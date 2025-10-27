Onko Ethereum kohta ennätysvauhdissa? 4 000 dollaria rikki

Euroopan kaupankäyntisession aikana Ethereum (ETH) osoittaa lievästi nousujohteista suuntaa, nousten taas yli 4 000 dollarin tasolle. Ethereumin 24 tunnin kaupankäyntivolyymi on 16,5 miljardia dollaria. Maailman toiseksi suurin kryptovaluutta, jonka markkina-arvo on 480,9 miljardia dollaria, on noussut noin 3,5 % viimeisen vuorokauden aikana.

Markkinoiden viimeaikaisesta volatiliteetista huolimatta Ethereumin kurssin kyky pitää korkeammat pohjat viittaa kasvavaan luottamukseen treidaajien keskuudessa sen lähestyessä mahdollisesti uutta läpimurtoa.

Viimeaikainen hintakehitys viittaa siihen, että ostajat ottavat hiljalleen ohjat, kun Ethereum konsolidoituu yhä tiukentuvassa vaihteluvälissä 3 920 ja 4 115 dollarin välillä – alueella, joka usein edeltää merkittäviä suunnanmuutoksia.

Ethereum (ETH/USD) tekninen näkymä: 4 300 dollarin tavoite lähenee

4 tunnin aikakehyksellä ETH/USD on muodostamassa mahdollista symmetristä kolmioita. Tällaisista muodostelmista tapahtuvat läpimurrot johtavat tyypillisesti jyrkkiin hinnanliikkeisiin, erityisesti siihen suuntaan, johon murtautuminen tapahtuu.

Tässä tapauksessa ETH murtautuu ylöspäin. 20 päivän EMA (3 935 dollaria) on lähes ylittänyt 50 päivän EMA:n (3 926 dollaria), mikä on lyhyen aikavälin noususignaali ja viittaa mahdolliseen kiihtyvään momentumiin.

Ethereum-hintakaavio – Lähde: Tradingview

Relative Strength Index (RSI) on lähellä 58:aa, mikä viittaa lievään nousupaineeseen ilman yliostettuja olosuhteita, jättäen tilaa nousulle. Viimeisimmät kynttiläkuviot – spinning tops, Doji-kynttilät ja nouseva engulfing-muodostelma – korostavat ostajien ja myyjien välistä kamppailua, jossa momentumi kallistuu vähitellen ostajien hyväksi.

Ethereum-hintaennuste on todennäköisesti nousuvoittoinen, jos ETH nousee yli 4 215 dollarin. Seuraavat vastustasot löytyvät 4 398 ja 4 550 dollarin kohdalta, historiallisten Fibonaccin tasojen tukemina. Hylkäys nykyisellä tasolla voisi kuitenkin painaa ETH:n kohti 3 712 tai 3 510 dollaria, joilta tasoilta on aiemmin löytynyt isompaakin kiiinnostusta ostaa Ethereumia.

Kauppasignaali ja markkinanäkymä

Treidaajille läpimurto yli 4 115 dollarin tarjoaa suotuisan pitkän position mahdollisuuden, kohdentuen 4 298–4 550 dollarin alueelle, stop-loss-tasolla 3 920 dollarin alapuolella. Vastaavasti pudotus alle 3 920 dollarin voisi avata lyhyen aikavälin laskuasetelmia kohti 3 510 dollaria.

Ethereumin kiristyvä hintarakenne heijastaa kasvavaa volatiliteettia – tilannetta, jota usein seuraavat jyrkät laajentumisliikkeet. Oli kyseessä sitten nousuralli tai laskukorjaus, tämä läpimurto määrittää todennäköisesti ETH:n suunnan marraskuulle 2025.

Sharplink lisäsi 80 miljoonalla dollarilla Ethereum-varantojaan

Sharplink Gaming lisäsi 19 271 Etheriä arvoltaan noin 80,37 miljoonaa dollaria strategiseen reserviinsä maanantaina, päättäen kuukauden hiljaisen keräilyjakson ja viestien uutta uskoa omaisuuteen.

