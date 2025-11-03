Ethereum-kurssi voi nähdä isoja muutoksia lähiaikoina

Kryptovaluutta Ethereum (ETH/USD) käy maanantaina aamupäivällä kauppaa noin 3 700 dollarin hintaan. Laskua on tullut vuorokaudessa nelisen prosenttia ja 24 tunnin volyymi on yli 17,4 miljardia dollaria. Tämä heijastaa vakaata aktiivisuutta lievän konsolidaation keskellä.

Maailman toiseksi suurimpana kryptovaluuttana Ethereum osoittaa edelleen kestävyyttä makrotaloudellisen tunnelman muuttuessa ja pitää hallussaan 466,6 miljardin dollarin markkina-arvoa.

Kauppiaiden tähyillessä loppuvuoden vauhtia, tekniset indikaattorit viittaavat siihen, että ETH voi olla rakentamassa kohti merkittävää läpimurtoa, mahdollisesti tavoitteena 4 500 dollaria joulukuuhun 2025 mennessä.

Ethereum hintaennuste 3.11.2025

Viikkotarkastelussa Ethereum säilyttää nousevan lippukuviomuodon, joka toimii usein jatkosignaalina olemassa olevassa nousutrendissä. Tämä lippurakenne saa tukea vahvoista perustekijöistä, kasvavasta lohkoketjuaktiivisuudesta, skaalauspäivityksistä sekä jatkuvista institutionaalisista virroista Ethereum ETF -tuotteisiin ja steikkaukseen.

Ethereum viikkokaavio. Lähde: Tradingview

Keskeisiä teknisiä indikaattoreita ovat:

Tuki: 3 513 ja 2 734 dollaria

3 513 ja 2 734 dollaria Vastus: 4 960 ja 6 353 dollaria

4 960 ja 6 353 dollaria RSI: Pysyttelee noin 63:ssa, osoittaen vakaata nousuvirettä

Mikäli ETH ylittää 4 960 dollarin vastustason, se voi kiihtyä kohti Fibonaccin 1.0-tasoa 6 353 dollarissa, ja suotuisissa markkinaolosuhteissa pitkäaikainen laajennus voi viedä sen jopa 8 136 dollariin.

Joulukuun 2025 näkymä ja kaupankäyntisuunnitelma

Ethereum-hintaennuste pysyy nousujohteisena, sillä Ethereumin kurssin tiukkeneva rakenne viittaa siihen, että kauppiaat voivat pian kohdata ratkaisevan hetken. Lähtö yli 4 000–4 100 dollarin alueen vahvistaisi nousun jatkumisen ja avaisi pitkät positioasetelmat kohti 4 500 dollaria joulukuuhun 2025 mennessä. Toisaalta, jos ETH ei pysy yli 3 680 dollarin, se voi tuoda lyhytaikaista heikkoutta, mutta merkittävät tukitasot säilyvät yli 3 500 dollarissa.

Pitkän aikavälin sijoittajille Ethereumin yhdistelmä vahvaa verkon kysyntää, jatkuvia päivityksiä ja historiallista trendikäyttäytymistä tukee myönteistä näkymää. Läpimurto lippukuviosta voisi merkitä seuraavan suuren noususyklin alkua ja hyvää hetkeä ostaa Ethereumia. Se voi myös uudelleenmääritellä sen arvostuksen kohti vuotta 2026.

Odotettavissa jyrkkiä liikkeitä Ethereum-kurssin suhteen

Ethereum (ETH/USD) käy kauppaa lähellä 3 700 dollaria, konsolidoituen symmetrisen kolmion sisällä samalla kun kauppiaat odottavat ratkaisevaa liikettä. Kaavio näyttää lähentyvät trendiviivat tukitason 3 680 ja vastustason 4 030 välillä, mikä viittaa siihen, että volatiliteetti kiristyy ennen mahdollisesti voimakasta liikettä.

