntibotit Grok 4 ja DeepSeek suoriutuivat paremmin kuin kilpailijansa ChatGPT ja Gemini äskettäisessä kryptokaupankäynnin kilpailussa, mikä osoittaa tekoälyavusteisen sijoittamisen kasvavaa etua.

CoinGlassin mukaan DeepSeek saavutti 3 650 dollaria voittoa, kun taas Grok 4 ylsi 3 000 dollariin tarkalla ajoituksella ja aggressiivisilla long-sisäänmenoilla. Grokin 500 % päivävoitto tuli vivutetuista kaupoista Dogecoinilla, XRP:llä, Solanalla ja Bitcoinilla markkinapohjan lähellä.

Insane returns by DeepSeek and Grok in just two days.



DeepSeek is literally developed by a quant firm for financial applications. Grok has access to the latest news and tweets.



So I’m not surprised these two are leading. Let’s see how consistent they can be in the coming… https://t.co/jEPUyF5Tg7 pic.twitter.com/zZdEGgfgZm — Colasama (@Colasama) October 19, 2025

Sen sijaan ChatGPT 5 ja Gemini 2.5 Pro kirjasivat tappioita – 2 800 ja 3 000 dollaria – pidettyään lyhyitä positioita läpi markkinanousun. Grokin nopea toteutus ja mukautuva strategia antoivat sille selvän edun kryptomarkkinoiden käännyttyä nousuun.

Analyytikot sanovat tulosten osoittavan kaupankävijöiden kasvavaa kiinnostusta tekoälyyn pohjautuvaan analyysiin ja automaatioon. Grokin menestys vahvistaa luottamusta koneoppimiseen kryptomarkkinoiden ennustamisessa. Kun tekoälymallit yleistyvät, Bitcoinin ostaminen voi lisääntyä ja paraneva sentimentti tukea jatkuvaa elpymistä.

Bolivian uusi presidentti aikoo torjua korruptiota lohkoketjulla

Bolivian presidentiksi valittu Rodrigo Paz aikoo käyttää lohkoketjuteknologiaa korruption torjumiseen ja talouden vakauttamiseen astuessaan virkaan 8. marraskuuta. Hän voitti vaalit 54,5 %:n ääniosuudella.

Pazin hallinto aikoo parantaa julkisten varojen käytön läpinäkyvyyttä integroimalla älysopimukset hallintojärjestelmiin. Tämä varmistaa, että varat ovat jäljitettävissä ja vaikeampia väärinkäyttää. Hanke on osa laajempaa digitaalista uudistusta, jonka tavoitteena on palauttaa luottamus julkisiin instituutioihin.

Hän aikoo myös perustaa valuuttavakausrahaston, johon kansalaiset voivat vapaaehtoisesti ilmoittaa ja tallettaa kryptovaluuttavaransa Bolivian varantojen tueksi.

🇵🇪 Peru’s upcoming blockchain voting pilot built on Syscoin marks the first step toward digital governance.



👀 Read: https://t.co/QRo1ak4Pm5



From elections to identity and property, the same infrastructure could secure every public record.



A new trustless model for nations… https://t.co/mW0mpptxjb pic.twitter.com/ulKSciynfB — Syscoin (@syscoin) October 20, 2025

Tämä siirtymä seuraa Bolivian keskuspankin vuoden 2024 päätöstä purkaa digitaalisten transaktioiden kielto ja tehdä yhteistyötä El Salvadorin kanssa kryptosääntelyssä. Päätös merkitsi siirtymää kohti avoimempaa ja lohkoketjuystävällisempää taloutta.

Pazin lohkoketjuagenda vahvistaa maailmanlaajuista suuntausta digitaalisen läpinäkyvyyden ja kryptojen käyttöönoton edistämiseksi. Bitcoin ja muut hajautetut omaisuudet asemoituvat vastuullisuuden välineiksi. Sijoittajien optimismi institutionaalista integraatiota kohtaan voi heijastua Bitcoinin markkinanäkymiin.

Bitcoin hintaennuste 21.10.2025

Artikkelia kirjoitettaessa Bitcoinin kurssi on hieman alle 108 000 dollaria. Laskua on tullut 3,20 % viimeisen 24 tunnin aikana. Bitcoin on niukasti pudonnut nousevasta kanavasta 2 tunnin kaaviossa. Kuvio kuvastaa hallittua palautumista lokakuun puolivälin notkahduksen jälkeen. 20-EMA on ylittänyt 50-EMA:n, mikä viittaa uuden nousumomentumin alkuun.

Bitcoinin hintakaavio – Lähde: Tradingview

Ostajat puolustavat korkeampia pohjahintoja 105 500 dollarista lähtien, mikä osoittaa vakaata kertymistä. Vastustaso on 111 681 dollaria – sen ylitys voisi nostaa BTC:n 115 960 dollarin ja mahdollisesti 119 800 dollarin tasoille, mikäli volyymi kasvaa. Lasku alle 109 000 dollarin voisi aiheuttaa lyhytaikaisen korjauksen 107 455 tai 104 430 dollariin, jotka ovat viimeaikaisia kysyntäalueita.

RSI:n ollessa noin 63 tasolla, se osoittaa jatkuvaa ostopainetta ilman ylikuumenemista, jättäen tilaa lisänousulle. Niin kauan kuin rakenne säilyy, Bitcoin vaikuttaa olevan matkalla testaamaan 115K–120K -alueen rajoja. Tämä saa tukea likviditeetin paranemisesta ja institutionaalisista virroista, vihjaten mahdolliseen loppuvuoden ralliin, jos sentimentti pysyy vakaana.

Lue myös Ripplen miljardikauppa sai XRP:n sykkimään somessa

Bitcoin Hyper: seuraava evoluutio BTC:lle Solanassa?

Bitcoin Hyper ($HYPER) tuo uuden vaiheen Bitcoin-ekosysteemiin. Vaikka BTC pysyy turvallisuuden kultaisena standardina, Bitcoin Hyper lisää sen kaipaaman ominaisuuden: Solana-tason nopeuden.

Rakennettu ensimmäiseksi Bitcoin-natiiviksi Layer 2 -ratkaisuksi Solana Virtual Machinen (SVM) päälle, se yhdistää Bitcoinin vakauden ja Solanan suorituskyvyn. Lopputuloksena on salamannopeat, edulliset älysopimukset, hajautetut sovellukset ja meemikolikoiden luonti – kaikki Bitcoinin turvaamina.

Coinsultin tarkastama projekti korostaa luottamusta ja skaalautuvuutta, kun käyttöönotto kasvaa. Ja vauhti on jo kova – ennakkomyynti on ylittänyt 24,3 miljoonaa dollaria, ja tokenien hinta on vain 0,013145 dollaria ennen seuraavaa hinnankorotusta.

Bitcoinin aktiviteetin kasvaessa ja tehokkaiden BTC-pohjaisten sovellusten kysynnän noustessa, Bitcoin Hyper erottuu siltana kahden suurimman kryptoekosysteemin välillä.

Jos Bitcoin rakensi perustan, Bitcoin Hyper voi tehdä siitä jälleen nopean, joustavan ja hauskan.

Vastuuvapauslauseke: Tässä artikkelissa esitetyt kryptovaluuttahankkeet eivät ole julkaisun kirjoittajan tai julkaisun taloudellisia neuvoja – kryptovaluutat ovat erittäin epävakaita sijoituksia, joihin liittyy huomattavia riskejä, joten tee aina oma tutkimuksesi.