Osto nostaa yhtiön kokonaisholdaukset 859 400 Etheriin, joiden arvo on noin 3,6 miljardia dollaria. Tämä asettaa sen toiseksi suurimmaksi julkisesti ilmoitetuksi yritystreasuryksi BitMinen jälkeen, jolla on hallussaan noin 3,24 miljoonaa Etheriä arvoltaan 13,5 miljardia dollaria.

ACY Securities totesi, että uusi osto sopii Sharplinkin aiempaan keräilymalliin ja näyttää sijoittautumiselta mahdollisia Ether-ETF-rahavirtoja tai suotuisampia makrotaloudellisia olosuhteita silmällä pitäen. Yhtiö lisäsi, että jos ajoitus osuu yksiin likviditeettikierron kanssa, kyseessä voisi olla älykäs etujoukoissa toimiminen.

Ethereum kohtaa vastatuulta Trumpin tulliuhkien vuoksi, markkinat varovaisia

Rakennustyö tapahtuu samaan aikaan, kun Etheriin kohdistuu paineita makrotaloudellisten uutisten takia. Sijoittajat ovat arvioineet presidentti Donald Trumpin suunnitelmaa asettaa jopa 155 %:n tullit kiinalaisille tuotteille alkaen 1. marraskuuta – riski, joka on lisännyt varovaisuutta markkinoilla laajemmin.

Tällä hetkellä tosin markkinat ovat siirtyneet varovaiseen optimismiin, kun Trump kiertää Aasian maita ja on tapaamassa uutistoimisto Reutersin mukaan myös Kiinan presidentin Xi Jinpingin torstaina.

Siitä huolimatta jotkin rahastot käyttävät heikkoutta hyväkseen lisätäkseen altistustaan. Sharplink on ollut yksi viimeisimmistä ostajista, ja myös BitMine on ollut aktiivinen, kun sijoittajat valmistautuvat vakaampaan markkinaympäristöön myöhemmin vuosineljänneksen aikana.

Kausittainen heikkous uhkaa, kun Ether siirtyy historiallisesti pehmeään neljänteen kvartaaliin

Kausittaiset trendit pysyvät seurannan kohteena. CoinGlassin datan mukaan vuoden viimeinen kvartaali on historiallisesti ollut Etherin toiseksi heikoin keskimäärin, ja treidaajat sanovat, että tämä voi edelleen vaikuttaa positiointiin.

Sharplinkin taseen toimet seuraavat aiemmin tässä kuussa tehtyä pääoman keruuta. Yhtiö keräsi 76,5 miljoonaa dollaria rekisteröidyllä suoraosakeannilla, jonka osakekohtainen hinta oli 17 dollaria – 12 %:n preemio yhtiön 15. lokakuuta päätöskurssiin 15,15 dollaria nähden.

Sopimus, joka tehtiin institutionaalisen sijoittajan kanssa 4,5 miljoonasta tavallisesta osakkeesta, oli yksi harvoista viimeaikaisista pääomankeruista digitaalisen omaisuuden treasury-sektorilla, jotka toteutettiin sekä markkina- että substanssiarvopreemion mukaisesti.

Sharplink varmisti 400 miljoonan dollarin sopimukset vahvistaakseen kasvua ja treasury-suunnitelmia

Elokuussa Sharplink solmi 400 miljoonan dollarin arvoiset arvopaperien ostosopimukset viiden institutionaalisen sijoittajan kanssa, vahvistaen kykyään toteuttaa treasury- ja kasvustrategioitaan.

Yhteensä tarkasteltuna uusi Ether-allokaatio, tuore osakeanti ja aiemmat sopimukset viittaavat siihen, että Sharplink nojaa strategiaan, joka yhdistää treasury-diversifioinnin ja taktisen ajoituksen markkinoilla.

Sijoittajat seuraavat nyt, vahvistavatko ETF-rahavirrat tai rauhallisempi makrotaloudellinen tausta tämän vedon onnistumisen.

