Kryptovaluutat saivat käännettyä ETF-virrat positiivisiksi

Päätoimittaja Daniel Nordin Päätoimittaja Daniel Nordin Lisätietoja kirjoittajasta Daniel Nordin on porvoolainen journalisti ja sisällöntuottaja, joka on työskennellyt asiantuntevan ja viihdyttävän sisällön parissa ympäri Euroopan. Nordinilla on useiden vuosien kokemus niin... Lue kirjoittajaa Jaa Kopioitu Viimeksi päivitetty: Elokuuta 7, 2025

Yhdysvaltain spot-Bitcoin-pörssinoteeratut rahastot (ETF:t) katkaisivat neljän päivän ulosvirtaputken keskiviikkona kirjaten 91,5 miljoonan dollarin nettosijoitukset SoSoValuen tietojen mukaan.

BlackRockin IBIT johti elpymistä 42 miljoonan dollarin sisäänvirtauksilla, ja Bitwisen BITB seurasi perässä 26,35 miljoonan dollarin lisäyksellä.

Grayscalen GBTC kääntyi myös positiiviseksi, houkutellen 14,5 miljoonaa dollaria. Fidelityn ja VanEckin rahastot kirjauttivat pienempiä nousuja, kun taas ARK & 21Sharesin ARKB oli ainoa suuri ETF, josta virtasi ulos varoja – yhteensä 5,37 miljoonaa dollaria.

Bitcoin-ETF:t toipuvat 1,45 miljardin dollarin ulosvirtauksen jälkeen markkinapelkojen keskellä

Paluu sisäänvirtauksiin seuraa jyrkkää 1,45 miljardin dollarin pakoa neljän edellisen kaupankäyntipäivän aikana, mikä johtui epävarmuudesta makrotaloudellisissa indikaattoreissa ja riskinottohalukkuuden laskusta.

Kryptopohjaisilla ETF-markkinoilla on nähty viime aikoina voimakas myyntiaalto, jossa Yhdysvaltain spot Bitcoin ETF:istä vedettiin yli 333 miljoonaa dollaria ja Ethereum ETF:istä 465 miljoonaa dollaria tiistaina.

BlackRockin IBIT ja ETHA vastasivat yli 84 prosentista näistä ulosvirtauksista, mikä merkitsi suurta suunnanmuutosta useiden viikkojen jatkuvien sisäänvirtausten jälkeen.

Myös muut toimijat, kuten Fidelity ja Grayscale, kokivat merkittäviä lunastuksia, mikä lisäsi huolia siitä, että härkämarkkina olisi huipussaan.

Markkinapaniikista huolimatta jotkut sijoittajat uskovat myyntiaaltojen olleen tunnepohjaisia.

Kryptosijoittaja Ted Pillows kutsui sitä “PTSD:ksi vuosilta 2017 ja 2021”, viitaten siihen, että 60 prosentin vähittäissijoittajien osuus todennäköisesti laukaisi voittojen kotiutuksen strategisen irtautumisen sijaan. Ethereum-ETF:t kokivat suurimman yksittäisen päivän ulosvirtansa, mutta analyytikot arvioivat fundamenttien pysyneen ennallaan.

People are scared by the $ETH ETF outflows over the past two days.



Now, some think this is the top.



But let’s be real, that fear isn’t rooted in fundamentals. It’s emotional baggage.



It’s the PTSD from getting burned in 2017 and 2021.



Just last weeks, sentiment was extremely… pic.twitter.com/otFc8gCXTE — Ted (@TedPillows) August 5, 2025

Bitcoin on konsolidoitunut kapeassa hintahaarukassa 114 000–115 000 dollarin välillä, ja sijoittajat ovat pysyneet pitkälti sivussa Yhdysvaltain vaihtelevien taloustietojen vuoksi.

Myös Ethereum-pohjaiset ETF:t osoittivat positiivista kehitystä, kirjaten keskiviikkona 35,12 miljoonan dollarin nettosijoitukset.

BlackRockin ETHA keräsi 33,39 miljoonaa dollaria, ja Grayscalen ETHE lisäsi 10 miljoonaa. Sen sijaan Grayscalen Mini Ethereum Trust koki 8,67 miljoonan dollarin ulosvirtauksen.

Michiganin osavaltion eläkerahasto kolminkertaistaa Bitcoin-ETF-omistuksensa

Michiganin osavaltion eläkejärjestelmä on huomattavasti lisännyt altistumistaan Bitcoinille, kolminkertaistamalla omistuksensa ARK 21Shares Bitcoin ETF:ssä 300 000 osakkeeseen, joiden arvo oli 11,4 miljoonaa dollaria vuoden toisen neljänneksen lopussa.