Huolimatta viimeisen 24 tunnin neljän prosentin laskusta, Ethereumin markkina-arvo pysyy yli 466 miljardin dollarin, säilyttäen asemansa toiseksi suurimpana kryptovaluuttana. 4 tunnin EMA-rakenne osoittaa epäröintiä, kun hintaliike pysyttelee 50-jakson EMA:n ympärillä, ja RSI lukemalla 46 kertoo neutraalista markkinatilanteesta.

Tämä asema ennakoi usein jyrkkiä suuntaliikkeitä, kun ostajat ja myyjät kamppailevat hallinnasta kuviomuodon huipun lähestyessä.

Ethereumin hintakaavio. Lähde: Tradingview

Teknisestä näkökulmasta Ethereum muodostaa sarjan korkeampia pohjia, mikä kuvastaa varovaista kertymistä makrotaloudellisesta epävarmuudesta huolimatta. Jos ETH onnistuu murtautumaan yli 4 030 dollarin, kauppiaat voivat nähdä nopean liikkeen kohti 4 250 ja 4 485 dollarin vastusalueita, jotka molemmat osuvat kolmion ylärajaan ja aiempiin swing-huippuihin.

Sulkeutuminen näiden tasojen yläpuolelle vahvistaisi todennäköisesti nousuläpimurron ja voisi jatkaa rallia kohti 4 750 dollaria.

Kuitenkin läpimurto alle 3 680 dollarin voisi muuttaa tunnelmaa, paljastaen 3 500 ja 3 350 dollarin tasot tärkeinä laskutavoitteina. Vahvistusta kannattaa etsiä kynttiläkuvioista, kuten nousukynttilän nielaisevasta kuviosta ylöspäin tai laskukynttilän läpimurrosta alaspäin.

Analyytikko ennustaa likviditointiaaltoa

Analyytikko Ted Pillows sanoo viestipalvelu X:ssä, että Ethereum saattaa olla valmistautumassa niin sanottuun likviditeettipyyhkäisyyn. Kyseessä on yleinen markkinakuvio, jossa hinta laskee alueelle, jossa on runsaasti likviditeettiä. Tämä laukaisee stop loss -toimeksiantoja ja täyttäen ostoja ennen jyrkkää käännettä ylöspäin.

Most of the $ETH liquidity is stacked to the upside.



There's one liquidity cluster around the $3,600-$3,800 level, which could be taken out first.



After that, a reversal to the upside could happen. pic.twitter.com/7tg6nDjNta — Ted (@TedPillows) November 2, 2025

Jos tämä skenaario toteutuu, lyhytaikainen liike kohti 3 750 dollaria voisi edeltää terävää nousua, joka tähtää uudelleen 3 900–4 200 dollarin vastusalueelle.

Nykyisellä noin 3 800 dollarin hintatasolla Ethereum saattaa tähdätä noin 10 prosentin lyhyen aikavälin nousuun, mutta ei ilman alkuperäistä korjausliikettä ja merkittäviä long- ja short-positioiden likvidointeja.

X-palvelussa 1. marraskuuta julkaistussa viestissä Pillows jakoi Coinglassin dataa Ethereumin likviditeettikartasta, jossa näkyy merkittävä lepäävän likviditeetin kertymä molemmin puolin nykyistä hintatasoa.

Erityisesti yläkaista, joka sijoittuu 3 900–4 200 dollarin välille, osoittaa raskaasti rajahintaisia myyntitoimeksiantoja, sillä monet kauppiaat varautuvat myyntiin Ethereumin palatessa tälle alueelle. Tämän vuoksi hintataso toimii merkittävänä vastusvyöhykkeenä, jonka markkinahärkien on voitettava saadakseen aikaan kestävän nousutrendin.

Vastuuvapauslauseke: Tässä artikkelissa esitetyt kryptovaluuttahankkeet eivät ole julkaisun kirjoittajan tai julkaisun taloudellisia neuvoja – kryptovaluutat ovat erittäin epävakaita sijoituksia, joihin liittyy huomattavia riskejä, joten tee aina oma tutkimuksesi.