Bitcoinin lisäksi Michigan omistaa edelleen vakaana Ethereum-altistuksen 460 000 Grayscalen Ethereum Trust (ETHE) -osuuden kautta. Näiden osakkeiden arvo on tällä hetkellä noin 13,6 miljoonaa dollaria. Rahasto on pitänyt position ennallaan syyskuusta 2024 lähtien.

Tämä liike asettaa Michiganin osaksi kasvavaa yhdysvaltalaisten osavaltioiden eläkerahastojen joukkoa, jotka kasvattavat altistumistaan kryptosidonnaisiin varoihin.

Esimerkiksi Wisconsinin osavaltion sijoituslautakunnalla (State of Wisconsin Investment Board) on nyt hallussaan yli 6 miljoonaa BlackRockin iShares Bitcoin Trustin (IBIT) osaketta, joiden arvo on noin 387,3 miljoonaa dollaria.

Cronos ETF -hakemus sai kurssin nousemaan

Cronos on saanut viime viikkoina huomiota, kun protokollapäivitykset ja uusi likviditeettivirta ovat tuoneet sen jälleen kauppiaiden keskusteluihin. CRO:n hinta on nyt noin 0,1436 dollaria CoinMarketCapin mukaan, markkina-arvo on 4,65 miljardia dollaria ja päivittäinen kaupankäyntivolyymi noin 35,6 miljoonaa dollaria.

Cronosin transaktiotehokkuus parani heinäkuussa

Heinäkuussa verkko otti käyttöön POS Chain v6 -päivityksen, joka toi mukanaan Cosmos SDK -integraation, RocksDB-optimoinnin ja IBC-go -tuennan.

🚀 Cronos POS v6 is now live on mainnet!



Here’s what’s under the hood:

⚙️ A faster engine: Cosmos SDK upgrade

🛡️ A safer network: Circuit Breaker deployed

📉 A lighter footprint: RocksDB tuned



A builder-first upgrade for a builder-led future. 🛠️ 💪 pic.twitter.com/NvfF5GUNpp — Cronos (@cronos_chain) July 28, 2025

Näillä muutoksilla on ollut yhteys parantuneeseen transaktiotehokkuuteen ja kasvaneeseen DeFi-osallistumiseen. Päivityksen jälkeen Cronosin verkkoon lukittu kokonaisarvo nousi 710 miljoonaan dollariin, kun se edellisessä kuussa oli 640 miljoonaa dollaria.

Myös ETF-spekulaatio on tullut kuvaan mukaan. Crypto.com jätti yhdessä Canary Capitalin kanssa hakemukset CRO-pohjaiselle pörssinoteeratulle rahastolle (ETF).

Vaikka hyväksyntä ei ole varmaa, tämä liike on lisännyt keskustelua mahdollisista institutionaalisista pääomavirroista. Samaan aikaan Cronos-verkossa toimivien hajautettujen pörssien transaktiovolyymi nousi heinäkuussa 142 miljoonaan dollariin, mikä on jyrkkä nousu kesäkuun 76 miljoonasta.

Markkinatilanne ja miksi se on merkittävä

CRO:n hinta on noussut 76 prosenttia viimeisen 30 päivän aikana ja yli 6,4 prosenttia viimeisen 24 tunnin aikana. Kaaviomallit, kuten kultainen risti ja nouseva lippu, voivat tukea lisänousua. Tekninen analyysi ennustaa mahdollisen nousun kohti 0,20 dollaria, jos ostopaine jatkuu.

Yhteisön aktiivisuus on auttanut ylläpitämään vauhtia altcoin-kauden aikana. Verkon steikkaaminen houkuttelee edelleen osallistujia, tarjoten tuottoja, jotka vetoavat pitkäaikaisiin sijoittajiin. LunarCrushin mukaan CRO:sta tehtiin heinäkuussa tuhansia sosiaalisia mainintoja, mikä osoittaa vahvaa vähittäissijoittajien sitoutumista rinnakkain protokollakehityksen kanssa.

Viime aikaisesta vahvuudesta huolimatta CRO käy kauppaa selvästi alle marraskuun 2021 kaikkien aikojen huippuhintansa 0,9698 dollarin. Vaikka nykyinen markkinarakenne on varovaisempi kuin aiemmissa nousukausissa, nouseva TVL, ETF-keskustelut ja tekniset tukitasot tarjoavat tokenille selkeän pohjan jatkuvalle kiinnostukselle.

Cronos on nyt keskitien asemassa. Se ei kuulu suurimpiin markkina-arvoltaan, mutta se on osoittanut sitkeyttä ja tasaista kehitystä hyötykäyttöpäivitysten ja yhteisön vetovoiman kautta. DeFi-aktiviteettia ja ETF-uutisia seuraavat kauppiaat saattavat pitää CRO:ta mahdollisena seuraavan liikkeen kohteena vuoden 2025 toisella puoliskolla.